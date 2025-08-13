無邊際泳池、度假放鬆！揭曉全台十大人氣新飯店

還沒決定下趟旅行去哪？別急，因為有時真正讓人期待的，不是目的地，而是那間令人一住就愛上的飯店。想像一下清晨被灑滿陽光的落地窗喚醒，午後在無邊際泳池看夕陽沉進海平線，夜晚窩進柔軟到不想起身的床鋪追劇放空。這種療癒時光，才是旅行最奢侈的享受。

過去一年，全台旅宿版圖再次升級！從城市裡的低調奢華，到被山海擁抱的隱世秘境，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查從2024年7月至2025年7月期間新開幕的飯店，網路討論度TOP 10是哪幾家？當中不乏兼具創意設計與貼心服務的選擇，讓你不只是入住飯店，而是在收集人生最美好的片段。

準備好收藏這份Top 10清單，無論是想俯瞰城市天際線、沉浸美食饗宴，還是單純躺在浴缸裡讓時間慢下來，都能找到你的命定旅宿，讓「享受飯店」成為旅程中最亮眼的回憶。

No.10 蘇卡利・漫活

翻攝FB／烏來 蘇卡利 漫活

翻攝FB／烏來 蘇卡利 漫活

電話：02-8991-5699

地址：新北市烏來區天仁8號

訂房連結：官網

如果你嚮往一場真正與自然同步的靜心旅程，那就跟上行家的腳步，鎖定2025年最值得期待的新飯店之一：「蘇卡利‧漫活」。

這是雲品國際全新打造的頂級奢華旅宿，選址新北烏來，以慢活為靈魂，限量僅5間房，真正做到「住得少、享得深」。館內分為2間約12.2坪客房「不朽」、「山盟」，及3間27坪起跳的Villa套房「織」、「茶」、「岩」，每間都像藝術品般精緻。

空間設計大量運用石材、木材與竹子，讓人一踏進就與山林呼吸同步，每間房刻意不設電視，鼓勵旅人放下3C達到真正的放鬆，Villa套房甚至還有專屬戶外篝火區，在山中靜靜發呆，也是一種奢侈。住宿設備高規格，包含Marshall藍芽音響、Nespresso膠囊咖啡機、Dyson吹風機、KARL LAGERFELD沐浴用品等，還有免費無限享用的迷你吧與點心，讓你在房內小酌放空、療癒片刻。

蘇卡利‧漫活採一泊三食制，從下午茶、晚餐到隔日早餐都包辦，保證每一餐都讓味蕾有絕佳體驗，真正的奢華不是浮誇，而是把日子過得深刻，想體驗最純粹的烏來慢活美學，就來這裡第一手開箱！旅客提到，「很自然的環境與生態，真的可以放下3C」、「這次住的是『茶』，室內有一個超大的溫泉浴池、室外還有一個小一點的溫泉浴池，非常適合家庭出遊」。

除了旅宿湯屋，也提供婚宴會館服務，受到許多網友的推薦，「這個場地、菜色、服務都超級棒，參加朋友的婚禮直接被驚艷到！自己的婚禮也想要辦在這」、「場地非常漂亮，環繞在大自然中，但在泡泡屋裡用餐真的很Chill！餐點也都很好吃～好高興能受邀參加這麼用心難忘好玩的婚禮」。

No.9 Hotel dùa Kenting

翻攝FB／Hotel dùa Kenting

翻攝FB／Hotel dùa Kenting

電話：08-886-1333

地址：屏東縣恆春鎮墾丁路文化巷5號

訂房連結：官網

人氣旅宿品牌「Hotel dùa」進軍墾丁，絕對值得熱愛海景與設計感的你親自走一趟！「dùa」，取名源於閩南語的「住」，希望能讓生活疲憊的人們充分休息，感受到宛如住在家中的隨興自在氛圍。

歷經精心籌備，全新「Hotel dùa Kenting」已於2025年3月正式登場，飯店大門走個1分鐘就能逛進熱鬧的墾丁大街，玩得盡興也住得有品味。館內設計以海洋元素為主軸，把城市裡的洗鍊帶到海邊，巧妙融合墾丁的陽光與浪花，用珊瑚、貝殼妝點每個角落，營造出充滿熱帶風情的度假氛圍。

全館擁有127間客房，規劃為5種不同房型。每間客房皆設有獨立陽台，讓房客能隨時擁抱墾丁的陽光與空氣。房內設施比照五星級飯店規格，配備了英國斯林百蘭名床、Nespresso膠囊咖啡機、豐富的Mini Bar，以及高品質的衛浴設備，部分房型更能享受舒壓浴缸，為旅途增添極致的舒適體驗。

