手搖飲珍奶吊飾有夠萌！Valextra台北101期間限定店 可愛獨賣

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Valextra於台北101購物中心二樓開設全新期間限定空間，以經典義大利建築語彙為設計靈感。圖／Valextra提供
Valextra於台北101購物中心二樓開設全新期間限定空間，以經典義大利建築語彙為設計靈感。圖／Valextra提供

義大利高級精品品牌Valextra過往常以建築為靈感轉譯為包款設計，形塑出俐落輪廓，並主打無Logo的Quiet Luxury風格。品牌近日拓點信義區，於台北101購物中心二樓開設為期約一年的快閃空間，同時結合在地趣味性推出101獨賣的限量商品。

Valextra 2025秋冬全新「柔軟美學」系列Mochi包款，價格店洽。圖／Valextra提供
Valextra 2025秋冬全新「柔軟美學」系列Mochi包款，價格店洽。圖／Valextra提供

Valextra的期間限定空間位於台北101購物中心二樓，介於中環與松智環間的空橋空間，由上空俯瞰正是Valextra經典的帶橢圓弧型的長方形結構，也致敬Valextra米蘭旗艦店的落地窗造型。期間限定店的主視覺並採用義大利的綠色蛇紋大理石，傳遞了鮮明的建築感與義大利古典風格。

可愛的珍珠奶茶吊飾，是Valextra專門為台北101期間限定店所打造設計。圖／Valextra提供
可愛的珍珠奶茶吊飾，是Valextra專門為台北101期間限定店所打造設計。圖／Valextra提供

店中將陳列2025秋冬新品預覽以及特殊工藝包款，像是其中一只Iside包採用印度刺繡工藝、共使用715片亮片製作成閃耀的馬賽克風格；Valextra 2025秋冬並一改過往硬挺筆直輪廓，以「柔軟美學」為訴求推出更柔軟的有機造型，此外經特殊處理的Senso麂皮亦是本季全新使用，為品牌旗下Milano包款帶來耳目一新的面貌、表面壓印品牌經典Millepunte壓紋。

Valextra 2025秋冬全新「柔軟美學」系列Milano包款，價格店洽。圖／Valextra提供
Valextra 2025秋冬全新「柔軟美學」系列Milano包款，價格店洽。圖／Valextra提供

Valextra 2025秋冬除帶來多款新包，並推薦了包含貓頭鷹、八爪章魚、黃色小鴨的多款討喜吊飾，其中「自帶珍珠」的珍奶手搖飲更是義大利原廠特地為台北101推出的討喜設計，全系列吊飾皆使用Millepunte小牛皮、並經Costa油邊工序修飾。全台店面將僅有台北101限定店上提供販售，全系列可逕行前往台北101購物中心二樓，亦或電洽：02-8101-8625，預約洽詢。

Valextra 2025秋冬全新「柔軟美學」系列My Logo包款，價格店洽。圖／Valextra提供
Valextra 2025秋冬全新「柔軟美學」系列My Logo包款，價格店洽。圖／Valextra提供

Valextra 2025秋冬特殊工藝Iside包款採用印度刺繡工藝、共使用715片亮片製作為馬賽克風格。圖／Valextra提供
Valextra 2025秋冬特殊工藝Iside包款採用印度刺繡工藝、共使用715片亮片製作為馬賽克風格。圖／Valextra提供

品牌 義大利 台北101

