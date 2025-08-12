快訊

2025必比登 / 葉怡蘭：「透露出菁英性格」 徐天麟：「遠不如500碗」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
飲食生活作家葉怡蘭觀察，今年新入選的店家，許多環境上看來很不一般，頗多家「美型化的小吃」。圖/報系資料庫
2025「必比登推介名單」出爐，飲食生活作家葉怡蘭觀察，今年新入選的店家，許多環境上看來很不一般，頗多家「美型化的小吃」，她認為，經過多年的調整，米其林的菁英性格在今年必比登名單中似是逐漸顯露。美食家徐天麟則認為，米其林要遷就平價、貼近庶民生活，在設定上就有其難度，外國評審往往不夠深入，「尋訪的多半是二手消息」，「遠不如日前公布的本土小吃評鑑500碗」。

「米其林在台灣已進入第8年，整體來說，已進入成熟穩定期」，葉怡蘭認為，從初來被取笑為「牛肉麵加夜市小吃」、對本地小吃尚不了解，經過疫情期的捉襟見肘，直至去年，已能感受到在地化的努力。「經過不斷微調，至今必比登名單數量是足夠的，兼具了多樣性，也某種程度反映口碑與代表性。」

葉怡蘭舉新北為例，不僅多樣化、也顧及各地域，除了主要行政區各有一兩家，甚至擴及了萬里、碧潭。菜系的內容也盡可能做出區隔，努力找出各種類的小吃。「但是，今年的必比登名單也開始透露出米其林的向來品味，在新增店家中，空間精美的小吃佔比不少，也有西式擺盤、台味法菜和時興的餐酒館，這些變化透露著米其林的一貫喜好、慣有的精英取向。」

徐天麟則認為，米其林是觀光客的美食指南，是從外國觀光客的角度出發，重點在星級評鑑，入選的星餐廳皆充分展現高端精緻的餐飲藝術。但回到必比登，「就不是評審所長，他們沒有太多時間深入民間，更遑論找出各地隱藏版的好店，消息來源多半透過報導資訊、已是二手」，「聯合報500輯所辦的500碗，不論深度或廣度，都遠勝必比登」。

徐天麟指出，米其林的評鑑偏向西餐，但忽略了華人餐飲的藝術，喜好親友相約在台式、中式餐廳聚餐，「這是一種美食的傳承，但此類餐廳往往在名單之外」。「邀請米其林來台評鑑，確實可感受到觀光署的用心，但我更支持錢留台灣、支持本土評鑑。」

美食家徐天麟認為，必比登的深度及廣度，遠不如日前公布的本土小吃評鑑500碗。圖/報系資料庫
