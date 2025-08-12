快訊

楊柳颱風明將登陸 哪些地區有機會放颱風假？氣象署說話了

柯文哲案洩密源找到了？鏡週刊社長「偵查中」訪邱佩琳問Excel檔

楊柳颱風明顯增強加上1因素 鄭明典直言中央山脈這次幫不上忙

聽新聞
0:00 / 0:00

Stray Kids Felix珠寶混搭的天才男神 LV珠寶隨性疊戴都是個性

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Felix配戴Empreinte與Idylle Blossom耳環。圖／路易威登提供
Felix配戴Empreinte與Idylle Blossom耳環。圖／路易威登提供

Stray Kids成員Felix（李龍馥）是路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）品牌大使，憑藉其與生俱來的時尚敏銳度，無論是演唱會表演、出席時裝秀、私服搭配或是機場時尚造型，都能輕鬆混搭路易威登跨越性別設計的中性珠寶，為整體造型畫龍點睛。

路易威登的五大經典高級珠寶中，以品牌經典棋盤格為靈感的Le Damier de Louis Vuitton 高級珠寶為Felix日常搭配最喜愛的系列，寬版手鐲與戒指宛如幸運符般地成為其愛不釋手的珠寶配飾；他經常混搭以monogram花朵為靈感的Idylle Blossom、 結合圓花和LV符碼的Empreinte、以及專為男士打造的Les Gastons Vuitton系列；而身為聯合國兒童基金會韓國委員會親善大使的Felix，除了為2025年Silver Lockit系列設計，添加手繪愛心塗鴉與「DREAM」字樣，亦曾於演唱會舞台上配戴2023年推出的Silver Lockit 「串珠款」手鍊。

而以LV Monogram Star星形鑽石切割鑽石為主角的LV Diamonds鑽石系列珠寶，也迎來最新的玫瑰金材質新作。路易威登首創的LV Monogram Star 星形鑽石切割，擁有53個刻面與尖角輪廓，勾勒出品牌一眼可辨的Monogram尖花星形圖樣。系列珠寶包括鉑金、玫瑰金和半密鑲或全密鑲鑽石的V形戒指，有的鑲嵌單顆LV Monogram Star星形切割鑽石；適合日常配戴的吊墜和耳環，以明亮式切割鑽石搭配密鑲鑽石Monogram 花朵圖案；最新款的吊墜則是以玫瑰金鑲嵌單顆LV Monogram Star星形切割鑽石的吊墜，不僅本身火光耀眼，也能與LV其他單品輕鬆混搭，為時髦加分。

