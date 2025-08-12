Stray Kids Felix珠寶混搭的天才男神 LV珠寶隨性疊戴都是個性

Stray Kids成員Felix（李龍馥）是路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）品牌大使，憑藉其與生俱來的時尚敏銳度，無論是演唱會表演、出席時裝秀、私服搭配或是機場時尚造型，都能輕鬆混搭路易威登跨越性別設計的中性珠寶，為整體造型畫龍點睛。
路易威登的五大經典高級珠寶中，以品牌經典棋盤格為靈感的Le Damier de Louis Vuitton 高級珠寶為Felix日常搭配最喜愛的系列，寬版手鐲與戒指宛如幸運符般地成為其愛不釋手的珠寶配飾；他經常混搭以monogram花朵為靈感的Idylle Blossom、 結合圓花和LV符碼的Empreinte、以及專為男士打造的Les Gastons Vuitton系列；而身為聯合國兒童基金會韓國委員會親善大使的Felix，除了為2025年Silver Lockit系列設計，添加手繪愛心塗鴉與「DREAM」字樣，亦曾於演唱會舞台上配戴2023年推出的Silver Lockit 「串珠款」手鍊。
而以LV Monogram Star星形鑽石切割鑽石為主角的LV Diamonds鑽石系列珠寶，也迎來最新的玫瑰金材質新作。路易威登首創的LV Monogram Star 星形鑽石切割，擁有53個刻面與尖角輪廓，勾勒出品牌一眼可辨的Monogram尖花星形圖樣。系列珠寶包括鉑金、玫瑰金和半密鑲或全密鑲鑽石的V形戒指，有的鑲嵌單顆LV Monogram Star星形切割鑽石；適合日常配戴的吊墜和耳環，以明亮式切割鑽石搭配密鑲鑽石Monogram 花朵圖案；最新款的吊墜則是以玫瑰金鑲嵌單顆LV Monogram Star星形切割鑽石的吊墜，不僅本身火光耀眼，也能與LV其他單品輕鬆混搭，為時髦加分。
