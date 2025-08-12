快訊

喝一口暢快潮流！Mark Gonzales × 百事可樂限量聯名 加碼台灣限定T

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
潮流品牌「Mark Gonzales」與「百事可樂」 攜手合作，共同推出限量聯名系列，8月15日正式上市，全台限量發售售完為止。圖／Mark Gonzales提供
「街頭滑板教父」馬克·岡薩雷斯（Mark Gonzales）創立的同名潮流品牌Mark Gonzales，與「百事可樂（PEPSI®）」 攜手合作，共同推出限量聯名系列，還有招牌Logo T、小天使台灣版限定T恤，聯名系列8月15日正式上市，全台限量發售售完為止。

這次聯名系列，將Mark Gonzales的自由奔放隨性不羈，與百事可樂的青春活力、爽快清涼的品牌精神，透過設計讓兩大領域展開對話。這次聯名最吸睛的焦點，將Mark Gonzales最具標誌性的角色「Angel小天使」與「Shmoo」等經典塗鴉藝術，巧妙融入百事可樂的經典Logo，以及藍、紅、白的代表色。

為滿足潮人們的多元穿搭需求，聯名系列包含8款獨特設計的印花短袖 、時尚運動短褲套裝、專為女性設計的短版Ringer T恤與細肩帶背心，以及夏日必備的潮流帽款、沙灘毛巾、趣味鑰匙圈，還有兩款色彩繽紛的環保帆布袋。

Mark Gonzales與百事可樂聯名系列商品將在8月15日於官方實體門市、品牌官網及MOMO品牌旗艦店正式發售。單筆消費滿5,000元送百事可樂聯名鑰匙圈一個。單筆消費滿8,000元送百事可樂聯名沙灘毛巾一條。

The North Face攜手藝術家沈天宇 呈現Uncle Belly 2025秋冬膠囊系列

機能服飾品牌The North Face與新銳海外藝術家沈天宇再度攜手合作，以其標誌性形象 IP「Uncle Belly」，共同呈現Uncle Belly 2025秋冬膠囊系列。Uncle Belly是一位充滿好奇心和探索精神的探險家，帶著寵物狗Ollie與貓咪Nollie穿梭於城市與山野之間，不被年齡和外在影響，不在乎別人的眼光，代表著新世代勇於探索的精神。

該系列將經典86 MOUNTAIN JACKET、北面營地鞋及北面經典駝包等單品融入趣味插畫中，呈現活力十足的潮流戶外風格。Uncle Belly系列8月中旬後將陸續登陸官網及全台The North Face紅標門市。

Mark Gonzales MG X Pepsi小天使與百事可樂OG T恤，2,280元。圖／Mark Gonzales提供
Mark Gonzales MG X Pepsi小天使與百事可樂OG T恤，2,280元。圖／Mark Gonzales提供
Mark Gonzales MG X Pepsi短版 Ringer T恤，2,280元。圖／Mark Gonzales提供
Mark Gonzales MG X Pepsi短版 Ringer T恤，2,280元。圖／Mark Gonzales提供
Mark Gonzales MG X Pepsi World棒球帽，1,880元。圖／Mark Gonzales提供
Mark Gonzales MG X Pepsi World棒球帽，1,880元。圖／Mark Gonzales提供
Mark Gonzales MG X Pepsi Soda Club T恤，2,280元。圖／Mark Gonzales提供
Mark Gonzales MG X Pepsi Soda Club T恤，2,280元。圖／Mark Gonzales提供
Mark Gonzales與百事可樂聯名系列，消費滿5,000元贈送聯名鑰匙圈一個。圖／Mark Gonzales提供
Mark Gonzales與百事可樂聯名系列，消費滿5,000元贈送聯名鑰匙圈一個。圖／Mark Gonzales提供
The North Face Uncle Belly 2025秋冬膠囊系列。圖／Mark Gonzales提供
The North Face Uncle Belly 2025秋冬膠囊系列。圖／Mark Gonzales提供
The North Face Uncle Belly 2025秋冬膠囊系列。圖／Mark Gonzales提供
The North Face Uncle Belly 2025秋冬膠囊系列。圖／Mark Gonzales提供
The North Face Uncle Belly 2025秋冬膠囊系列。圖／Mark Gonzales提供
The North Face Uncle Belly 2025秋冬膠囊系列。圖／Mark Gonzales提供

