影／明華園《界牌關傳說》32年後重現 孫翠鳳攜手新生代演出

明華園改編的《界牌關傳說》由孫翠鳳在32年前打造不一樣的羅通後，今天再次推出輕時尚的經典好戲，製作人陳昭賢表示，這是可比擬羅密歐與茱麗葉的愛情故事，有些愛一生只能一次，有些劇一生卻可看好幾次，希望這部累積超過140場演出廣受好評的戲劇，能再次在國家戲劇院擄獲觀眾朋友的心。

《界牌關傳說》描述一對異國情侶，因政治立場的對立及老舊封建思想的束縛，有情人無法成眷屬，最後女主角屠爐公主得知鴛鴦夢碎後自刎以求完節，男主角羅通為信守與公主的承諾，坦然面對生死，命喪99歲老翁之手，而界牌關也因人們的背信，傾倒在戰火中。

孫翠鳳表示，這部經典戲劇，幕前幕後大換血，新生代表演者的重新詮釋，讓傳統戲劇在傳承中創新，進而在創新中延續，戲中由孫翠鳳與弟子李郁真共同飾演羅通，大女兒陳昭婷飾演屠爐公主，二女兒陳昭賢則為製作人，加上明華園的新生代們一起合力演出，從燈光、服飾到舞台設計，充滿新世代的創意，也賦予老戲碼新靈魂。 明華園將在國家戲劇院推出《界牌關傳說》大戲，與孫翠鳳同樣飾演男主角羅通的李郁真（左三）演出精彩片段。記者潘俊宏／攝影 明華園將在國家戲劇院推出《界牌關傳說》大戲，飾演男主角羅通的孫翠鳳（右）與女主角屠爐公主的陳昭婷（左）精彩對戲。記者潘俊宏／攝影 明華園將在國家戲劇院推出《界牌關傳說》大戲，飾演男主角羅通的孫翠鳳（後排右五）、李郁真（後排右四）與女主角屠爐公主的陳昭婷（後排左五）今天在記者會上和演員群一起合影。記者潘俊宏／攝影

