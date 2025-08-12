快訊

楊柳颱風持續增強「14縣市納陸警範圍」今天影響最鉅、4地慎防大豪雨

必比登名單「全台19間落榜」！清真中國牛肉麵無緣8連霸

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「昶鴻麵點」今年未能入選必比登推介名單。聯合報系資料照。記者黃仕揚／攝影
「昶鴻麵點」今年未能入選必比登推介名單。聯合報系資料照。記者黃仕揚／攝影

「台灣米其林指南2025」在今日（8月12日）公佈必比登推介名單，今年共計有144個店家入選，其中包含37間新入選店家。不過包括「台北」的麵鋪、榮榮園、磐石坊等9間餐廳本次跌出榜外，另外「台中」有5間餐廳未能順利蟬聯，「台南」、「高雄」各有2、3間餐廳落榜。共計有19間餐廳未能再次獲得評審青睞。

2024年的「必比登推介名單」共計有126間，今年則共計有144間店家入選，其中包括首度納入的「新北市（15間）」、「新竹縣（8間）」、「新竹市（7間）」，若扣除掉新納入城市的30間，共計為114間。

幾家歡樂幾家愁，台北本次共計有9間餐廳跌出榜單、3間新進榜，由去年的43間減少為37間。包括甫於2024年進榜的「麵舖」，還有連續多年進榜的「阿城鵝肉（中山）」、「磐石坊」、「榮榮園」、「昶鴻麵點」、「都一處（信義）」、「清真中國牛肉麵食館（大安）」、「泰姬」、「元味料理」今年都未能順利蟬聯。其中「清真中國牛肉麵食館」更是中斷連續進榜，無緣8連霸。

台中今年有1間新進榜、5間未再次入榜，由27間減為23間。跌出榜單餐廳包括「小初店」、「沙卡」、「沁園春（中區）」、「鮮魚鱻」、「咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳」。台南本次則有「黑琵食堂」與「永通虱目魚粥」掉榜，並新增「蓮霧腳羊肉湯」，總數由31間變成30間。至於高雄新增「白玉樓」、「永筵小館」等2間餐廳；「Apis Grill」、「老爺美食館（鳳山）」與「老新台菜（九如二路）」則是未能成功連任，總數由25間減為24間。

位在台中舊城精華區的沁園春。報系資料照，記者羅建怡／攝影
位在台中舊城精華區的沁園春。報系資料照，記者羅建怡／攝影
榮榮園今年跌出必比登推介名單。報系資料照，記者沈昱嘉／攝影
榮榮園今年跌出必比登推介名單。報系資料照，記者沈昱嘉／攝影

餐廳 榜單

