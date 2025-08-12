《神鬼戰士》電影音樂會來台 今舉行亞洲首演

經典史詩電影《神鬼戰士》（Gladiator）音樂會晚上在台北國家音樂廳登場，為慶祝電影上映25週年，特邀團隊來台舉辦亞洲首演。現場以巨型銀幕播放完整電影，同步由破百人規模的交響樂團與合唱團現場演奏漢斯季默經典配樂，帶領觀眾重返古羅馬競技場，體驗勇氣、榮譽與復仇的壯烈史詩。

音樂會特別使用杜讀笛（duduk）、土耳其奈伊笛（Nay Flute）等罕見民族樂器，忠實呈現古羅馬時代的蒼涼氛圍與史詩張力。配樂在激昂與悲壯間交錯，層層堆疊劇情張力與視覺震撼，營造沉浸式體驗。壓軸曲〈Now We Are Free〉由女歌手現場獻唱，以空靈歌聲詮釋主角麥希穆斯面對死亡的平靜與尊嚴，將全場情緒推向高潮。 經典史詩電影《神鬼戰士》（Gladiator）音樂會晚上在台北國家音樂廳登場，為慶祝電影上映25週年，特邀團隊來台舉辦亞洲首演。記者林伯東／攝影 經典史詩電影《神鬼戰士》（Gladiator）音樂會晚上在台北國家音樂廳登場，為慶祝電影上映25週年，特邀團隊來台舉辦亞洲首演。記者林伯東／攝影 經典史詩電影《神鬼戰士》（Gladiator）音樂會晚上在台北國家音樂廳登場，為慶祝電影上映25週年，特邀團隊來台舉辦亞洲首演。記者林伯東／攝影