飯店最令人驚豔的亮點，莫過於頂樓的360度環景無邊際泳池。在此，旅客可以將蔚藍的巴士海峽與壯麗的大尖山巒盡收眼底，感受被山海環抱的愜意。池畔的「滔浪酒吧」更是不可錯過的放鬆據點，提供各式特色飲品，讓人在海風的吹拂下，欣賞日落晚霞，享受遠離塵囂的靜謐時光。

No.8 采．寓

電話：04-2258-9688

地址：台中市西屯區市政北七路189號

訂房連結：官網

想在台中住得有質感、卻不想太過鋪張？長榮酒店集團最新打造的輕奢品牌「采．寓 halo house」，坐落於七期精華地段，步行就能抵達秋紅谷與國家歌劇院。館內共規劃 130 間客房，從雙人房到家庭房一應俱全，分布於2至14樓，標準樓層簡約溫馨、豪華樓層則多了幾分儀式感，特別是9至14樓的豪華客房，備品全面升級為義大利寶格麗白茶系列，還貼心提供Dyson Supersonic吹風機；所有房型皆配備智慧型電視、藍芽音響時鐘、迷你吧與免費Wi-Fi，滿足現代人旅途中的所有需求。

若你喜歡與人交流，可到頂樓專屬空間「Les Amis交誼廳」，現場提供氣泡水、製冰機、販賣機與熱水開飲機，還有著如咖啡館般的溫馨氛圍，讓你放鬆小歇或辦公都沒問題。此外，飯店也設有健身房、多功能室與自助洗衣空間，讓短住也能過得像長住一樣自在。

網友推薦表示，「住宿體驗非常愉快，房間環境乾淨整潔、佈置溫馨，讓人一進門就感到放鬆與舒適」、「從走廊到房間，整個裝潢都非常高級感，價格真的很划算」、「房間雖然不大，但是空間配置的非常好」；不過也有人指出「因為特殊窗型，下雨天很吵」，業主對此回應，「很抱歉因為本館外觀設計的問題，在某些造型特別的房間的確會容易在雨天會有雨滴打在窗框上的聲響」，誠心表示正在極力改善。

No.7 馥御花園酒店 彰化高鐵田中館

電話：04-876-3366

地址：彰化縣田中鎮站區路二段100號

訂房連結：官網

走出高鐵彰化站，步行幾分鐘就能抵達的彰化馥御花園酒店Grand View Hotel，交通便利是一大優點。全館110間客房，提供5種房型，從獨自出差、情侶度假到親子旅行都能找到理想選擇，其中「舒適五人房」以兩大一小床設計，特別適合家庭入住，讓孩子盡情翻滾也安心。

房內標配乾溼分離衛浴、TOTO免治馬桶、膠囊咖啡機與免費Wi-Fi，舒適貼心又實用。飯店內設有餐廳可享美食，兒童遊戲室與戶外空間讓小朋友放電，還能租借腳踏車或電動機車，輕鬆暢遊田中小鎮與在地美食。

在這裡，不只是住宿，更是結合便利交通、舒適空間與旅行樂趣的彰化新地標飯店。

No.6 桃園國際機場凱悅酒店

電話：03-383-1234

地址：桃園市大園區航站南路1-1號

訂房連結：官網

如果你是熱愛飛行的旅人、出差常客，甚至是飛機控，桃園國際機場凱悅酒店絕對是你不能錯過的新地標！2025年起，華航攜手凱悅集團，讓原本的華航諾富特華麗變身，全台首間「Hyatt Regency凱悅酒店」正式登場，直接把桃園機場周邊住宿等級推上新高度。

酒店位置就在捷運A14a機場旅館站旁，無論要衝航廈趕早班機，還是直奔台北市區，都快到讓人笑出來。全館476間客房與套房中，最讓人尖叫的就是「機場景觀房」，選個西側面向跑道的房型，坐在窗邊就能看飛機起降，飛機控直接沉浸在專屬天堂。

館內設施同樣誠意滿滿：健身中心、室內溫水泳池、親子戲水區、蒸氣室、烤箱、按摩池一應俱全。想徹底放鬆？一定要試試「衍水療」SPA，芳療師量身打造的療癒體驗，讓你在飛行前後都能神清氣爽。下一趟旅程，就從這裡開啟吧。

No.5 臺北嘉佩樂酒店

翻攝FB／Capella Taipei

翻攝FB／Capella Taipei

電話：02-7709-6868

地址：台北市松山區敦化北路139號

訂房連結：官網

體驗奢華新高度！嘉佩樂酒店及度假村總部位於新加坡，旗下擁有兩大奢華品牌「嘉佩樂」與「柏典」，嘉佩樂連續榮獲《Travel + Leisure》2023、2024年「全球最佳酒店品牌」肯定，尤其曼谷嘉佩樂更奪下全球50大最佳酒店第一名，奠定其在頂級旅宿界的殿堂地位。

