喝一口暢快潮流！Mark Gonzales × 百事可樂限量聯名 加碼台灣限定T
「街頭滑板教父」馬克·岡薩雷斯（Mark Gonzales）創立的同名潮流品牌Mark Gonzales，與「百事可樂（PEPSI®）」 攜手合作，共同推出限量聯名系列，還有招牌Logo T、小天使台灣版限定T恤，聯名系列8月15日正式上市，全台限量發售售完為止。
這次聯名系列，將Mark Gonzales的自由奔放隨性不羈，與百事可樂的青春活力、爽快清涼的品牌精神，透過設計讓兩大領域展開對話。這次聯名最吸睛的焦點，將Mark Gonzales最具標誌性的角色「Angel小天使」與「Shmoo」等經典塗鴉藝術，巧妙融入百事可樂的經典Logo，以及藍、紅、白的代表色。
為滿足潮人們的多元穿搭需求，聯名系列包含8款獨特設計的印花短袖 、時尚運動短褲套裝、專為女性設計的短版Ringer T恤與細肩帶背心，以及夏日必備的潮流帽款、沙灘毛巾、趣味鑰匙圈，還有兩款色彩繽紛的環保帆布袋。
Mark Gonzales與百事可樂聯名系列商品將在8月15日於官方實體門市、品牌官網及MOMO品牌旗艦店正式發售。單筆消費滿5,000元送百事可樂聯名鑰匙圈一個。單筆消費滿8,000元送百事可樂聯名沙灘毛巾一條。
The North Face攜手藝術家沈天宇 呈現Uncle Belly 2025秋冬膠囊系列
機能服飾品牌The North Face與新銳海外藝術家沈天宇再度攜手合作，以其標誌性形象 IP「Uncle Belly」，共同呈現Uncle Belly 2025秋冬膠囊系列。Uncle Belly是一位充滿好奇心和探索精神的探險家，帶著寵物狗Ollie與貓咪Nollie穿梭於城市與山野之間，不被年齡和外在影響，不在乎別人的眼光，代表著新世代勇於探索的精神。
該系列將經典86 MOUNTAIN JACKET、北面營地鞋及北面經典駝包等單品融入趣味插畫中，呈現活力十足的潮流戶外風格。Uncle Belly系列8月中旬後將陸續登陸官網及全台The North Face紅標門市。
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人朝聖報現況
▪️有颱風假？楊柳颱風最新各地侵襲機率曝、3地達97% 今將海陸警齊發
▪️侵台颱楊柳明天登陸恐達中颱中限 粉專：已可見「雲捲風眼」若隱若現
▪️中颱楊柳恐強風豪雨1張圖看「風險區」 淹水警戒和易致災地區曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言