演唱會成伸展台！LISA、JISOO得名牌助攻 鹿晗、易烊千璽低調其實奢華

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
LISA於巴賽隆納舞台上穿著FENDI量身定制的造型。圖／FENDI提供
夏季是演唱會的季節，在許多巡演展開之際，演唱會也成為明星們展演華麗舞台造型的伸展台。韓國女子團體BLACKPINK的DEADLINE世界巡迴演唱會正在歐洲如火如荼地展開，身為Dior品牌大使Jisoo於巴黎的舞台上，再次穿著Dior為她特別訂製的2套表演服：一套為Dior 黑色絲質襯衫搭配黑色薄紗短裙造型，另一套則為Dior粉色絲質襯衫搭配粉色棉質及膝裙，演繹BLACK與PINK兩種不同風格與魅力。同團的成員LISA，則是於巴塞羅那的演唱會上，穿上了由FENDI為她量身訂製綴滿閃石的連身上衣，並搭配酒紅色工裝褲，展現華麗少藥又帥氣的性感，展現強大的舞台魅力。

而正在個人巡迴演出中的歌手鹿晗，身在廈門舉行的演唱會上，以一身FERRAGAMO訂製造型驚艷亮相。他以一件白色與黑色拼接的羊毛羊絨針織衫，搭配同款圍巾，營造出層次分明且充滿現代感的視覺效果，下身則選擇黑色羊毛嫘縈混紡百摺西裝長褲，最後以小牛皮綁帶鞋、小牛皮Gancini皮帶以及納帕皮手套畫龍點睛，展現獨特的時尚品味與舞台魅力。身為Emporio Armani全球形象代言人的易烊千璽，則得到品牌特別為他打造2025個人演唱會「礐嶨」的安可造型，西裝外套上靈動花卉刺繡輕盈閃耀，隨舞臺光影流轉生輝，為舞台畫上感性氣氛的結尾。

Jisoo於巴黎舞台上穿著Dior黑色絲質襯衫搭配黑色薄紗短裙訂製表演服。圖／YG Entertainment, BLISSOO提供
Jisoo於巴黎舞台上穿著Dior粉色絲質襯衫搭配粉色棉質及膝裙訂製表演服。圖／YG Entertainment, BLISSOO提供
鹿晗於廈門演唱會上穿著FERRAGAMO訂製造型。圖／FERRAGAMO提供
EMPORIO ARMANI為全球形象代言人易烊千璽個人演唱會設計造型。圖／FERRAGAMO提供
LISA於巴賽隆納舞台上穿著FENDI量身定制的造型。圖／FENDI提供
EMPORIO ARMANI為全球形象代言人易烊千璽個人演唱會設計造型。圖／FERRAGAMO提供
鹿晗於廈門演唱會上穿著FERRAGAMO訂製造型。圖／FERRAGAMO提供
LISA於巴賽隆納舞台上穿著FENDI量身定制的造型。圖／FENDI提供
EMPORIO ARMANI為全球形象代言人易烊千璽個人演唱會設計造型。圖／FERRAGAMO提供
黑色 舞台 演唱會

