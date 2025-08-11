花蓮人氣「定置漁場三代目」插旗台北！限定「小川椒濃胡麻沾麵」必吃

快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
海鮮剝皮辣椒麵，320元。記者陳睿中／攝影
來自花蓮的人氣拉麵「定置漁場三代目」即將在8月16日首度進駐台北。店內延續「產地直送、在地風土」的理念，提供多款招牌的膠原魚白湯拉麵與沾麵，並攜手台味辣醬「杜甲 A-Ma」，打造限定新品「小川椒濃胡麻沾麵」，為台北的麵食愛好者帶來不同的味覺體驗。

「定置漁場三代目」創辦人的家族於花蓮從事漁業已經80餘年，使用兼顧生態友善與永續精神的「定置漁法」撈捕洄游魚種。隨著市場變化，身為第三代的創辦人開創「定製漁場三代目」，將太平洋東岸現流漁獲化身為麵食與湯品，重新詮釋在地飲食文化。過去定置漁場三代目已經於花蓮、羅東、基隆等地開設分店，今年首度插旗台北，店址鄰境台北晶華酒店，採兩層樓設計，提供約30席座位。

餐點部份，店內的靈魂湯頭「膠原魚白湯」 選用每日新鮮直送的魚骨，大火熬煮6小時以上，風味鮮醇，乃是台灣少見的魚白湯拉麵。其中「鮮魚美白湯麵」即是品牌的招牌作之一，每碗280元。另道「招牌柚子胡椒麵」以原味膠原魚白湯作為湯頭基底，加入自製的日式柚子胡椒，以獨特清香與辛辣增添風味變化，層次細緻，也曾獲得《500盤》的肯定，每份290元。

聯名限定新品「小川椒濃胡麻沾麵」以自製的濃胡麻醬基底，搭配杜甲「小川辣椒油」，以及中粗波浪麵條、炙燒鬼頭刀魚片、溏心蛋與什蔬，兼具鮮香麻辣的豐富滋味，每份350元。此外，還有「海鮮剝皮辣椒麵」、「激辣 濃味擔擔麵」、「三代目叉燒沾麵」、「鬼頭刀海鮮湯飯」等多種選擇。

除了麵食之外，店內同時提供「本港蝦醬炸透抽」、「七星潭炸魚」、「香蔥串炸白銀魚」等多款具有土地與海洋特色的開胃料理，能夠大大增添餐桌的豐富性與樂趣。

【定置漁場三代目台北中山店】

地址：台北市中山區中山北路二段39巷22號

七星潭炸魚，190元。記者陳睿中／攝影
三代目叉燒沾麵，320元。記者陳睿中／攝影
招牌柚子胡椒麵，290元。記者陳睿中／攝影
定置漁場三代目首度插旗台北，開設台北中山店。圖／定置漁場三代目提供
定置漁場三代目主打膠原魚白湯為基底的多款麵食。圖／定置漁場三代目提供
「定置漁場三代目」攜手台味辣醬「杜甲 A-Ma」，打造限定新品「小川椒濃胡麻沾麵」，350元。記者陳睿中／攝影
花蓮 拉麵 鬼頭刀

