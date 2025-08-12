7-11「娃寶世界」思樂冰也能夾 全家番薯娃包加購價29元入手

療癒娃寶商機夯，連超商也加入夾娃娃機、遊戲機台市場。位於高雄三民區7-ELEVEN清華門市，打造全台首間「娃寶歡樂世界OPEN! PLAZA」，以複合店經營模式結合超商與遊戲娛樂空間，吸引親子與年輕族群。

店內空間明亮舒適，鄰接門市並設通道方便往來，匯集30台娃寶機，提供正版授權玩偶、可愛小物、零食飲品等夾取商品，其中融入CITY CAFE、思樂冰等自有品牌，顧客夾到對應杯子即可現場兌換飲品。店鋪內另設有盒玩智FUN機、Pokémon Ga-Olé、三國幻戰卡片機、太鼓達人、冰球機等互動設備，滿足不同年齡層娛樂需求。

即日起至8月14日舉辦「娃寶獵人禮券爭奪大賽」，憑娃寶機夾取戰利品參賽，最高可得8,000元統一超商禮券，總獎金高達3萬元，另推出「閃動格子挑戰賽」及「幸運抽獎」等活動，增添互動與中獎機會。

7-ELEVEN近年積極掌握停留商機，在觀光景點與交通樞紐設置人生飲料機、盒玩智FUN機、人生四格照拍貼機等特色機台，累計吸引近40萬人次體驗。今年再引進夯遍全台的娃寶機，占地不到1坪即可導入，單店導入後平均帶動人流成長逾1成，坪效更勝傳統貨架，並計畫持續拓展至全台商圈。

全家便利商店歡慶夯番薯18周年，搭上療癒娃包熱潮推出限量「夯番薯娃包」，可愛造型附可拆式扣環，方便吊掛收藏，推出後已在網路掀起曬娃熱潮。9月2日前購買夯番薯或夯番薯造型包，加價29元即可入手。同場加映全新「紫玉番薯」，選用瓜瓜園台農73號紫玉品種，低熱量高營養，口感綿密似霜淇淋，與夯番薯享第2件8折優惠，另推「夯番薯造型包」，以「夯總」IP為包子造型，內餡為滑順紫薯，奶素可食。

歡慶夯番薯18周年，「夯番薯造型包」及實用又可愛的限量周邊「夯番薯娃包」強勢登場。圖／全家便利商店提供

