有行旅／走進京都紋樣美學

聯合報／ 本報訊
古寺紋樣。圖∕Co., Ltd 2018-2025 All Rights Reserved.
有行旅「京都紋樣」旅程走訪京都，透過旅行一探「SOU SOU」的圖騰革命美學；「西陣織」看日本皇室的布上藝術；「丸益西村屋」一窺京友禪；清窯會館筆繪「清水燒」紋樣；欣賞「芸艸堂」木版畫美學。旅程將入住骨董商以藝術品妝點空間的藝術飯店Art Mon Zen Kyoto；另外在百年町家Nazuna椿通，將有一場料理長與食器紋樣與擺盤設計對談的晚宴。

有行旅「京都紋樣」六天五夜旅程，十月十七日至十月廿二日。一對一旅程說明會，報名請洽02-8643-3517、8643-3905，或上有行旅官網

