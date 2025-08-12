高顏值中秋公益禮盒「是檸」 為遠方孩子帶來希望

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
畢嘉士基金會推出2025中秋公益禮盒「是檸」包含以屏東小農檸檬、馬拉威咖啡、紅茶入味的造型餅乾，可愛美味又療癒 。圖／畢嘉士基金會提供
畢嘉士基金會推出2025中秋公益禮盒「是檸」包含以屏東小農檸檬、馬拉威咖啡、紅茶入味的造型餅乾，可愛美味又療癒 。圖／畢嘉士基金會提供

中秋節快到了，畢嘉士基金會今年推出全新公益禮盒「是檸」，靈感來自溫柔的話「是您，讓這份禮物有了意義」。「是檸」等同「是您」，呼應餅乾的檸檬風味，也象徵送禮人與收禮人的真摯情感與牽繫。畢嘉士基金會指出，禮盒從土地出發，選用屏東馬拉威農產，化作檸檬、書本與大象造型餅乾，寓意「是您，讓它成為一份有力量的禮物」。

畢嘉士基金會長期投入馬拉威教育、健康與經濟培力工作，也積極參與台灣地方創生，今年攜手屏東地方創生與青年培力團隊「勝利屏東培力站」與「繫本屋書屋」，以「從土地出發，連結世界善意」為設計概念，融合屏東與馬拉威，打造充滿溫度的中秋禮盒。

禮盒內含以屏東檸檬、馬拉威紅茶與咖啡為原料，以基金會服務象徵設計造型餅乾，可愛、美味且別具意義。餅乾原料選用屏東長治小農檸檬，展現土地清新原味；紅茶書本餅乾象徵知識翻轉未來，支持馬拉威貧困孩童上學；咖啡大象餅乾象徵非洲的溫柔與堅韌，呼應基金會在地深耕的陪伴。

餅乾搭配小批次手工調製百年茶園「馬拉威伯爵紅茶」，融合天然佛手柑香氣，風味溫潤迷人。餅乾包裝採可重複使用鐵盒設計，實用性與環保理念，延續基金會「從土地出發，連結世界善意」的初衷。

畢嘉士基金會指出，除了「是檸」公益禮盒外，今年中秋公益禮盒系列也推出三款，包括「豐饒美饌」，內含高纖紅藜穀物棒、馬拉威精品濾掛咖啡與綠茶，是長輩與家庭送禮首選。「豐味韻藏」，波波諾諾餅乾搭配珍稀馬拉威茶款，禮盒使用再生紙包材，體現永續美學。「好韻盛雙」，屏東大武山牧場AA級鮮蛋蛋捲搭配馬拉威咖啡與茶，風味層次豐富，深受企業團體與親友喜愛。

畢嘉士基金會表示，公益禮盒販售盈餘全數用於支持馬拉威教育、乾淨飲水與經濟培力工作，每份禮盒，將溫暖從台灣延伸至非洲，實踐「送禮也是一種行動」的理念。

即起至8月25日止，凡預購任兩件公益禮盒，即享95折早鳥優惠。企業、機關團體可另洽大宗採購專案。預購連結：https://bit.ly/3IQklXz，洽詢專線：02-8786-9661 分機107。

畢嘉士基金會推出2025中秋公益禮盒「好韻盛雙」內含大武山牧場法式可可與紅玉紅茶蛋捲、馬拉威咖啡與茶。圖／畢嘉士基金會提供
畢嘉士基金會推出2025中秋公益禮盒「好韻盛雙」內含大武山牧場法式可可與紅玉紅茶蛋捲、馬拉威咖啡與茶。圖／畢嘉士基金會提供
畢嘉士基金會推出2025中秋公益禮盒「豐味韻藏」內含波波諾諾手工餅乾，搭配馬拉威百年茶園珍稀好茶。圖／畢嘉士基金會提供
畢嘉士基金會推出2025中秋公益禮盒「豐味韻藏」內含波波諾諾手工餅乾，搭配馬拉威百年茶園珍稀好茶。圖／畢嘉士基金會提供
畢嘉士基金會推出2025中秋公益禮盒「是檸」，鐵盒餅乾選用屏東長治小農檸檬、馬拉威紅茶與咖啡為原料，並以基金會服務象徵設計的造型餅乾，可愛、美味且別具意義。圖／畢嘉士基金會提供。
畢嘉士基金會推出2025中秋公益禮盒「是檸」，鐵盒餅乾選用屏東長治小農檸檬、馬拉威紅茶與咖啡為原料，並以基金會服務象徵設計的造型餅乾，可愛、美味且別具意義。圖／畢嘉士基金會提供。
畢嘉士基金會推出2025中秋公益禮盒「是檸」、「豐饒美饌」與「好韻盛雙」等多款禮盒，滿足不同需求，企業與個人送禮皆宜。圖／畢嘉士基金會提供
畢嘉士基金會推出2025中秋公益禮盒「是檸」、「豐饒美饌」與「好韻盛雙」等多款禮盒，滿足不同需求，企業與個人送禮皆宜。圖／畢嘉士基金會提供