Felix配戴Le Damier de Louis Vuitton手鐲。圖／路易威登提供
Felix配戴Le Damier de Louis Vuitton手鐲。圖／路易威登提供
Idylle Blossom白K金及鑽石戒指，17萬9,000元。圖／路易威登提供
Idylle Blossom白K金及鑽石戒指，17萬9,000元。圖／路易威登提供
Felix配戴Les Gastons Vuitton Trunk系列項鍊、吊墜與耳環。圖／路易威登提供
Felix配戴Les Gastons Vuitton Trunk系列項鍊、吊墜與耳環。圖／路易威登提供
Silver Lockit銀色珠子及黑色聚酯纖維繩手鏈，22,700元。圖／路易威登提供
Silver Lockit銀色珠子及黑色聚酯纖維繩手鏈，22,700元。圖／路易威登提供
Felix配戴Le Damier de Louis Vuitton手鐲與戒指、Empreinte系列手鐲、Idylle Blossom戒指。圖／路易威登提供
Felix配戴Le Damier de Louis Vuitton手鐲與戒指、Empreinte系列手鐲、Idylle Blossom戒指。圖／路易威登提供
Les Gastons Vuitton黃K金及鈦金屬戒指小型款，99,500元。圖／路易威登提供
Les Gastons Vuitton黃K金及鈦金屬戒指小型款，99,500元。圖／路易威登提供
Les Gastons Vuitton白K金及鑽石戒指大型款，52萬元。圖／路易威登提供
Les Gastons Vuitton白K金及鑽石戒指大型款，52萬元。圖／路易威登提供
LV Diamonds玫瑰金吊墜，鑲嵌LV Monogram Star切割鑽石，12萬7,000元起。價格隨鑽石克拉數變動。圖／路易威登提供
LV Diamonds玫瑰金吊墜，鑲嵌LV Monogram Star切割鑽石，12萬7,000元起。價格隨鑽石克拉數變動。圖／路易威登提供
Felix配戴Color Blossom系列鍊墜與Le Damier de Louis Vuitton白K金及鑽石寬版手鐲。圖／路易威登提供
Felix配戴Color Blossom系列鍊墜與Le Damier de Louis Vuitton白K金及鑽石寬版手鐲。圖／路易威登提供
Felix配戴Les Gaston Vuitton系列戒指與耳環。圖／路易威登提供
Felix配戴Les Gaston Vuitton系列戒指與耳環。圖／路易威登提供
Felix配戴Les Gaston Vuitton系列戒指與耳環。圖／路易威登提供
Felix配戴Les Gaston Vuitton系列戒指與耳環。圖／路易威登提供
Les Gastons Vuitton Small Tag黃K金及鈦金屬吊墜，11萬7,000元。圖／路易威登提供
Les Gastons Vuitton Small Tag黃K金及鈦金屬吊墜，11萬7,000元。圖／路易威登提供
Empreinte 黃K金手鐲小型款，16萬1,000元。圖／路易威登提供
Empreinte 黃K金手鐲小型款，16萬1,000元。圖／路易威登提供
Empreinte白金與鑽石耳環，單只11萬2,000元。圖／路易威登提供
Empreinte白金與鑽石耳環，單只11萬2,000元。圖／路易威登提供
COLOR BLOSSOM，黃K金、薄荷藍綠色天河石與鑽石吊墜項鍊，91,500元。圖／路易威登提供
COLOR BLOSSOM，黃K金、薄荷藍綠色天河石與鑽石吊墜項鍊，91,500元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton白K金及鑽石寬版手鐲，101萬元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton白K金及鑽石寬版手鐲，101萬元。圖／路易威登提供
Felix配戴Idylle Blossom戒指、Le Damier de Louis Vuitton戒指與手鐲、Les Gastons Vuitton Trunk Stud耳環。圖／路易威登提供
Felix配戴Idylle Blossom戒指、Le Damier de Louis Vuitton戒指與手鐲、Les Gastons Vuitton Trunk Stud耳環。圖／路易威登提供
Idylle Blossom玫瑰K金及鑽石吊墜，15萬3,000元。圖／路易威登提供
Idylle Blossom玫瑰K金及鑽石吊墜，15萬3,000元。圖／路易威登提供
Empreinte白K金配鑽石手鐲，111萬元。圖／路易威登提供
Empreinte白K金配鑽石手鐲，111萬元。圖／路易威登提供
Felix配戴Silver Lockit黑色鈦金屬珠子及黑色聚酯纖維繩手鏈、Les Gastons Vuitton Trunk項鍊。圖／路易威登提供
Felix配戴Silver Lockit黑色鈦金屬珠子及黑色聚酯纖維繩手鏈、Les Gastons Vuitton Trunk項鍊。圖／路易威登提供
Felix配戴Les Gastons Vuitton系列黃k金與鈦金屬珠寶。圖／路易威登提供
Felix配戴Les Gastons Vuitton系列黃k金與鈦金屬珠寶。圖／路易威登提供

LV 鑽石 珠寶

延伸閱讀

微風信義夏末最大檔「杜拜流金之夜」22日登場

亞太生技投資論壇／鑽石董座楊泮池：生技三力齊發 邁向全球

台中「1400萬保險箱」遭搬走 警追台南逮人！48小時火速偵破

經典Horsebit馬銜鍊再進化！GUCCI全新高級珠寶 野性也優雅

相關新聞

百貨新櫃話題...東京百年壽喜燒「日山」登台 微風拿下Maison Margiela代理

關稅、匯率、股市、房市等變動因素衝擊產業與消費心理，百貨業者坦言今年挑戰非常大，但同時改裝新櫃也同步展開，強化成長動能。

「父親節」是最難買禮物的節日？網友熱議十大送禮清單揭曉

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「父親節送禮品項」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的十大父親節送禮品項有哪些。

Stray Kids Felix珠寶混搭的天才男神 LV珠寶隨性疊戴都是個性

Stray Kids成員Felix（李龍馥）是路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）品牌大使，憑藉其與生俱來的...

破解LingOrm時髦CP穿搭的秘訣！DIOR秋冬最新D-Dream百搭又實用

在Dior 2025-2026年秋冬女裝系列中，全新亮相的D-Dream包款成為焦點。設計靈感源於優雅與實用的平衡，包身...

中秋節還早…彰化不二坊防「蛋黃酥之亂」 23日開放預訂

每年中秋節前都會上演的彰化不二坊「蛋黃酥」之亂，店方今天預告今年8月23日起，開放中秋節訂單，接受電話訂購時間為每天上午...

演唱會成伸展台！LISA、JISOO得名牌助攻 鹿晗、易烊千璽低調其實奢華

夏季是演唱會的季節，在許多巡演展開之際，演唱會也成為明星們展演華麗舞台造型的伸展台。韓國女子團體BLACKPINK的DE...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。