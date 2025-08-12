跟著女神舒淇這樣配！Bottega Veneta夏日精選系列 繽紛活力上身

隨著時節進入八月中旬，夏天的季節感與體感益發鮮明，義大利時尚品牌Bottega Veneta發表了夏日精選系列，透過大量輕盈的帆布與拉菲草，搭配以如義式冰品的彩色皮革，如雕塑感的迷人五金與果凍色太陽眼鏡，正面展開盛夏的活力氣氛。

Bottega Veneta過往擅長以編織皮革（Intrecciato）工藝創造出無Logo的Quiet Luxury高辨識度，品牌代言人舒淇便曾以一身搭配米白色包款，像是走入了南法鄉間、摩登優雅。本季夏日推薦則大量使用了藤編、拉菲草、與鏤空繩結編織等結構，創造出包款上手時的輕量感。同時帆布與拉菲草亦是近年時尚圈流行的夏季材質，包含Parachute系列便帶來了橘色皮革搭配拉菲草皮革編織，又或是淺色帆布搭配皮革的搶眼對比配色，此外Wallace手提肩背包亦發表了彩色彩色斜紋皮革混織拉菲草的亮眼組合，度假感滿滿。

帶來如義大利Gelato冰淇淋的甜美色彩則紛紛躍上了諸如薄荷綠編織麂皮大型Andiamo包、冰藍色的Sardine編織皮革迷你掛飾包、Hop泡泡糖粉編織皮革迷你手提肩背包等單品，視覺美味且0熱量，尤其冰藍色更是本季主打，另推薦像是Madison絲滑皮革肩背包、Tosca輕盈編織皮革銀色核果扣飾手提肩背包，從色彩上為心情降溫消暑。

最後來到海灘或室外怎能忘了抗曬對策？經典的貓眼墨鏡本季換上了果凍般透明鏡框，另有一系列立體花朵或愛心造型的太陽眼鏡，讓人眼冒愛心、成為沙灘邊最熱情的一朵小花，也像重返懷舊的1970年代，老派、時髦、迷人。 Bottega Veneta Sardine編織皮革迷你掛飾包，50,900元。圖／Bottega Veneta提供 Bottega Veneta Tosca冰藍色輕盈編織皮革銀色核果扣飾手提肩背包，44萬2,600元。圖／Bottega Veneta提供 Bottega Veneta Andiamo檸檬黃編織皮革小型手提肩背包，14萬4,000元。圖／Bottega Veneta提供 Bottega Veneta 立體花朵造型墨鏡，24,200元。圖／Bottega Veneta提供 Bottega Veneta Andiamo帆布手提肩背包，16萬9,200元。圖／Bottega Veneta提供 Bottega Veneta Loop拉菲草皮革拼接手提肩背包，81,900元。圖／Bottega Veneta提供 輕盈甜美如Gelato義式冰淇淋的色彩，成為Bottega Veneta夏日繽紛推薦單品的色彩主軸。圖／Bottega Veneta提供

商品推薦