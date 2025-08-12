快訊

楊柳颱風持續增強「14縣市納陸警範圍」今天影響最鉅、4地慎防大豪雨

聽新聞
0:00 / 0:00

必比登揭曉！「美食沙漠」新竹縣市共15家上榜 網笑：怎沒麥當勞

聯合報／ 記者高婉珮/台北即時報導
春嬌粄條家族販售粄條已有20多年歷史，第三代經營者更推出更多樣的客家料理。圖/摘自米其林官網
春嬌粄條家族販售粄條已有20多年歷史，第三代經營者更推出更多樣的客家料理。圖/摘自米其林官網

「台灣米其林指南2025」稍早公布「必比登推介」名單，今年共有144個店家入選，由於今年首度納入新北市、新竹縣、新竹市評鑑，因此也引發新的關注討論，尤其新竹縣市向來是網友口中的「美食沙漠」，這次共入選15家，有網友說「怎麼一家都沒吃過？！」，但也有不少人點名其中幾家不錯，並開玩笑說，「怎麼新竹美食之光麥當勞這次沒上榜？」。

今年的「必比登推介」入選名單，包括台北37間、台中23間、台南30間、高雄24間。至於新增「新北市」、「新竹縣」、「新竹市」等3個新城市，則各有15、8、7間餐廳入選。

新竹縣共8間新入選，包含ㄤ咕麵、春嬌粄條、鴻金食堂、晌午粄食、善菓堂、首烏廚EAT、唐草園及鄒記菜包 (中正路)；新竹市則有7家，包含貓的堅持、東門米粉攤、菜園、禾日香 (民族路)、九添福牛肉麵館、弄味小廚及原味鴨肉麵。

其中，有網友說「菜園是老上海菜」、「菜飯真的好吃」，另一家新竹市入選的「東門米粉攤」也有蠻多網友支持，尤其是「芋頭特別好吃！」，米其林官網評論也說到「東門米粉攤以粗米粉搭配雞骨熬煮的湯頭，味道鹹鮮。而入口即化的芋頭，更畫龍點睛，為整碗米粉湯帶來更滿足的風味。」

此外，新竹縣的「ㄤ咕麵」也是網友口中造訪關西必吃、另位於北埔的「鄒記菜包 (中正路)」以手工客家菜包著名，也是「500碗」小吃評鑑的常勝軍。

新竹北埔的「鄒記菜包 (中正路)」以手工客家菜包著名。報系資料照
新竹北埔的「鄒記菜包 (中正路)」以手工客家菜包著名。報系資料照
禾日香 (民族路) 主打庶民美食 — 魯（滷）肉飯。圖/摘自米其林官網
禾日香 (民族路) 主打庶民美食 — 魯（滷）肉飯。圖/摘自米其林官網

新竹

延伸閱讀

影／新竹縣第一輛！企業家陳泰福、柯美惠夫婦捐贈高頂救護車

瀰漫腐屍味...新竹縣山區狗園驚爆十餘隻狗兒慘死成籠內白骨

日本麥當勞針對《寶可夢》卡牌活動轉賣亂象道歉：將加強限制購買數量

寶可夢之亂再起！日本麥當勞送卡牌「黃牛瘋搶」 食物遭丟棄！他怒斥：垃圾

相關新聞

有行旅／走進京都紋樣美學

有行旅「京都紋樣」旅程走訪京都，透過旅行一探「SOU SOU」的圖騰革命美學；「西陣織」看日本皇室的布上藝術；「丸益西村...

手搖飲珍奶吊飾有夠萌！Valextra台北101期間限定店 可愛獨賣

義大利高級精品品牌Valextra過往常以建築為靈感轉譯為包款設計，形塑出俐落輪廓，並主打無Logo的Quiet Lux...

運動也要很型！UA發表高端HALO系列 adidas Originals競速跑鞋時髦潮

運動潮流化成為主流，運動穿著不只是性能的追求，也是自我態度的延伸。UNDER ARMOUR推出創新設計的「UA HALO...

世界第一餐廳「Noma」快閃台灣4夜 CEO親揭來台關鍵

世界第一餐廳「Noma」結束在陽明山YMS by onefifteen園區「Restaurant 12」的連續4晚快閃餐...

《神鬼戰士》電影音樂會來台 今舉行亞洲首演

經典史詩電影《神鬼戰士》（Gladiator）音樂會晚上在台北國家音樂廳登場，為慶祝電影上映25週年，特邀團隊來台舉辦亞...

必比登名單「全台19間落榜」！清真中國牛肉麵無緣8連霸

「台灣米其林指南2025」在今日（8月12日）公佈必比登推介名單，今年共計有144個店家入選，其中包含37間新入選店家。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。