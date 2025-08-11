快訊

林柏宏在《96分鐘》飾演背負創傷的前拆彈專家。圖／華影國際提供
台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》，由《粽邪》系列監製鄒介中領軍、《狂徒》導演洪子烜執導，聯合數位文創共同出品，集結金獎製作團隊與好萊塢級技術班底打造。《96分鐘》近日陸續釋出警察與乘客篇的電影花絮，曝光姚以緹飾演王柏傑的妻子，角色表面因婚變返鄉，實則藏有神秘動機，亦正亦邪的演出引發觀眾淚崩。電影即將於9月5日全台盛大上映！

《96分鐘》集結林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠等實力派演員，故事描述從台北開往高雄的高鐵列車遭遇炸彈威脅，限時96分鐘內必須完成拆彈與救援，林柏宏飾演一位背負創傷的前拆彈專家，被迫重返熟悉卻恐懼的現場，王柏傑則飾演冷靜理性的物理天才，運用知識邏輯與炸彈賽跑。列車上眾多乘客身分撲朔迷離，包括姚以緹、蔡凡熙、巫建和、李銘忠、黃奇斌、呂雪鳳等，每人都懷抱秘密，都有可能是關鍵線索，隨著時間流逝，信任與背叛的界線也逐漸模糊。

故事設定在限時爆破的列車上，在驚險中展開分秒必爭的生死接力。全方位投入角色功課的林柏宏，挑戰飾演防爆小組警察，他回憶初次到防爆小組上課時，就有試穿整身重達45公斤的防爆裝備，沒想到頭盔重量竟讓他當場閃到：「我一戴上去脖子馬上扭到，但又怕大家擔心，只好硬撐著僵硬姿勢回家！」此外，劇組邀請真正的防爆專家擔任顧問，林柏宏在拍攝前接受密集訓練，從動作流程、走位手勢到情緒掌握都經過細緻排練，成功呈現拆彈專家的專注與壓力感，最終演出更獲得顧問高度肯定：「他比我想像中還敬業，鏡頭前的表現無懈可擊！」

形象多變的姚以緹在《96分鐘》中飾演王柏傑的另一半，表面因丈夫外遇憤而搭上返鄉列車，實則隱藏更深層的動機，與王柏傑、蔡凡熙之間的對手戲更是催淚逼哭觀眾。導演洪子烜笑說選她是因「長得像會放炸彈的人」，並讚她眼神能藏故事。導演洪子烜進一步補充：「觀眾會一直猜她是不是兇手，這就是我要的效果。」

姚以緹在《96分鐘》的角色亦正亦邪，眼神讓人猜不透。圖／華影國際提供
《96分鐘》歷時多年籌備，全片採高規格實景拍攝、打造逼真場景，演員們需在狹窄車廂內長時間排練與拍攝，不僅體能備受考驗，情緒張力更是一鏡到底，全片節奏緊湊、情緒緊繃，更集結豪華演員陣容，聯手詮釋命懸一線的人性抉擇，為台灣災難類型片注入嶄新能量，將於9月5日引爆大銀幕，更多相關資訊請洽 官方FB 官方IG

《96分鐘》星光雲集命懸一線！林柏宏身穿45公斤防爆裝險扭傷脖

