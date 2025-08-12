破解LingOrm時髦CP穿搭的秘訣！DIOR秋冬最新D-Dream百搭又實用

快訊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
鄺玲玲搭配Dior D-Dream黑色大型籐格紋包款。圖／摘自 IG @linglingkwong
Dior 2025-2026年秋冬女裝系列中，全新亮相的D-Dream包款成為焦點。設計靈感源於優雅與實用的平衡，包身以柔美的弧線勾勒輪廓，外觀細節則融入品牌標誌性的設計語彙——包括放大版籐格紋（Macrocannage）與經典Oblique緹花圖騰，展現Dior一貫的高級工藝與獨到美感。

D-Dream不只是時尚配飾，精美設計更向創辦人Christian Dior對細節藝術的重視致敬。從包身比例到縫線安排，都經過精心考量：多口袋結構讓收納更具條理性，包款兩側的口袋更飾以低調而精緻的CD標誌，為整體設計增添一抹雅緻。

D-Dream配備的可調式肩帶，賦予包款日常搭配的靈活性：可依情境選擇肩背、斜背或手提，輕鬆切換不同造型風格。不論是城市通勤、週末休閒，或是正式場合，它都能在不同穿搭之間自如轉換，為現代女性提供了結合優雅、實用與靈活搭配的日常造型夥伴。在泰劇中廣受歡迎的GLCP「LingOrm」（鄺玲玲（Sirilak Kwong）、Orm Kornnaphat也都在社群上分享了各自私服與這款全新經典包款的演繹。

Dior D-Dream Oblique緹花大型包款，13萬5,000元。圖／Dior提供
Dior D-Dream黑色Cannage籐格紋大型包款，16萬元。圖／Dior提供
Dior D-Dream黑色Cannage籐格紋中型包款，14萬5,000元。圖／Dior提供
Orm Kornnaphat搭配Dior D-Dream Oblique緹花包款。圖／截自IG @orm.kornnaphat
Dior D-Dream Oblique緹花中型包款，12萬元。圖／Dior提供
