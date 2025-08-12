快訊

不斷更新／楊柳颱風來襲！北北基桃等13縣市宣布了 停班課一覽表看這裡

關稅爭議忙到焦頭爛額？行政院國旗倒掛 政院回應了

李東洺先發0.1局核炸被敲5安、2轟史上第3人 首局悍將慘遭海灌10分

世界第一餐廳「Noma」快閃台灣4夜 CEO親揭來台關鍵

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
Peter Kreiner暫時不排除「Noma」再度訪台的可能性。圖／YMS by onefifteen提供、攝影／Klaus Rudbæk
Peter Kreiner暫時不排除「Noma」再度訪台的可能性。圖／YMS by onefifteen提供、攝影／Klaus Rudbæk

世界第一餐廳「Noma」結束在陽明山YMS by onefifteen園區「Restaurant 12」的連續4晚快閃餐會，預定明（13日）離台。搶在「Noma」團隊離台前夕，我們與「Noma」共同負責人（Co-Owner）兼首席執行官（CEO）Peter Kreiner，進行了一對一訪談。

Peter Kreiner自2007年4月起擔任「Noma」CEO，是推動「Noma」從丹麥一家聚焦「新北歐料理」（New Nordic Cuisine）的地區餐廳，逐漸成為世界頂尖餐廳的重要推手。他與主廚兼合夥人René Redzepi密切合作，主導餐廳的商業發展與管理，負責戰略、財務、銷售、人力資源、行銷和公共關係…等，同時也是「Noma 3.0」轉型計畫中，讓「Noma」從傳統定點營運的實體餐廳，轉型成為一個更靈活的「食物實驗室（Food Lab）」與快閃餐會（pop-up）全新餐飲模式的關鍵人物。

在Peter Kreiner的領導下，「Noma」成為新北歐料理代表，並於2010年、2011年、2012年、2014年及2021年五度在「世界50最佳餐廳（The World's 50 Best Restaurants）」評選中拔得頭籌；在《米其林指南》當中，「Noma」自2008年至2020年一直持有米其林二星，並於2021年晉升，獲得米其林三星最高榮耀。

這次「Noma」團隊來台，除了使台灣成為繼日本之後的第二個亞洲快閃地點外，也帶來全新的「晚餐系列（Dinner Series）」形式。究竟「Noma」為什麼願意來台灣？「晚餐系列（Dinner Series）」形式與過去的長期駐點（long-term residency）有何不同？以下是訪談紀要。

Q1：為什麼「Noma」選擇台灣作為日本之後的第二個亞洲快閃地點？

A：日本對我們來說是一個非常親近且有熟悉感的地方。日本和台灣因歷史關係有很強的聯繫，而且我在日本遇到了很多很棒的台灣人，所以台灣一直是我們想探索的地方。

更具體地說，「Noma」要去的地方必須找到合適的人——一群我們能夠合作、且願意合作的人，這點在台灣是成立的。我們找到了一群很棒的人，我們相信能跟他們共同創造出真正了不起的東西。這是一個基礎。而且，這裡有著有趣且深厚的飲食文化，有很多值得深入挖掘的事物，這對我們來說非常重要。

是以上這些因素綜合起來，促使我們來到這裡。此外，我們合作的夥伴——YMS by onefifteen，讓我們感受到「Noma」在這座城市、這個國家，是受到歡迎的。我們待在這裡很舒服，也很興奮去探索周邊的未知。所以，整體來說，是綜合以上諸多理由，讓我們來到這裡。

Q2：可否分享「Noma」在2024年7月來台灣進行實地勘察時，有哪些有趣的新發現？

A：我們的勘察之旅可以說是「做」與「不做」的考察。在那次勘察中，我們看到了台灣料理的深度和多樣性，食材也很豐富多變。這些都讓我們印象深刻。此外，我們有很棒的合作夥伴——YMS by onefifteen，這讓我們更有信心可以一起做這件事。所以，沒有哪一個單一元素是絕對的關鍵，而是系統性的配合。

Q3：去年夏天來台時有沒有走遍整個台灣島？

A：遺憾的是沒有。我想我們主要是在島的北部活動，大概是北部20%到25%的區域。YMS團隊安排了行程，我們有去海邊，也有體驗農場，我覺得我們已經對台灣有很全面的感受。

Q4：哪些本地食材讓您和團隊印象最深刻、最驚喜？

A：因為我自己不是廚房成員，食材主要是我們廚房團隊成員負責。但我會說台灣的一些水果，像是百香果、芒果，真的是我們的家鄉丹麥所沒有的，所以這些是亮點；當然，還有海鮮也是。

