運動也要很型！UA發表高端HALO系列 adidas Originals競速跑鞋時髦潮

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
UNDER ARMOUR「UA HALO系列」，是UA全新橫跨時尚潮流與運動科技的高端商品系列。圖／UNDER ARMOUR提供
運動潮流化成為主流，運動穿著不只是性能的追求，也是自我態度的延伸。UNDER ARMOUR推出創新設計的「UA HALO系列」，即是UA全新橫跨時尚潮流與運動科技的高端商品系列，讓運動也要很有型。

UA時尚高端「HALO」系列，針對不同場景推出三款潮流運動鞋，從速度訓練、中距離跑步到多功能訓練，滿足跑者與訓練者的不同需求。「HALO Racer」特別適合日常訓練與中距離跑步，腳感輕盈舒適。「HALO Runner」以長時間舒適性為核心，專為中距離與配速訓練打造。「HALO Trainer」為多功能潮流訓練鞋，能應對從輕跑到高強度間歇的多種訓練需求。除了鞋款外，也同步推出多款服飾，嚴選超柔軟彈力針織面料與快乾排汗材質，帶來貼合舒適與清爽體驗。

此外，UNDER ARMOUR首度與「週末炸雞漢堡俱樂部 大巨蛋店」跨界合作，即日起至9月14日限定登場。店內展出全新「UA HALO」系列商品，並推出多款限定餐點，以超級食物杏桃、黃檸檬、蜂蜜入饌，打造超級杏桃炸雞堡、杏桃醣醋極嫩炸雞、黃金鞋帶薯條，以及雙人分享的HALO炸雞(餐)鞋盒。

adidas Originals全新鞋款Adizero Goukana亮黃搶眼登場

adidas Originals 2025下半年全新鞋款「Adizero Goukana」，以高辨識度亮黃色首發登場，讓競速跑鞋也有潮流時髦外觀。Adizero Goukana的原型可追溯至2008年誕生的競速跑鞋Adizero Adios NEFTENGA，現在以全新「Adizero Goukana」重返，也更貼近街頭文化風格。

「Adizero Goukana」核心配置採用adidas頂級競速跑鞋與專業籃球鞋常見的Lightstrike緩震科技，也獲得眾多adidas運動員青睞，包括 NBA球星賈倫·格林（Jalen Green）與NFL球星特拉維斯·亨特（Travis Hunter）在賽場外頻繁上腳。外觀設計，Goukana採用誇張立體的鞋底設計，呼應現在流行的寬鬆穿搭比例；鞋面結合麂皮、透氣網眼布料與反光銀色合成材質，搭配亮黃配色層次分明相當搶眼吸睛。

Adizero Goukana首發配色將於2025年8月14日於adidas Brand Center信義品牌概念店及官網正式發售，更多配色預計9月陸續推出。

婁峻碩穿上UNDER ARMOUR高端「UA HALO系列」。圖／UNDER ARMOUR提供
郭婞淳穿上UNDER ARMOUR高端「UA HALO系列」。圖／UNDER ARMOUR提供
UNDER ARMOUR首度與「週末炸雞漢堡俱樂部 大巨蛋店」跨界合作，店內展出全新「UA HALO」系列商品，並推出多款限定餐點。圖／UNDER ARMOUR提供
UNDER ARMOUR首度與「週末炸雞漢堡俱樂部 大巨蛋店」跨界合作，即日起至9月14日限定登場，「HALO炸雞鞋盒」雙人組合價1,099元。圖／UNDER ARMOUR提供
adidas Originals 2025下半年全新鞋款「Adizero Goukana」，亮黃首發登場，讓競速跑鞋有潮流外觀。圖／adidas Originals提供
adidas Originals 2025下半年全新鞋款「Adizero Goukana」，亮黃首發登場，讓競速跑鞋有潮流外觀。圖／adidas Originals提供
adidas Originals Adizero GOUKANA，5,890元。圖／adidas Originals提供
