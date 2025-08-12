「粉底液之亂」吵什麼？一周網路聲量逾3.7萬 意外帶動品牌聲量

中南部連日豪雨，台中市長盧秀燕8月2日勘災，民進黨立委王義川於政論節目先是指出，「大家發現她的眼睛還有抹眼影，這我們男生是不太懂」，接著對其粉底液品牌大作文章，直呼「一瓶這麼小罐賣2400元，不知道賣什麼的」，最後再拿民進黨代理秘書長何博文全身沾滿泥濘的畫面作對比討論。王義川評論的表情、語氣、手勢，引發外界對其言論是否帶有厭女色彩的討論，也意外帶動粉底液的相關討論。

「粉底液之亂」延燒！綠營性平部發聲 王義川：虛心接受批評指教

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，「盧秀燕粉底液事件」近一周（2025/8/4～2025/8/10）網路聲量累積37,738萬筆，粉底液「雅詩蘭黛」的品牌討論度瞬間激增，8月7日當天討論聲量破千筆。網路上出現不少人發文曬出同款粉底液，還有網友表示，「雅詩蘭黛一瓶2400根本不貴」、「我的用超過一年還一大罐」、「真的不會脫妝，我大學的愛牌」、「一直想找好用的粉底，這下知道買什麼了」。

「盧秀燕粉底液事件」聲量高點原因是王義川諷盧秀燕用2400元粉底液，引發民進黨性平部嚴厲譴責，「性別平等的信念不分黨派，超越藍綠，厭女言論從來就不應該是政治攻防的工具」。對此，王義川回應，「虛心接受批評指教，性平路上大家共同學習成長」。

「雅詩蘭黛」粉底液爆紅！網友：免付廣告費 市長幫代言

同一分析時間「雅詩蘭黛」的熱門關鍵字，出現「粉底液、持久、代言、厭女、皮帶」。雅詩蘭黛明星商品除了特潤超導全方位修護露（小棕瓶），還有韓星IU愛用款「持久持妝粉底液」，網友討論「台中IU=盧秀燕」、「超爽的，不用付廣告費，市長幫代言」。

此外，性平部發文指控王義川厭女，呼籲「我們不要厭女的台派」，引發正反論戰，有網友不滿表示，「完全沒有調查或讓當事人解釋，這才是大家最不滿的地方」；但也有人認為，「性平部加油，你們真的很棒」。還有眼尖網友發現王義川身上的配件，包括他上節目的「皮帶」要價上萬元，並翻出他先前出席活動，手上戴的疑似是知名品牌的奢華腕錶，網路拍價最低也要70萬起。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年8月4日至2025年8月10日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『盧秀燕粉底液事件、雅詩蘭黛』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

