蝦皮購物啟動「蝦皮特選」當日到貨！逾2千間蝦皮店到店今天訂、今天到

面對消費者對「即時、無負擔」購物的期待不斷提升，電商的物流速度早已成為左右消費決策的關鍵因素。為全面升級購物體驗，蝦皮購物自3月開始試營運「當日到貨」，透過創新的「無包裝」配送模式成功縮短一半的出貨時間，實現「當日到貨」快速物流，並獲得高達9成用戶好評。

蝦皮購物今天（8月12日）再宣布成為首間啟動全台當日到貨的電商平台，由「蝦皮特選」賣場正式開啟全台當日到貨，除花東及離島等特定門市外，全台超過2,000間蝦皮店到店門市支援當日到貨服務，提供「今天訂、今天到 」的高效購物選擇。消費者只要每日早上10點前於蝦皮賣場「蝦皮特選」下單，不限平日週末當晚9點前就能收到商品。

歡慶全台當日到貨啟動，「蝦皮特選」不僅祭出天天49元起免運吃到飽、首購5折券等好康，週五蝦皮特選日再加碼0元起免運、整點灑5折券等優惠。

瞄準炎炎夏日的降溫需求，即日起至8月31日「蝦皮特選」精選酷涼商品3折起，「我的心機防曬／抗曬護理」百元有找；「Biore -3℃涼感濕巾」特價139元、「GATSBY冰漩爽身噴霧216ml」優惠75折只要129元；「WOKY沃廚輕芯鈦瓷渾圓杯770ml」限時下殺不用千元、「KINYO冰感渦旋充電風扇」優惠價379元。

●附註：詳細內容以官網、APP公告為準。 歡慶全台當日到貨啟動，「蝦皮特選」精選酷涼商品3折起，即日起至8月31日「KINYO冰感渦旋充電風扇」優惠價379元。圖／蝦皮購物提供 歡慶全台當日到貨啟動，「蝦皮特選」精選酷涼商品3折起，即日起至8月31日「GATSBY冰漩爽身噴霧」優惠價129元。圖／蝦皮購物提供 歡慶全台當日到貨啟動，「蝦皮特選」精選酷涼商品3折起，即日起至8月31日「WOKY沃廚輕芯鈦瓷渾圓杯770ml」優惠價990元。圖／蝦皮購物提供

