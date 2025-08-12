快訊

SKECHERS亞太區代言人找來影帝梁朝偉 傳遞舒適人生哲學

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
SKECHERS宣布，梁朝偉正式成為SKECHERS亞太區品牌代言人。圖／SKECHERS提供
SKECHERS宣布，梁朝偉正式成為SKECHERS亞太區品牌代言人。圖／SKECHERS提供

來自美國加州的運動品牌SKECHERS今正式宣布，國際影壇巨星梁朝偉正式成為SKECHERS亞太區品牌代言人，並同步推出全新主題形象視覺，聚焦SKECHERS舒適科技基因，融合梁朝偉的生活哲學與理念，傳達舒適不僅僅是身體感受，更是一種自在從容的生活態度。

在首波形象廣告中，梁朝偉穿著SLIP-INS®瞬穿舒適科技與系列服飾，透過旅行、擁抱自然的生活，梁朝偉在影片中傳達「生活就是遠遠近近，走走停停，每一處都有我想要的舒適」，也切合SKECHERS品牌核心理念：舒適不只是身體感受，更是一種屬於個人的節奏。

從SKECHERS新發佈的代言人視覺中，梁朝偉自在穿梭於多個生活場景，演繹SKECHERS的多元舒適體驗，包括從全球首創並獲得專利的 SLIP-INS®瞬穿舒適科技系列、全新絎縫工藝COZY FIT™、自由行神鞋GO WALK 8™、融合厚底與幾何中空科技的MAX CUSHIONING® GLIDE-STEP®等，每個單品均依日常著用需求而設計，包括通勤、步行、健身與跑步等。

隨著新任代言人梁朝偉視覺的全新亮相，SKECHERS將陸續推出並深化「探索舒適人生」的品牌概念，也讓SKECHERS代言陣容更壯大，透過跨年齡層、風格、與社交圈的影響力，傳遞「舒適人生哲學」的品牌形象與新定位。

SKECHERS宣布，梁朝偉正式成為SKECHERS亞太區品牌代言人。圖／SKECHERS提供
SKECHERS宣布，梁朝偉正式成為SKECHERS亞太區品牌代言人。圖／SKECHERS提供
SKECHERS宣布，梁朝偉正式成為SKECHERS亞太區品牌代言人。圖／SKECHERS提供
SKECHERS宣布，梁朝偉正式成為SKECHERS亞太區品牌代言人。圖／SKECHERS提供
SKECHERS宣布，梁朝偉正式成為SKECHERS亞太區品牌代言人。圖／SKECHERS提供
SKECHERS宣布，梁朝偉正式成為SKECHERS亞太區品牌代言人。圖／SKECHERS提供

