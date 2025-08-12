快訊

中秋節還早…彰化不二坊防「蛋黃酥之亂」 23日開放預訂

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化排隊名店不二坊蛋黃酥，店方今天預告今年8月23日起，開放中秋節訂單。本報資料照片
彰化排隊名店不二坊蛋黃酥，店方今天預告今年8月23日起，開放中秋節訂單。本報資料照片

每年中秋節前都會上演的彰化不二坊蛋黃酥」之亂，店方今天預告今年8月23日起，開放中秋節訂單，接受電話訂購時間為每天上午9時到中午12時，下午則是2時30分到5時30分，店方強調中秋節訂單，不接受宅配需求，僅提供現場取貨服務。

不二坊蛋黃酥目前售價是6顆裝300元，15顆裝750元，20顆裝1000元，也就是說，每顆蛋黃酥的價格是50元。

不二坊宣稱「僅此一家，別無分店」，且不接受宅配及網購，只接受電話預訂，電話卻一直打不進去，現場排隊動輒排三、四小時，隊伍長達400、500公尺，有的還前一晚就前往排隊，還不見得能買到，又排到天長地久，很多後來都忍痛花更高價格跟代售業者購買。

不二坊年年上演「蛋黃酥」之亂，除影響交通必須勞煩警方維持秩序，且造成鄰近商家抱怨，也常引起紛爭，甚至還曾被潑漆及掛喪燈抗議。

不二坊也帶動蛋黃酥商機，彰化縣興起多家黃酥業者，像與「不二坊」相距不遠的「紀家蛋黃酥」、鹿港「新口味蛋黃酥」，另靠網路行銷打出一片天的彰化市大埔黃昏市場「林記糕餅舖」蛋黃酥，以及老牌的大元麻糬黃酥，也都大排長龍。

更由於代購利潤好，吸引很多學生、無業或經濟弱勢者排隊買蛋黃酥，再轉賣給代購業者，代購業者或者在網路或現場兜售，從中賺取差價，也方便寧可多花錢不想排隊的消費者，造就互取所需的蛋黃酥商機。

彰化排隊名店不二坊蛋黃酥，每年中秋節排隊人潮動輒4、500公尺， 被稱做「蛋黃酥之亂」，店方今天預告今年8月23日起，開放中秋節訂單。本報資料照片
彰化排隊名店不二坊蛋黃酥，每年中秋節排隊人潮動輒4、500公尺， 被稱做「蛋黃酥之亂」，店方今天預告今年8月23日起，開放中秋節訂單。本報資料照片
彰化排隊名店不二坊蛋黃酥，每年中秋節排隊人潮動輒4、500公尺， 被稱做「蛋黃酥之亂」，店方今天預告今年8月23日起，開放中秋節訂單。本報資料照片
彰化排隊名店不二坊蛋黃酥，每年中秋節排隊人潮動輒4、500公尺， 被稱做「蛋黃酥之亂」，店方今天預告今年8月23日起，開放中秋節訂單。本報資料照片
彰化排隊名店不二坊蛋黃酥，店方今天預告今年8月23日起，開放中秋節訂單。本報資料照片
彰化排隊名店不二坊蛋黃酥，店方今天預告今年8月23日起，開放中秋節訂單。本報資料照片

