蝦皮購物啟動「蝦皮特選」當日到貨！逾2千間蝦皮店到店今天訂、今天到
面對消費者對「即時、無負擔」購物的期待不斷提升，電商的物流速度早已成為左右消費決策的關鍵因素。為全面升級購物體驗，蝦皮購物自3月開始試營運「當日到貨」，透過創新的「無包裝」配送模式成功縮短一半的出貨時間，實現「當日到貨」快速物流，並獲得高達9成用戶好評。
蝦皮購物今天（8月12日）再宣布成為首間啟動全台當日到貨的電商平台，由「蝦皮特選」賣場正式開啟全台當日到貨，除花東及離島等特定門市外，全台超過2,000間蝦皮店到店門市支援當日到貨服務，提供「今天訂、今天到 」的高效購物選擇。消費者只要每日早上10點前於蝦皮賣場「蝦皮特選」下單，不限平日週末當晚9點前就能收到商品。
歡慶全台當日到貨啟動，「蝦皮特選」不僅祭出天天49元起免運吃到飽、首購5折券等好康，週五蝦皮特選日再加碼0元起免運、整點灑5折券等優惠。
瞄準炎炎夏日的降溫需求，即日起至8月31日「蝦皮特選」精選酷涼商品3折起，「我的心機防曬／抗曬護理」百元有找；「Biore -3℃涼感濕巾」特價139元、「GATSBY冰漩爽身噴霧216ml」優惠75折只要129元；「WOKY沃廚輕芯鈦瓷渾圓杯770ml」限時下殺不用千元、「KINYO冰感渦旋充電風扇」優惠價379元。
●附註：詳細內容以官網、APP公告為準。
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人朝聖報現況
▪️有颱風假？楊柳颱風最新各地侵襲機率曝、3地達97% 今將海陸警齊發
▪️侵台颱楊柳明天登陸恐達中颱中限 粉專：已可見「雲捲風眼」若隱若現
▪️中颱楊柳恐強風豪雨1張圖看「風險區」 淹水警戒和易致災地區曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言