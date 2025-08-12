跟著女神舒淇這樣配！Bottega Veneta夏日精選系列 繽紛活力上身

快訊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Bottega Veneta品牌代言人舒淇。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta品牌代言人舒淇。圖／Bottega Veneta提供

隨著時節進入八月中旬，夏天的季節感與體感益發鮮明，義大利時尚品牌Bottega Veneta發表了夏日精選系列，透過大量輕盈的帆布與拉菲草，搭配以如義式冰品的彩色皮革，如雕塑感的迷人五金與果凍色太陽眼鏡，正面展開盛夏的活力氣氛。

Bottega Veneta過往擅長以編織皮革（Intrecciato）工藝創造出無Logo的Quiet Luxury高辨識度，品牌代言人舒淇便曾以一身搭配米白色包款，像是走入了南法鄉間、摩登優雅。本季夏日推薦則大量使用了藤編、拉菲草、與鏤空繩結編織等結構，創造出包款上手時的輕量感。同時帆布與拉菲草亦是近年時尚圈流行的夏季材質，包含Parachute系列便帶來了橘色皮革搭配拉菲草皮革編織，又或是淺色帆布搭配皮革的搶眼對比配色，此外Wallace手提肩背包亦發表了彩色彩色斜紋皮革混織拉菲草的亮眼組合，度假感滿滿。

帶來如義大利Gelato冰淇淋的甜美色彩則紛紛躍上了諸如薄荷綠編織麂皮大型Andiamo包、冰藍色的Sardine編織皮革迷你掛飾包、Hop泡泡糖粉編織皮革迷你手提肩背包等單品，視覺美味且0熱量，尤其冰藍色更是本季主打，另推薦像是Madison絲滑皮革肩背包、Tosca輕盈編織皮革銀色核果扣飾手提肩背包，從色彩上為心情降溫消暑。

最後來到海灘或室外怎能忘了抗曬對策？經典的貓眼墨鏡本季換上了果凍般透明鏡框，另有一系列立體花朵或愛心造型的太陽眼鏡，讓人眼冒愛心、成為沙灘邊最熱情的一朵小花，也像重返懷舊的1970年代，老派、時髦、迷人。

Bottega Veneta Sardine編織皮革迷你掛飾包，50,900元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Sardine編織皮革迷你掛飾包，50,900元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Tosca冰藍色輕盈編織皮革銀色核果扣飾手提肩背包，44萬2,600元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Tosca冰藍色輕盈編織皮革銀色核果扣飾手提肩背包，44萬2,600元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Andiamo檸檬黃編織皮革小型手提肩背包，14萬4,000元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Andiamo檸檬黃編織皮革小型手提肩背包，14萬4,000元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta 立體花朵造型墨鏡，24,200元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta 立體花朵造型墨鏡，24,200元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Andiamo帆布手提肩背包，16萬9,200元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Andiamo帆布手提肩背包，16萬9,200元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Loop拉菲草皮革拼接手提肩背包，81,900元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Loop拉菲草皮革拼接手提肩背包，81,900元。圖／Bottega Veneta提供
輕盈甜美如Gelato義式冰淇淋的色彩，成為Bottega Veneta夏日繽紛推薦單品的色彩主軸。圖／Bottega Veneta提供
輕盈甜美如Gelato義式冰淇淋的色彩，成為Bottega Veneta夏日繽紛推薦單品的色彩主軸。圖／Bottega Veneta提供

