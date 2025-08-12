勞力士合作鶉園賽車大會二十載 恆動1908腕表致敬時光的雋永魅力
汽車不僅是一種交通工具，一如手表不僅是乘載時間的儀器，更是一種唯心、形而上的時光體驗。歷史源自2003年的「鶉園賽車大會」（The Quail, A Motorsports Gathering）將在本周五登場，今年亮點之一更是勞力士成為大會指定時計的20年重要紀念，帶人見證時間如何像魔法師般為經典車款賦予魅力、雋永如常。
鶉園賽車大會屬「蒙特雷半島汽車周」（Monterey Car Week）活動中重要一環，整個汽車周將包含已經展開並持續至8月16日（六）的「勞力士蒙特雷老爺車大賽」（Rolex Monterey Motorsports Reunion）、8月14日（四）的「圓石灘汽車巡遊」（Pebble Beach Tour d’Elegance®）、8月15日（五）的鶉園賽車大會，以及星期日（8月17）登場的「圓石灘車展」（Pebble Beach Concours d’Elegance）一系列活動。一整周的活動將兼容靜態的展示與道路競賽，讓汽車體現美好生活的多元可能，亦如手表為收藏家指引時間節奏外，更成為難忘的人生旅程相伴。
鶉園賽車大會的特色聚焦於前衛設計與車款的發表，例如2022年時在「利曼24小時耐力賽」（24 Hours of Le Mans）的百年紀念前哨，大會便舉辦了「捷豹70年及其利曼戰績」的特殊活動。每一年的鶉園賽車大會亦將舉辦「勞力士最佳經典車獎」（Rolex Best of Show）。利曼24小時耐力賽的九度冠軍車手、丹麥傳奇名將Tom Kristensen則為此表示，「我很喜歡看到賽道上呈現的那些精巧卻令人驚豔的創意......這裡既展示了經典老爺車與前瞻現代概念的奇妙邂逅，也為每位參與者締造了難忘體驗。」
值得一提的是，勞力士最佳經典車獎票選活動後，得主將獲贈一款刻有紀念字樣的Perpetual 1908腕表，表款擁有古典斯文風貌：39毫米的面盤中選用以軌道式分鐘刻度、小三針面盤，並以勞力士7140自動上鍊機芯為動力，面盤上並有著「頂級天文台精密時計」（Superlative Chronometer）字樣。機芯裝入表殼後每日正負二秒誤差，將伴隨其擁有者、見證一段一如經典骨董車的難忘時光。
