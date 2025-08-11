優雅日常與節日浪漫並存輕奢品牌新包款 從度假編織包到甜蜜巧克力包

面對各式時尚包款，可說是女人最無法抗拒的蒐藏溺愛。而時尚輕奢品牌，便以精緻的作工、萬元左右的親民價格，是為日常穿搭帶來風格變化最好的朋友。

義大利輕奢品牌Gianni Chiarini夏季系列主打編織包，選用拉菲草、棉線等天然材質製作，結合細緻的皮革拼接和五金綴飾，呈現工藝細節。並以沙白、珊瑚橘、奶黃、天藍、淺棕色等明亮自然色調，搭配長形、梯形、圓桶等不同的廓形設計，打造出多款手感豐富、輕巧透氣的包袋，輕鬆融入度假與日常造型，為日常穿搭呈現優雅大器的愜意感。

Gianni Chiarini Aurora草編皮革拼接包，24,800元。圖／Gianni Chiarini提供

Gianni Chiarini精選7大亮眼實用的編織包款，涵蓋小巧可愛的手提包，如Fiore編織小提包；容量適中的肩背包，如Alifa草編輕量包；時尚造型包，如Aurora草編皮革拼接包、Ester草編水桶包，以及大型實用的托特包款式，如Superlight草編托特包、Ottavia草編肩背包與Victoria鉤織包。

Gianni Chiarini Superlight草編托特包，15,800元。圖／Gianni Chiarini提供 Gianni Chiarini Ottavia草編肩背包，15,800元。圖／Gianni Chiarini提供

MICHAEL KORS的Tribeca Bag，絎縫格紋帶來如巧克力般的外型，又有「巧克力包」的甜蜜暱稱。Tribeca Bag除了經典的鍊帶包，秋冬系列全新推出優雅的肩背提包與造型活潑的雙肩背包。色選從黑色、米色、棕色、亮紅色到深紅色，豐富色調滿足日常穿搭需求。特別的是，小羊皮革編織款運用特殊工法，打造彷彿粗線針織般的立體紋理，加上金屬鍊帶與鎖釦，別出心裁。

MICHAEL KORS Tribeca米色編織鍊帶肩背提包，20,500元。圖／MICHAEL KORS提供

另外，為迎接七夕情人節，MICHAEL KORS帶來心形包款掛飾，既可妝點Tribeca Bag，也能任意搭配其它單品。其中兩顆心型墜飾以金銀雙色鏈條相連，做為對另一半的宣告愛意，再明顯不過。

MICHAEL KORS Tribeca紅色小型鍊帶包15,000元；心形包款掛飾1,700元。圖／MICHAEL KORS提供

TORY BURCH Lee Radziwill全新軟皮肩背包以全新材質煥然亮相，精選義大利荔枝紋皮革，包身輕便柔軟，輕盈之型揉合柔韌觸感，兼具精緻感與實用性。除了簡約大方的灰棕色、黑色、白色皮革，濃郁可可色的染色小牛皮絨面呈現奢華天鵝絨質感。包款內部空間充足，實現自由收納，滿足日常出行需求，適合各種場合搭配使用。

TORY BURCH Lee Radziwill大型肩背包，46,900元。圖／TORY BURCH提供 TORY BURCH Lee Radziwill大型肩背包，46,900元。圖／TORY BURCH提供