臺北嘉佩樂酒店（Capella Taipei），由國際級設計大師André Fu傾心打造，不僅是台灣第一間嘉佩樂，日前韓流天王GD（G-Dragon 權志龍）演唱會期間欽點入住，吸引許多粉絲關注。全館僅有86間客房與套房，從坪數到視野都給足誠意，最低14.5坪起跳、標配落地窗，白天迎進城市天光，晚上則擁抱101夜景與群山環繞的寧靜。房型選擇多元，從「卓越、尊榮、璀璨」到「嘉佩樂套房」，其中最大一間的「璀璨套房」甚至達到81坪，還配有私人露台與戲水池，簡直是私人度假別墅等級。

想徹底放鬆？預約「嘉佩樂水療（Capella Wellness）」給你前所未有的體驗，拱形天花板設計象徵身心的凝聚與釋放，這裡不只療癒，更是一次對「靜」的致敬，加上健身中心、芳療室等設施，一秒跳脫城市紛擾，回歸內心世界；飯店有5間餐廳以及特色三層酒吧，包含如私人客廳般的「鵲羽軒」大廳酒吧、日式無菜單料理「Mizue」、「榕居」中餐廳、「焰28」西餐廳、如歐洲咖啡廳的「Atelier Plume點心坊」等，從美食、品酒、聊天到夜晚微醺都別有洞天。

住宿網友評價，「帶領我們的人員貼心地遞上冷毛巾與迎賓茶，讓人感覺備受照顧」、「台灣的嘉佩樂酒店，應是我印象中集團最便宜的，這點讓我覺得很划算」、「房間內提供的點心與飲品巧妙地融入了台灣的茶文化元素」、「飯店硬體有很多細節，相信住宿的客人都會感受到」。

No.4 福容徠旅 中壢店

翻攝官網／福容徠旅

翻攝官網／福容徠旅

電話：03-427-0900

地址：桃園市中壢區中正路89號

訂房連結：官網

這間藏身在中壢火車站旁、桃園客運總站邊的全新旅宿，是福容飯店集團耗資上億、從經典轉型為時尚的代表作！「福容大飯店 中壢店」全新轉型為年輕有型的輕品牌「福容徠旅」，以更親切、不將就的方式重新定義中壢住宿。走出飯店轉個彎就是中平商圈，中壢夜市也近在咫尺。館內 152 間客房分為「輕旅、閱旅、集旅、宅旅、享旅」5 種房型，其中「閱旅客房」12 坪、一大床，設有沙發區、辦公桌及乾溼分離浴室附浴缸，沐浴用品選用台灣品牌「一日茶道」，茶香療癒。全館提倡環保，不主動提供一次性備品，建議自備。飯店融合年輕時尚與人文輕旅，提供自助化服務與簡約空間，無論度假、商務或城市探索，都以溫暖人情味與專業待客之道，帶來賓至如歸的體驗。

最讓爸媽滿意的亮點是與IKEA合作設計的15間親子主題房，主題有「森林、海洋、外太空」，就像把整個兒童樂園搬進房間，充滿童趣與色彩，搭配4樓的「瑞典森林主題遊戲室」，有溜滑梯、小玩具或與閱讀區，讓孩子玩得開心，大人也能真正放鬆。7樓的交誼廳（開放時間13:00~22:00）提供房客免費享用小點心、飲料和各種桌遊；別忘了3樓的健身房（開放時間06:00~22:00），跑步、拉筋、重訓一應俱全，就算出差、旅遊也能維持健康生活節奏。

No.3 北投晶泉丰旅

翻攝FB／Wellspring by Silks Beitou 北投晶泉丰旅

翻攝FB／Wellspring by Silks Beitou 北投晶泉丰旅

電話：02-7735-5000

地址：台北市北投區泉源路19號

訂房連結：官網

晶華國際酒店集團旗下的 「北投晶泉丰旅」，位置就在捷運新北投站1號出口走路3分鐘的距離，不用辛苦搬行李轉車，抵達後立刻切換度假模式。網友推薦表示，「入住感受佳，一開始進門後便有迎賓飲+小點心，服務人員親切有禮，感受度上必須給予滿分」、「游泳池貼心提供浮板與泳圈、上鎖置物櫃借用，救生人員發現小孩在哭會主動關心」、「真心覺得是北投地區泡湯的頂級選擇之一」。

全館共有100間客房，以雙人房和家庭房為主，房內都設有獨立浴池，約九成還是「雙湯池」設計。若想泡得更盡興可直接選景觀套房，還能獨享戶外三湯池，一邊暖暖入浴，一邊眺望大屯山景或北投市景。除了客房，館內還有16間獨立溫泉湯屋，配備沙發座與陽台，私密又優雅，超適合情侶或想放空的旅人。大眾風呂融合「山」與「壑」的設計語彙，展現大屯山系與磺溪谷的壯麗氣勢，貼心引進「溫泉入浴指導員」，教你正確泡湯知識與禮節。