Q5：這次的來台的「晚餐系列（Dinner Series）」形式，有什麼特色？和「Noma」之前在京都、雪梨等城市的長期駐點（long-term residency）有何不同？

A：長期駐點通常是幾個月，我們會發展一個全新的菜單，這會是比較長期的大計畫。透過「晚餐系列」形式，我們創造出一種能夠帶著「Noma」風格巡迴的餐飲體驗，我們不用完全從零開始設計每道菜，卻能做出在地化的菜色。

在這樣的前提下，如果只派一、兩個人來，那是行不通的；我們需要一整個團隊來，才能一起完成這件事。當然我們同時也會考慮餐廳所在地的條件、環境和硬體設施。這是我們的方式，讓我們可以說，「是的，我們到了這裡。」此外，相對於長期駐點，在進行「晚餐系列（Dinner Series）」時，我們不會全盤重新設計廚房或餐廳空間，而是利用原有條件，做最大化的發揮。

Q6：是什麼動力促使「Noma」開發出一個更精巧、更靈活的「晚餐系列」形式？

A：我們的核心驅動力之一是「好奇心」。我們對周圍的世界充滿好奇，有機會做這種事情很棒。你也說了這樣的形式很靈活，這正是我們想要的，能讓我們多去探索、多到世界各地走走。這樣的狀態非常適合我們。

Q7：你們如何在這樣小型而靈活的快閃活動中，仍然完美貫徹「Noma」DNA？

A：我們會先做很多研究，確保一切都符合我們的需求，無論是場地、廚房還是人力配置。我們會帶一群非常優秀、且對「Noma」 DNA瞭若指掌的人一起來。特別是我們廚房的核心研發成員，這些跟我們最久的老員工，他們身上已經深植「Noma」的DNA，所以他們能把理念帶到任何地方。這也是為什麼只有幾個人是行不通的，我們需要有一個完整團隊才能做得到。

Q8：研發主廚Thomas Frebel提到「複雜的簡約（complex simplicity）」這個概念，請問在設計菜單時，這個哲學對你們有什麼意義？它如何影響這次來到台灣的菜品設計？

A：一般人看「Noma」的菜單，會覺得菜色似乎很簡單，但其實我們融合了很多層次。舉例來說，有些菜會用到發酵醬料，這些是我們花了好幾個月在哥本哈根開發的。這樣的發酵醬料，會讓菜餚擁有更多複雜度、更多層次，而不僅是你在表面看到得那麼簡單。我們在食材與製作工序上，加入了許多細節，這使得菜餚背後隱藏著更多的故事和工藝。Thomas是很棒的合作夥伴，也是極富創意的主廚，這讓我們能確保在非本地環境，也能展現出真正的「Noma」風格。

Q9：為什麼「Noma」決定派18名成員來台北，只為了4個晚上的晚餐服務？

A：因為那是「Noma」的DNA和核心價值。讓每一位來吃我們晚餐的人，都能夠感受到真正的「Noma」，是我們非常在意的一件事。我們希望確保這次的體驗能夠完整且符合我們的標準，所以必須以完整的團隊規模來呈現。

Q10：在全新的陌生環境下重新建立「Noma」廚房時，最重要的要領是什麼？

A：「Noma」的廚房需要有一定彈性，這一點YMS團隊非常體貼我們。比如讓團隊主廚Thomas Frebel調整廚房配置，以確保工作流程和設備擺放合理，這對我們的後勤很重要。此外，「Restaurant 12」廚房與客人的距離也很近，這種氣氛是我們非常珍惜、非常喜歡。這讓客人可以感受到來自廚房的能量，而這也是這裡原本就有的優勢。

Q11：「Noma」以創造驚喜且有趣的用餐體驗著稱，你們如何設計這次為台灣客人準備的體驗？

A：這次菜單由研發主廚Thomas Frebel和團隊共同研發，確保其中包括人們認知中的「Noma」標誌性元素。我們也從丹麥帶了一些特別的素材，比如「螞蟻（不是活的，當然）」；這種驚喜和獨特感，就是我們想帶給客人的。

Q12：您希望台灣的客人，在這次的快閃活動中，印象最深刻的體驗是什麼？

A：我希望他們都感受到這是一場非常美味、有趣（delicious and fun）且值得回憶（memorable）的體驗。這會是我最大的期望。

Q13：接觸台灣的在地食材與饕客圈之後，「Noma」得到什麼收穫或啟發？

A：這一點還需要時間觀察，因為我們的團隊不時行走各處探索，我相信很多想法和靈感會被帶回家。現在說還太早，不過很明顯這裡有很多我們沒接觸過的、有趣又好的新事物；光是這件事情本身，就已彌足珍貴。

