百貨新櫃話題...東京百年壽喜燒「日山」登台 微風拿下Maison Margiela代理

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
東京百年壽喜燒名店「日山」首次登台，曾連續十年獲得米其林一星評鑑，預計9月下旬進駐新光三越台北信義新天地A4。圖／新光三越提供
東京百年壽喜燒名店「日山」首次登台，曾連續十年獲得米其林一星評鑑，預計9月下旬進駐新光三越台北信義新天地A4。圖／新光三越提供

關稅、匯率、股市、房市等變動因素衝擊產業與消費心理，百貨業者坦言今年挑戰非常大，但同時改裝新櫃也同步展開，強化成長動能。

匯差問題影響國內國際精品買氣，台北101商場事業處營運長方君之指出，上半年101以餐飲兩位數成長為表現最亮眼的業種，另外，運動服飾生活類等業種也有好表現。繼B1樓層幾乎半數品牌改裝後，為迎接周年慶接下來改裝新櫃包括「教父牛排」將進駐購物中心四樓（原本DA ANTONIO大安東尼位置），在101打造年輕化店型。近年業績爆好的靜奢精品代表「Loro Piana」會將店型擴大一倍以上，「Harry Winston」、「Berluti」都分別有改裝、換櫃點位置工程。雖然今年消費市場挑戰大，但台北101仍有信心今年營業額會好過去年，2024年商場營業額有237億，今年力拚朝250億邁進。

微風集團近期迎來超過30家品牌新櫃登場，其中，由微風策略長廖曉喬親自領軍拿下「Maison Margiela」台灣代理權的「Maison Margiela」，全台首家旗艦店進駐微風廣場，過去台灣一直沒有Maison Margiela專門店，只能透過選物店購買，現在微風開設全台首家直營店，為品牌愛好者最齊全的品項，預計8月底、周年慶前開幕。Maison Margiela為1988年創立於巴黎的高級訂製時裝品牌，創辦人被稱為「解構主義大師」，以不羈個性與顛覆傳統的設計語言聞名，強調無性別理念，受到年輕世代時尚族群歡迎。微風廣場新櫃另有「Weekend Max Mara」與義大利米蘭皮件品牌「RABEANCO」。

微風信義則有德國「BOGNER」專攻奢華運動時尚領域、日系珠寶品牌「AHKAH」、法國時尚女裝「ba&sh」、美國設計師品牌「alice + olivia」，還有即將於8月20日開幕的「babyMADISON」精選BURBERRY、BALMAIN、Chloé、Dolce & Gabbana、FENDI等國際童裝與生活好物，開幕期間推出春夏精選商品七折起、兩件再享八折的限時優惠。

新光三越台北信義新天地近期迎來兩大話題快閃，包括東京最潮咖哩店「Curry Up by Human Made」以及官方授權「哥吉拉STORE」快閃A11。接下來還有東京百年壽喜燒名店「日山」首次登台，「日山」曾連續十年獲得米其林一星評鑑，預計9月下旬進駐A4館四樓。

由微風拿下代理權的「Maison Margiela」，全台首家旗艦店將進駐微風廣場，預計8月底、周年慶前開幕。圖／微風提供
由微風拿下代理權的「Maison Margiela」，全台首家旗艦店將進駐微風廣場，預計8月底、周年慶前開幕。圖／微風提供
「教父牛排」將進駐台北101購物中心四樓。圖／摘自教父牛排粉絲頁
「教父牛排」將進駐台北101購物中心四樓。圖／摘自教父牛排粉絲頁
靜奢精品代表「Loro Piana」業績表現亮眼，台北101店型將改裝擴大一倍以上。圖／摘自IG：Loro Piana
靜奢精品代表「Loro Piana」業績表現亮眼，台北101店型將改裝擴大一倍以上。圖／摘自IG：Loro Piana
微風廣場新櫃「Weekend Max Mara」。圖／微風提供
微風廣場新櫃「Weekend Max Mara」。圖／微風提供
微風信義新櫃「BOGNER」。圖／微風提供
微風信義新櫃「BOGNER」。圖／微風提供
微風信義新櫃「babyMADISON」。圖／微風提供
微風信義新櫃「babyMADISON」。圖／微風提供
微風信義新櫃「AHKAH」。圖／微風提供
微風信義新櫃「AHKAH」。圖／微風提供
微風廣場新櫃「RABEANCO」。圖／微風提供
微風廣場新櫃「RABEANCO」。圖／微風提供

品牌 微風

