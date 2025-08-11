快訊

優雅日常與節日浪漫並存輕奢品牌新包款 從度假編織包到甜蜜巧克力包

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
時尚包款新貨到，充滿自然感的編織包以及各種場合都適配的皮革肩背包都有新款選擇。圖／品牌提供
面對各式時尚包款，可說是女人最無法抗拒的蒐藏溺愛。而時尚輕奢品牌，便以精緻的作工、萬元左右的親民價格，是為日常穿搭帶來風格變化最好的朋友。

義大利輕奢品牌Gianni Chiarini夏季系列主打編織包，選用拉菲草、棉線等天然材質製作，結合細緻的皮革拼接和五金綴飾，呈現工藝細節。並以沙白、珊瑚橘、奶黃、天藍、淺棕色等明亮自然色調，搭配長形、梯形、圓桶等不同的廓形設計，打造出多款手感豐富、輕巧透氣的包袋，輕鬆融入度假與日常造型，為日常穿搭呈現優雅大器的愜意感。

Gianni Chiarini Aurora草編皮革拼接包，24,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini精選7大亮眼實用的編織包款，涵蓋小巧可愛的手提包，如Fiore編織小提包；容量適中的肩背包，如Alifa草編輕量包；時尚造型包，如Aurora草編皮革拼接包、Ester草編水桶包，以及大型實用的托特包款式，如Superlight草編托特包、Ottavia草編肩背包與Victoria鉤織包。

Gianni Chiarini Superlight草編托特包，15,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Ottavia草編肩背包，15,800元。圖／Gianni Chiarini提供
MICHAEL KORS的Tribeca Bag，絎縫格紋帶來如巧克力般的外型，又有「巧克力包」的甜蜜暱稱。Tribeca Bag除了經典的鍊帶包，秋冬系列全新推出優雅的肩背提包與造型活潑的雙肩背包。色選從黑色、米色、棕色、亮紅色到深紅色，豐富色調滿足日常穿搭需求。特別的是，小羊皮革編織款運用特殊工法，打造彷彿粗線針織般的立體紋理，加上金屬鍊帶與鎖釦，別出心裁。

MICHAEL KORS Tribeca米色編織鍊帶肩背提包，20,500元。圖／MICHAEL KORS提供
另外，為迎接七夕情人節，MICHAEL KORS帶來心形包款掛飾，既可妝點Tribeca Bag，也能任意搭配其它單品。其中兩顆心型墜飾以金銀雙色鏈條相連，做為對另一半的宣告愛意，再明顯不過。

MICHAEL KORS Tribeca紅色小型鍊帶包15,000元；心形包款掛飾1,700元。圖／MICHAEL KORS提供
TORY BURCH Lee Radziwill全新軟皮肩背包以全新材質煥然亮相，精選義大利荔枝紋皮革，包身輕便柔軟，輕盈之型揉合柔韌觸感，兼具精緻感與實用性。除了簡約大方的灰棕色、黑色、白色皮革，濃郁可可色的染色小牛皮絨面呈現奢華天鵝絨質感。包款內部空間充足，實現自由收納，滿足日常出行需求，適合各種場合搭配使用。

TORY BURCH Lee Radziwill大型肩背包，46,900元。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH Lee Radziwill大型肩背包，46,900元。圖／TORY BURCH提供
穿搭 義大利

