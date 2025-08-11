影／塑膠減產談判無進展 班傑明以藝術創作提醒民眾塑膠危害
全球塑膠公約談判於日內瓦萬國宮舉行，談判日期剩下倒數三天，但進度仍然落後，關鍵的「塑膠減產」由於產油國及石化工業的態度，目前仍無法進入實質討論。從會議開始加拿大的知名藝術家兼環境倡議者班傑明‧馮‧黃（Benjamin Von Wong）就在萬國宮前廣場放置雕塑「沉思者的負擔」（The Thinker’s Burden），班傑明於當地時間上午在雕塑前增加更多塑膠廢棄物，班傑明表示，身為藝術家，他能做的就是把討論帶給公眾，用藝術創作讓大眾感受終結塑膠汙染刻不容緩。
班傑明表示，對於目前的談判僵局感到很乏力，尤其許多國家及人民都希望能夠透過塑膠公約終結塑膠汙染，會議卻無實質進展，班傑明說，他無法代表國家去談判，但身為藝術家，他希望將議題帶回公眾視野，因此才會在裝置藝術上，增加更多塑膠廢棄物，以直觀方式讓民眾了解若協議遲遲沒有進展，代價會有多高。
班傑明‧馮‧黃（Benjamin Von Wong）長期進行超現實藝術創作，曾經以「塑膠海灘」，以塑膠海浪沖上一隻美人魚的意象，呼籲關注塑膠汙染，而此次作品「沉思者的負擔」，則結合日內瓦市區的塑膠廢棄物，融合沈思者、嬰兒、地球母親及DNA意象，希望提醒民眾塑膠對健康的危害，並持續思考解決方法。