Q14：未來「Noma」有可能會在台灣進行長期駐點嗎？

A：也許「有」，也許「沒有」。我現在無法說定究竟是「會」或「不會」。

Q15：隨著「Noma」在未來幾年轉向新的經營形式，這種「晚餐系列」的形式，在你們的全球長期策略中扮演什麼角色？

A：目前我們進入「Noma 3.0」階段，我們希望持續擴大「Noma」體驗，包括餐廳體驗之外的各種項目。比如你能帶回家用的各種產品、「Noma」咖啡計畫等。「晚餐系列」的靈活性，讓我們能同時繼續做我們喜歡、覺得有趣的事情，也讓我們能用比較小的規模，去探索更多不同地方。

Q16：未來「Noma」的下一個「晚餐系列」形式的目的地，將會是哪裡？

A：目前還沒確定，我不能透露太多。但我們下一個長期駐點計畫，會是在美國洛杉磯，預計是2026年。

Q17：如果只能用一個字，來形容「Noma」在台灣所帶來的體驗，你會用哪一個字？

A：我會稍微作弊一下，將兩個字放在一起，成為一個複合字——「驚喜美味（surprisingly-delicious）」，是一種令人驚喜、眼界大開，且無與倫比的美味。

各種台灣水果，令「Noma」團隊非常驚艷。圖／YMS by onefifteen提供
各種台灣水果，令「Noma」團隊非常驚艷。圖／YMS by onefifteen提供
「Noma」團隊以創造驚喜且有趣的用餐體驗著稱。圖／YMS by onefifteen提供
「Noma」團隊以創造驚喜且有趣的用餐體驗著稱。圖／YMS by onefifteen提供
Peter Kreiner自2007年4月起擔任「Noma」CEO。圖／YMS by onefifteen提供
Peter Kreiner自2007年4月起擔任「Noma」CEO。圖／YMS by onefifteen提供
為了4個晚上的晚餐服務，「Noma」團隊總共有18位成員來到台北。圖／YMS by onefifteen提供
為了4個晚上的晚餐服務，「Noma」團隊總共有18位成員來到台北。圖／YMS by onefifteen提供
研發主廚Thomas Frebel，是這次台灣快閃餐會的廚房核心人物。圖／YMS by onefifteen提供
研發主廚Thomas Frebel，是這次台灣快閃餐會的廚房核心人物。圖／YMS by onefifteen提供

團隊 廚房 餐廳

延伸閱讀

酷航台北飛日本航班 10月起增班

金門縣第18波人事異動 13局處大風吹團隊年輕化受矚目

從台幣升值到高關稅 台灣將複製日本「失落30年」？網憂：亡國感更重了

【重磅快評】鄭麗君遲來的80分鐘記者會 說清楚了什麼？

相關新聞

手搖飲珍奶吊飾有夠萌！Valextra台北101期間限定店 可愛獨賣

義大利高級精品品牌Valextra過往常以建築為靈感轉譯為包款設計，形塑出俐落輪廓，並主打無Logo的Quiet Lux...

運動也要很型！UA發表高端HALO系列 adidas Originals競速跑鞋時髦潮

運動潮流化成為主流，運動穿著不只是性能的追求，也是自我態度的延伸。UNDER ARMOUR推出創新設計的「UA HALO...

世界第一餐廳「Noma」快閃台灣4夜 CEO親揭來台關鍵

世界第一餐廳「Noma」結束在陽明山YMS by onefifteen園區「Restaurant 12」的連續4晚快閃餐...

《神鬼戰士》電影音樂會來台 今舉行亞洲首演

經典史詩電影《神鬼戰士》（Gladiator）音樂會晚上在台北國家音樂廳登場，為慶祝電影上映25週年，特邀團隊來台舉辦亞...

喝一口暢快潮流！Mark Gonzales × 百事可樂限量聯名 加碼台灣限定T

「街頭滑板教父」馬克·岡薩雷斯（Mark Gonzales）創立的同名潮流品牌Mark Gonzales，與「百事可樂（...

2025必比登 / 葉怡蘭：「透露出菁英性格」 徐天麟：「遠不如500碗」

2025「必比登推介名單」出爐，飲食生活作家葉怡蘭觀察，今年新入選的店家，許多環境上看來很不一般，頗多家「美型化的小吃」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。