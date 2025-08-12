喝一口暢快潮流！Mark Gonzales × 百事可樂限量聯名 加碼台灣限定T

「街頭滑板教父」馬克·岡薩雷斯（Mark Gonzales）創立的同名潮流品牌Mark Gonzales，與「百事可樂（PEPSI®）」 攜手合作，共同推出限量聯名系列，還有招牌Logo T、小天使台灣版限定T恤，聯名系列8月15日正式上市，全台限量發售售完為止。

這次聯名系列，將Mark Gonzales的自由奔放隨性不羈，與百事可樂的青春活力、爽快清涼的品牌精神，透過設計讓兩大領域展開對話。這次聯名最吸睛的焦點，將Mark Gonzales最具標誌性的角色「Angel小天使」與「Shmoo」等經典塗鴉藝術，巧妙融入百事可樂的經典Logo，以及藍、紅、白的代表色。

為滿足潮人們的多元穿搭需求，聯名系列包含8款獨特設計的印花短袖 、時尚運動短褲套裝、專為女性設計的短版Ringer T恤與細肩帶背心，以及夏日必備的潮流帽款、沙灘毛巾、趣味鑰匙圈，還有兩款色彩繽紛的環保帆布袋。

Mark Gonzales與百事可樂聯名系列商品將在8月15日於官方實體門市、品牌官網及MOMO品牌旗艦店正式發售。單筆消費滿5,000元送百事可樂聯名鑰匙圈一個。單筆消費滿8,000元送百事可樂聯名沙灘毛巾一條。

The North Face攜手藝術家沈天宇 呈現Uncle Belly 2025秋冬膠囊系列

機能服飾品牌The North Face與新銳海外藝術家沈天宇再度攜手合作，以其標誌性形象 IP「Uncle Belly」，共同呈現Uncle Belly 2025秋冬膠囊系列。Uncle Belly是一位充滿好奇心和探索精神的探險家，帶著寵物狗Ollie與貓咪Nollie穿梭於城市與山野之間，不被年齡和外在影響，不在乎別人的眼光，代表著新世代勇於探索的精神。

該系列將經典86 MOUNTAIN JACKET、北面營地鞋及北面經典駝包等單品融入趣味插畫中，呈現活力十足的潮流戶外風格。Uncle Belly系列8月中旬後將陸續登陸官網及全台The North Face紅標門市。

Mark Gonzales MG X Pepsi小天使與百事可樂OG T恤，2,280元。圖／Mark Gonzales提供 Mark Gonzales MG X Pepsi短版 Ringer T恤，2,280元。圖／Mark Gonzales提供 Mark Gonzales MG X Pepsi World棒球帽，1,880元。圖／Mark Gonzales提供 Mark Gonzales MG X Pepsi Soda Club T恤，2,280元。圖／Mark Gonzales提供 Mark Gonzales與百事可樂聯名系列，消費滿5,000元贈送聯名鑰匙圈一個。圖／Mark Gonzales提供 The North Face Uncle Belly 2025秋冬膠囊系列。圖／Mark Gonzales提供 The North Face Uncle Belly 2025秋冬膠囊系列。圖／Mark Gonzales提供 The North Face Uncle Belly 2025秋冬膠囊系列。圖／Mark Gonzales提供

