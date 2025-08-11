快訊

放颱風假再帥一次？蔣萬安回應了 曝楊柳對台北影響

日職／火腿3戰拿2分遭軟銀橫掃 孫易磊承擔首敗不滿自己兩度開局保送

北檢函文客運業者說明「反罷廣告」 羅智強：東廠來了！

聽新聞
0:00 / 0:00

戰爭澆不熄異國情緣 嘉義六腳說說咖啡情牽烏克蘭創業圓夢

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
店內主打烏克蘭特色美食，包括鹽醃肥豬肉佐洋蔥、手工烏克蘭餃子、烏克蘭肉餅，以及家鄉味肉丸蔬菜湯等，每道料理都展現佐里娜的精湛手藝與夫妻倆的用心。圖為烏克蘭手工餃。記李宗祐／攝影
店內主打烏克蘭特色美食，包括鹽醃肥豬肉佐洋蔥、手工烏克蘭餃子、烏克蘭肉餅，以及家鄉味肉丸蔬菜湯等，每道料理都展現佐里娜的精湛手藝與夫妻倆的用心。圖為烏克蘭手工餃。記李宗祐／攝影

嘉義縣六腳鄉的「說說咖啡」（Shuo-Shuo CAFE）是一間充滿故事與情感的異國料理店，由台灣青年胡貽琮與烏克蘭籍妻子佐里娜共同創立。他們的創業旅程充滿挑戰，從跨國戀曲到面對俄烏戰爭的動盪，再到回台灣重新開始，展現了堅韌不拔的精神。翁章梁表示，「說說咖啡」不僅提供異國美食，更是一部感人的「青創戰鬥電影」，夫妻倆的故事展現了面對逆境不放棄、勇於轉型創新的精神。

38歲胡貽琮國防大學電機系畢業，擁有10年軍旅生涯的職業軍人，因興趣喜歡下廚，退伍後也嚮往國外自由，2022年俄烏戰爭前夕大膽前往烏克蘭創業，計畫開設珍珠奶茶店，在那裡，卻遇見了25歲佐里娜，兩人相識相戀並結婚。然而，戰爭的爆發迫使他們放棄在烏克蘭的創業夢想，轉而回到台灣。

回台後，夫妻倆決定將舅舅家，一間位於六腳鄉荒廢多年的老屋承租下來開店；幾乎將所有積蓄投入「創業的戰場」，從店面裝潢修繕、油漆、恢復水電，許多裝修技巧都是透過網路自學而來，將一片廢墟打造成溫馨舒適的店面。

起初只提供咖啡及一般料理，但生意並不理想。佐里娜決定加入她從小熟悉的烏克蘭料理，為菜單注入新生命。

除了經典的鹽醃豬肉外，手工現包的「烏克蘭餃子」，Q彈麵皮包裹細滑馬鈴薯餡料或鮮嫩雞肉餡料，搭配鹹香開胃的酸奶油醬，是烏克蘭傳統飲食最具代表性的料理之一，還有外酥內嫩、香氣四溢的「烏克蘭肉餅」，而「家鄉味肉丸蔬菜湯」則溫潤順口、充滿家鄉滋味，道道展現烏克蘭異國風情與熟悉台灣味覺之間的完美交織。店家招牌飲品「榮耀歸烏克蘭」，以藍黃國旗為靈感調製，色彩吸睛，再搭配佐里娜親手製作、香甜不膩的「蜂蜜蛋糕」，為整場用餐體驗畫下美味又感動的句點。

所有餐點皆為夫妻手工製作，由於工序繁複，每周一到三為備料與製作時間，周四到日才對外營業，足見其創業的艱辛與用心。

今天縣長翁章梁造訪說說咖啡，且在老闆帶領下體驗製作招牌料理「鹽醃肥生豬肉佐洋蔥」，手切鹽醃肥豬肉，了解其獨特的醃製與品嚐方式。

翁章梁說，「說說咖啡」不僅提供異國美食，更是一部感人的「青創戰鬥電影」。胡貽琮與佐里娜的故事，展現了面對逆境不放棄、勇於轉型創新的精神。店家也於今年成功申請到縣府勞青處的青年創業貸款，減輕創業資金壓力，並用來升級戶外用餐區等，進一步營造更具質感的用餐氛圍。