露天泳池、兒童天地、健身房、瑜伽室與沐蘭SPA，行程可以從早排到晚；吃的方面也不馬虎，「三燔北投」供應精緻日式鍋物，早餐、午餐、晚餐都能滿足；「泉源閣」則把北投的人情味與時代感融入中式辦桌料理，帶你用味蕾感受在地故事。

No.2 高雄日航酒店

翻攝FB／高雄日航酒店Hotel Nikko Kaohsiung

翻攝FB／高雄日航酒店Hotel Nikko Kaohsiung

電話：07-537-8822

地址：高雄市前鎮區林森四路268號

訂房連結：官網

高雄亞洲新灣區的「高雄日航酒店」是首間日系品牌進駐南台灣，從建築、空間到服務細節，完美體現日式的「款待之道」，融合在地文化與港都意象，讓人一入住就感受到沉穩內斂的質感氛圍。

飯店座落於捷運三多商圈站與獅甲站之間，步行即可抵達輕軌，無論前往高雄流行音樂中心、駁二藝術特區或愛河灣，都能輕鬆暢遊港都。全棟高達22層樓，共規劃260間客房與套房，室內以茶褐色為主調，搭配柔和燈光與木質元素，營造出溫暖放鬆的日式質感。館內餐飲選擇多元，包括SERENA全日餐廳、桃泉中餐廳與日本料理「飛翔」，從自助餐到正統日料一應俱全；此外，大廳咖啡廳、頂樓天空酒吧與日航行政酒廊，更是享用優雅下午茶或夜晚小酌的理想去處。

高雄日航酒店是感受日式細膩款待的南台灣首選。七樓匯集戶外游泳池、三溫暖與健身房，讓旅人能在運動後泡湯放鬆，將旅途的疲憊一掃而空。飯店同時設有挑高優雅的宴會廳與多功能會議空間，無論是舉辦婚禮盛宴，或籌辦商務活動，都能展現完美格調。

No.1 臺中勤美洲際酒店

翻攝FB／臺中勤美洲際酒店-InterContinental Taichung

翻攝FB／臺中勤美洲際酒店-InterContinental Taichung

電話：04-2328-1268

地址：台中市西區館前路77號

訂房連結：官網

臺中勤美洲際酒店由IHG洲際酒店集團直營，坐落於台中熱門商業中心，毗鄰人文薈萃的草悟道街區。踏入大廳，首先映入眼簾的是由捷克藝術團隊Lasvit與Petra Krausova聯手設計的水晶吊燈《SUPERNOVA》，靈感源自宇宙新星爆發的能量，玻璃與光影交織疊映，彷彿將人帶入時尚與自然交融的夢境之中。

酒店巧妙融合台灣島嶼文化與現代美學設計，以優雅的建築、精緻的室內設計及無微不至的服務，重新定義都市奢華體驗。館內擁有206間精心設計的客房與套房，大廳高挑寬敞，並可欣賞外頭的綠意景觀，完美結合商務需求與休閒享受。每一處空間皆蘊含台灣高山與海洋意象，將自然與城市文化的深厚底蘊完美呈現。

三大房型包含「豪華房」、「尊享房」、「都會套房」，皆配備美國金格舒達名床與400織高磅數寢具，還有訂製家具與65吋液晶電視，讓每一晚都宛如雲端漫遊般舒適。健身中心24小時開放，還有戶外泳池、洲際行政俱樂部、會議室與宴會廳，全方位滿足商務與休閒的需求。餐飲陣容豪華，「沐檸」主打義式料理、「明娟樓」呈現粵菜精髓，「采月鍋品」則用精品級火鍋重新定義台式湯鍋，「葉與藤」是座落大廳的氣質系酒吧，最後還有結合保齡球與調酒的創意空間「Rolling Bar」，等你來盡情探索。

來台發展的日本藝人大久保麻梨子在FB粉絲專頁上，稱讚臺中勤美洲際酒店的住宿體驗，「房間簡約時尚，草悟道的窗景很美；早餐精緻好吃，還有現做料理；很舒服的床，真的讓人一秒入睡；泡澡、下午茶、夜景沒想到還有保齡球」，PO文帶起一波討論高峰。網友評論也提到，「進到飯店從門口接待人員、大廳lobby、房間內裝潢、房間內各式的器具、備品品牌都感覺受到頂級的豪華質感」、「整體風格低調奢華，從一進門就很有氣場，房間寬敞舒適，採光超好、床也超好睡」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年08月08日至2025年08月07日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

