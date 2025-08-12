酷航台北飛日本航班 10月起增班

酷航今天宣布，將陸續開航泰國清萊、日本沖繩、日本東京（羽田）航線，而經台北飛往日本東京（成田）、北海道航線從10月起增班，新加坡飛往台北的航班亦將配合增班。

新航集團旗下的廉價航空酷航今天發布新聞稿宣布，將推出飛往泰國清萊、日本沖繩及東京（羽田）的新航線，預計於今年12月至2026年3月期間逐步開航。

酷航表示，新加坡飛往清萊航班將於2026年1月1日起，每週5班，由巴西航空工業公司Embraer E190-E2客機執飛；新加坡飛往沖繩的航班將於今年12月15日起，每週3班，由空中巴士A320系列客機執飛；經由新加坡飛往東京（羽田）的航班將於2026年3月1日起，每日1班，以寬體客機波音B787夢幻客機執飛。

此外，酷航表示，將增加其航線網絡內的航班班次，以因應即將到來的假期航空旅遊需求。

酷航說，經台北直飛東京的航班，將於10月起，從每週12班調整至每週14班；經台北直飛北海道（札幌）的航班，將於12月起，從每週4班調整至每週7班。

酷航並表示，新加坡飛往台北的航班亦將配合增班，將由10月起，每週23班逐步調整至每週25班；12月起，再由每週25班逐步新增至每週28班。此外，經由新加坡飛往濟洲島的航班，也將於2026年1月起，從每週5班調整至每週7班。

歐洲方面，酷航說，經由新加坡飛往維也納的航班，將於2026年3月起，從每週3班調整至每週4班。

另外，AirAsia今天也發布新聞稿表示，旗下亞洲航空長途運輸（AirAsia X）開航吉隆坡-土耳其伊斯坦堡直飛航線，新航線將於11月14日首航，每週營運4班，未來台灣旅客可從台北/高雄經吉隆坡，轉機至土耳其伊斯坦堡。

商品推薦