翁章梁表示，縣府持續致力於提供青年創業支持與資源，鼓勵更多像「說說咖啡」一樣的青創店家，為嘉義注入多元的活力。誠摯邀請全國民眾，來到六腳鄉「說說咖啡」，品嘗嘉義唯一的烏克蘭家鄉味，親身感受這對夫妻跨越戰火與國界的創業熱情，一同支持這份充滿故事的「烏」與倫比美味。

店內主打烏克蘭特色美食，包括鹽醃肥豬肉佐洋蔥、手工烏克蘭餃子、烏克蘭肉餅，以及家鄉味肉丸蔬菜湯等，每道料理都展現佐里娜的精湛手藝與夫妻倆的用心。圖為鹽醃肥豬肉佐洋蔥。記李宗祐／攝影
店內主打烏克蘭特色美食，包括鹽醃肥豬肉佐洋蔥、手工烏克蘭餃子、烏克蘭肉餅，以及家鄉味肉丸蔬菜湯等，每道料理都展現佐里娜的精湛手藝與夫妻倆的用心。圖為鹽醃肥豬肉佐洋蔥。記李宗祐／攝影
夫妻倆將位於六腳鄉荒廢多年的老屋承租下來開店，許多裝修技巧都是透過網路自學而來，將一片廢墟打造成溫馨舒適的店面。記李宗祐／攝影
夫妻倆將位於六腳鄉荒廢多年的老屋承租下來開店，許多裝修技巧都是透過網路自學而來，將一片廢墟打造成溫馨舒適的店面。記李宗祐／攝影
嘉義縣六腳鄉的「說說咖啡」（Shuo-Shuo CAFE）是一間充滿故事與情感的異國料理店，夫妻倆的創業旅程充滿挑戰，從跨國戀曲到面對俄烏戰爭的動盪，再到回台灣重新開始，展現了堅韌不拔的精神。記者李宗祐／攝影
嘉義縣六腳鄉的「說說咖啡」（Shuo-Shuo CAFE）是一間充滿故事與情感的異國料理店，夫妻倆的創業旅程充滿挑戰，從跨國戀曲到面對俄烏戰爭的動盪，再到回台灣重新開始，展現了堅韌不拔的精神。記者李宗祐／攝影
嘉義縣六腳鄉的「說說咖啡」（Shuo-Shuo CAFE）是一間充滿故事與情感的異國料理店，由台灣青年胡貽琮與烏克蘭籍妻子佐里娜共同創立。記者李宗祐／攝影
嘉義縣六腳鄉的「說說咖啡」（Shuo-Shuo CAFE）是一間充滿故事與情感的異國料理店，由台灣青年胡貽琮與烏克蘭籍妻子佐里娜共同創立。記者李宗祐／攝影
店內主打烏克蘭特色美食，包括鹽醃肥豬肉佐洋蔥、手工烏克蘭餃子、烏克蘭肉餅，以及家鄉味肉丸蔬菜湯等，每道料理都展現佐里娜的精湛手藝與夫妻倆的用心。圖為鹽醃肥豬肉佐洋蔥。記李宗祐／攝影
店內主打烏克蘭特色美食，包括鹽醃肥豬肉佐洋蔥、手工烏克蘭餃子、烏克蘭肉餅，以及家鄉味肉丸蔬菜湯等，每道料理都展現佐里娜的精湛手藝與夫妻倆的用心。圖為鹽醃肥豬肉佐洋蔥。記李宗祐／攝影
嘉義縣六腳鄉的「說說咖啡」由台灣青年胡貽琮與烏克蘭籍妻子佐里娜共同創立，店裡還有３隻店貓與客人互動。記者李宗祐／攝影
嘉義縣六腳鄉的「說說咖啡」由台灣青年胡貽琮與烏克蘭籍妻子佐里娜共同創立，店裡還有３隻店貓與客人互動。記者李宗祐／攝影
店內主打烏克蘭特色美食，包括鹽醃肥豬肉佐洋蔥、手工烏克蘭餃子、烏克蘭肉餅，以及家鄉味肉丸蔬菜湯等，每道料理都展現佐里娜的精湛手藝與夫妻倆的用心。圖為烏克蘭肉餅。記李宗祐／攝影
店內主打烏克蘭特色美食，包括鹽醃肥豬肉佐洋蔥、手工烏克蘭餃子、烏克蘭肉餅，以及家鄉味肉丸蔬菜湯等，每道料理都展現佐里娜的精湛手藝與夫妻倆的用心。圖為烏克蘭肉餅。記李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁造訪「說說咖啡」，盛讚台灣青年胡貽琮與烏克蘭籍妻子佐里娜夫妻倆的故事展現了面對逆境不放棄、勇於轉型創新的精神。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁造訪「說說咖啡」，盛讚台灣青年胡貽琮與烏克蘭籍妻子佐里娜夫妻倆的故事展現了面對逆境不放棄、勇於轉型創新的精神。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁造訪「說說咖啡」，盛讚台灣青年胡貽琮與烏克蘭籍妻子佐里娜夫妻倆的故事展現了面對逆境不放棄、勇於轉型創新的精神。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁造訪「說說咖啡」，盛讚台灣青年胡貽琮與烏克蘭籍妻子佐里娜夫妻倆的故事展現了面對逆境不放棄、勇於轉型創新的精神。記者李宗祐／攝影

