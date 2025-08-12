Stray Kids Felix珠寶混搭的天才男神 LV珠寶隨性疊戴都是個性

Stray Kids成員Felix（李龍馥）是路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）品牌大使，憑藉其與生俱來的時尚敏銳度，無論是演唱會表演、出席時裝秀、私服搭配或是機場時尚造型，都能輕鬆混搭路易威登跨越性別設計的中性珠寶，為整體造型畫龍點睛。

路易威登的五大經典高級珠寶中，以品牌經典棋盤格為靈感的Le Damier de Louis Vuitton 高級珠寶為Felix日常搭配最喜愛的系列，寬版手鐲與戒指宛如幸運符般地成為其愛不釋手的珠寶配飾；他經常混搭以monogram花朵為靈感的Idylle Blossom、 結合圓花和LV符碼的Empreinte、以及專為男士打造的Les Gastons Vuitton系列；而身為聯合國兒童基金會韓國委員會親善大使的Felix，除了為2025年Silver Lockit系列設計，添加手繪愛心塗鴉與「DREAM」字樣，亦曾於演唱會舞台上配戴2023年推出的Silver Lockit 「串珠款」手鍊。

而以LV Monogram Star星形鑽石切割鑽石為主角的LV Diamonds鑽石系列珠寶，也迎來最新的玫瑰金材質新作。路易威登首創的LV Monogram Star 星形鑽石切割，擁有53個刻面與尖角輪廓，勾勒出品牌一眼可辨的Monogram尖花星形圖樣。系列珠寶包括鉑金、玫瑰金和半密鑲或全密鑲鑽石的V形戒指，有的鑲嵌單顆LV Monogram Star星形切割鑽石；適合日常配戴的吊墜和耳環，以明亮式切割鑽石搭配密鑲鑽石Monogram 花朵圖案；最新款的吊墜則是以玫瑰金鑲嵌單顆LV Monogram Star星形切割鑽石的吊墜，不僅本身火光耀眼，也能與LV其他單品輕鬆混搭，為時髦加分。 Felix配戴Le Damier de Louis Vuitton手鐲。圖／路易威登提供 Idylle Blossom白K金及鑽石戒指，17萬9,000元。圖／路易威登提供 Felix配戴Les Gastons Vuitton Trunk系列項鍊、吊墜與耳環。圖／路易威登提供 Silver Lockit銀色珠子及黑色聚酯纖維繩手鏈，22,700元。圖／路易威登提供 Felix配戴Le Damier de Louis Vuitton手鐲與戒指、Empreinte系列手鐲、Idylle Blossom戒指。圖／路易威登提供 Les Gastons Vuitton黃K金及鈦金屬戒指小型款，99,500元。圖／路易威登提供 Les Gastons Vuitton白K金及鑽石戒指大型款，52萬元。圖／路易威登提供 LV Diamonds玫瑰金吊墜，鑲嵌LV Monogram Star切割鑽石，12萬7,000元起。價格隨鑽石克拉數變動。圖／路易威登提供 Felix配戴Color Blossom系列鍊墜與Le Damier de Louis Vuitton白K金及鑽石寬版手鐲。圖／路易威登提供 Felix配戴Les Gaston Vuitton系列戒指與耳環。圖／路易威登提供 Felix配戴Les Gaston Vuitton系列戒指與耳環。圖／路易威登提供 Les Gastons Vuitton Small Tag黃K金及鈦金屬吊墜，11萬7,000元。圖／路易威登提供 Empreinte 黃K金手鐲小型款，16萬1,000元。圖／路易威登提供 Empreinte白金與鑽石耳環，單只11萬2,000元。圖／路易威登提供 COLOR BLOSSOM，黃K金、薄荷藍綠色天河石與鑽石吊墜項鍊，91,500元。圖／路易威登提供 Le Damier de Louis Vuitton白K金及鑽石寬版手鐲，101萬元。圖／路易威登提供 Felix配戴Idylle Blossom戒指、Le Damier de Louis Vuitton戒指與手鐲、Les Gastons Vuitton Trunk Stud耳環。圖／路易威登提供 Idylle Blossom玫瑰K金及鑽石吊墜，15萬3,000元。圖／路易威登提供 Empreinte白K金配鑽石手鐲，111萬元。圖／路易威登提供 Felix配戴Silver Lockit黑色鈦金屬珠子及黑色聚酯纖維繩手鏈、Les Gastons Vuitton Trunk項鍊。圖／路易威登提供 Felix配戴Les Gastons Vuitton系列黃k金與鈦金屬珠寶。圖／路易威登提供

