必比登揭曉！「美食沙漠」新竹縣市共15家上榜 網笑：怎沒麥當勞

「台灣米其林指南2025」稍早公布「必比登推介」名單，今年共有144個店家入選，由於今年首度納入新北市、新竹縣、新竹市評鑑，因此也引發新的關注討論，尤其新竹縣市向來是網友口中的「美食沙漠」，這次共入選15家，有網友說「怎麼一家都沒吃過？！」，但也有不少人點名其中幾家不錯，並開玩笑說，「怎麼新竹美食之光麥當勞這次沒上榜？」。

今年的「必比登推介」入選名單，包括台北37間、台中23間、台南30間、高雄24間。至於新增「新北市」、「新竹縣」、「新竹市」等3個新城市，則各有15、8、7間餐廳入選。

新竹縣共8間新入選，包含ㄤ咕麵、春嬌粄條、鴻金食堂、晌午粄食、善菓堂、首烏廚EAT、唐草園及鄒記菜包 (中正路)；新竹市則有7家，包含貓的堅持、東門米粉攤、菜園、禾日香 (民族路)、九添福牛肉麵館、弄味小廚及原味鴨肉麵。

其中，有網友說「菜園是老上海菜」、「菜飯真的好吃」，另一家新竹市入選的「東門米粉攤」也有蠻多網友支持，尤其是「芋頭特別好吃！」，米其林官網評論也說到「東門米粉攤以粗米粉搭配雞骨熬煮的湯頭，味道鹹鮮。而入口即化的芋頭，更畫龍點睛，為整碗米粉湯帶來更滿足的風味。」

此外，新竹縣的「ㄤ咕麵」也是網友口中造訪關西必吃、另位於北埔的「鄒記菜包 (中正路)」以手工客家菜包著名，也是「500碗」小吃評鑑的常勝軍。 新竹北埔的「鄒記菜包 (中正路)」以手工客家菜包著名。報系資料照 禾日香 (民族路) 主打庶民美食 — 魯（滷）肉飯。圖/摘自米其林官網

