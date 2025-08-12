瞄準機車首購族…光陽新豪邁125震撼價登場 Gogoro EZZY推莫蘭迪新色

瞄準暑期入門車購車旺季，摩托車不分油車電車全力促銷。KYMCO光陽集團為回饋市場並迎接年度購車旺季慶祝，旗下熱銷車款新豪邁125汰舊換新價49,800元震撼登場；電動二輪入門首選Gogoro EZZY則加碼推出「淺棕」與「淡綠」莫蘭迪新色。

光陽新豪邁125擁有領先同級9.6 ps大馬力、1公升可跑61.5公里的1級省油資優生、領先同級搭載LED尾燈、業界獨家「保固優勢」4年噴射保固等。

KYMCO光陽專為男女通勤族與125入門首購族，打造兼具性能與實用耐操的理想車款，宣告即日起至8月29日「最強優4」優惠期間，搭配汰舊換新，新豪邁125最低只要49,800元起。

電動機車部分，Gogoro EZZY以亮眼外型、多項兼具實用與安心的配備，六月上市後好評熱銷，接單將近3,000台。Gogoro趁勢宣布推出「淺棕」與「淡綠」，以莫蘭迪色系打造療癒色調，為城市添上一抹柔和氣息。

Gogoro EZZY除了擁有同級最長68cm座墊，新色車款更升級配置「超質感織紋防滑座墊」，前端窄版設計與防滑材質，帶來更舒適的坐點與支撐性。寬敞腳踏空間有32.5公分，放滿購物戰利品也綽綽有餘；28L置物箱可收納兩頂安全帽。

此外，更擁有挑戰綠牌最速的68 km/h，動力輸出滑順流暢。搭載超越同級SBS前後雙碟煞系統與安全配備，穩定車身並縮短煞車距離，前後全LED車燈與高彩巨字儀表，夜間行車更安全，購車享限時早鳥優惠價59,980元，入手即贈防滑踏墊及2,000元家樂福禮券。

KYMCO熱銷車款新豪邁125，汰舊換新49,800元震撼登場。圖／光陽提供

