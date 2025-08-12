瞄準機車首購族…光陽新豪邁125震撼價登場 Gogoro EZZY推莫蘭迪新色
瞄準暑期入門車購車旺季，摩托車不分油車電車全力促銷。KYMCO光陽集團為回饋市場並迎接年度購車旺季慶祝，旗下熱銷車款新豪邁125汰舊換新價49,800元震撼登場；電動二輪入門首選Gogoro EZZY則加碼推出「淺棕」與「淡綠」莫蘭迪新色。
光陽新豪邁125擁有領先同級9.6 ps大馬力、1公升可跑61.5公里的1級省油資優生、領先同級搭載LED尾燈、業界獨家「保固優勢」4年噴射保固等。
KYMCO光陽專為男女通勤族與125入門首購族，打造兼具性能與實用耐操的理想車款，宣告即日起至8月29日「最強優4」優惠期間，搭配汰舊換新，新豪邁125最低只要49,800元起。
電動機車部分，Gogoro EZZY以亮眼外型、多項兼具實用與安心的配備，六月上市後好評熱銷，接單將近3,000台。Gogoro趁勢宣布推出「淺棕」與「淡綠」，以莫蘭迪色系打造療癒色調，為城市添上一抹柔和氣息。
Gogoro EZZY除了擁有同級最長68cm座墊，新色車款更升級配置「超質感織紋防滑座墊」，前端窄版設計與防滑材質，帶來更舒適的坐點與支撐性。寬敞腳踏空間有32.5公分，放滿購物戰利品也綽綽有餘；28L置物箱可收納兩頂安全帽。
此外，更擁有挑戰綠牌最速的68 km/h，動力輸出滑順流暢。搭載超越同級SBS前後雙碟煞系統與安全配備，穩定車身並縮短煞車距離，前後全LED車燈與高彩巨字儀表，夜間行車更安全，購車享限時早鳥優惠價59,980元，入手即贈防滑踏墊及2,000元家樂福禮券。
▪️有颱風假？楊柳颱風最新各地侵襲機率曝、3地達97% 今將海陸警齊發
▪️中颱楊柳最快中午陸警 氣象署估「這區域」登陸
▪️侵台颱楊柳明天登陸恐達中颱中限 粉專：已可見「雲捲風眼」若隱若現
▪️今晨5時30分海警 粉專：中颱楊柳走了活下去的路 通過時可維持巔峰
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言