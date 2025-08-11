快訊

江振誠從小吃到大！「華榮市場口甜不辣」老闆猝逝 最後營業日曝光

聯合報／ 記者高婉珮/台北即時報導
經營近50年的台北士林「華榮市場口甜不辣」，日前老闆因為心肌梗塞猝逝，許多熟客得知消息後，紛紛在社群上表達關懷與不捨。報系資料照片
經營近50年的台北士林「華榮市場口甜不辣」，日前老闆因為心肌梗塞猝逝，許多熟客得知消息後，紛紛在社群上表達關懷與不捨，而今天也有許多民眾前往排隊光顧支持，有前任在地議員就貼出照片，並大呼：「台灣的社會真有人情味！」；而根據自稱是家屬的網友表示，到本周四前都還會營業，賣到備料售完，之後就會休息很長一段時間。

華榮市場口甜不辣是士林當地老字號小吃，每天下午4點準時開張，不僅綜藝大哥大張菲、費玉清等人都是忠實顧客，連老家就住附近的國際名廚江振誠也都是從小吃到大，並把這攤選入「500碗」小吃榜單中。

江振誠在受訪時曾表示，「你會發現你之所以會跟一個小吃有連結，有時候並不是只有它『好不好吃』這件事情。」有時候你是被一家小吃店的聲音吸引，「比如士林區的『華榮市場口甜不辣』，老闆在煮甜不辣的時候，會持續用很快的語速跟低頻的音調，手上一邊夾、嘴上一邊喊，幾乎沒間斷過。」對他來說，那個特殊的叫喊方式，特別吸引人，似乎讓這個小吃變得更具魅力。

而正因為華榮市場口甜不辣對於在地人有特殊情感，老闆猝逝的消息傳出後，許多網友紛紛表達遺憾，說道「從高中開始吃，吃了差不多20年，感謝這些年來的美味與回憶」、「從小吃到大，每位士林人都有您的好吃甜不辣！」、「老闆一路好走！好懷念老闆的吆喝聲，來ㄟ！」。

前台北市議員陳建銘前往攤位關心，大喊：「台灣的社會真有人情味！」。圖/摘自陳建銘臉書
小吃 老闆 江振誠