咖啡 創業 烏克蘭

延伸閱讀

審計室檢討嘉縣社區自主防災不彰 縣長翁章梁：加強社區自主救災能力

嘉縣提治水需求 翁章梁：政院承諾納入中央預算

賴總統明南下勘災行程喊卡 嘉縣隨時評估擴大停班課鄉鎮

人力在哪裡？颱風淹水國軍救災慢半拍 議員怒批：水退了才來擺拍

相關新聞

民眾喝粉角奶茶「嚼到蒼蠅」上吐下瀉！CoCo回應了

喝飲料得多注意！近日有民眾爆料，自己於連鎖手搖飲店「CoCo」購買粉角奶茶，但是品飲過程中在粉角內咬到蒼蠅，並且出現上吐...

《96分鐘》星光雲集命懸一線！林柏宏身穿45公斤防爆裝險扭傷脖

台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》，由《粽邪》系列監製鄒介中領軍、《狂徒》導演洪子烜執導，聯合數位文創共同出品，集結金獎製作團隊與好萊塢級技術班底打造。《96分鐘》近日陸續釋出警察與乘客篇的電影花絮，曝光姚以緹飾演王柏傑的妻子，角色表面因婚變返鄉，實則藏有神秘動機，亦正亦邪的演出引發觀眾淚崩。電影即將於9月5日全台盛大上映！

戰爭澆不熄異國情緣 嘉義六腳說說咖啡情牽烏克蘭創業圓夢

嘉義縣六腳鄉的「說說咖啡」（Shuo-Shuo CAFE）是一間充滿故事與情感的異國料理店，由台灣青年胡貽琮與烏克蘭籍妻...

優雅日常與節日浪漫並存輕奢品牌新包款 從度假編織包到甜蜜巧克力包

面對各式時尚包款，可說是女人最無法抗拒的蒐藏溺愛。而時尚輕奢品牌，便以精緻的作工、萬元左右的親民價格，是為日常穿搭帶來風...

500甜｜甜點派對8/15-17登場　當紅店家獨賣限定商品全面曝光

周末「來一口療癒吧！」台灣首份甜點指南「500甜」將於8月15日正式揭曉名單，同步8月15～17日在BELLAVITA寶...

超商搶攻娃寶娃包熱潮 7-ELEVEN開夾娃娃機遊戲店 全家開賣夯番薯娃包

療癒娃寶商機夯，連超商也加入夾娃娃機、遊戲機台市場。位於高雄三民區7-ELEVEN清華門市，打造全台首間「娃寶歡樂世界O...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。