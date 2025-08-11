500甜｜甜點派對8/15-17登場　當紅店家獨賣限定商品全面曝光

周末「來一口療癒吧！」台灣首份甜點指南「500甜」將於8月15日正式揭曉名單，同步8月15～17日在BELLAVITA寶麗廣塲舉辦「500甜點派對」活動，邀請30+超強排隊名店與品牌出攤，無論是線上或現場購買門票、聯名禮盒套票，都有機會抽中三星Galaxy Z Fold7或Z Flip7摺疊旗艦手機。為支持「500甜」，眾多出攤的品牌也推出了「獨家只在500甜」的商品與活動，今年僅此一次，不買就錯過了。

巧克力控不能錯過 一站集結最強名店

畬室Yu Chocolatier主廚鄭畬軒為500甜獨家設計限定甜點「恰巧融心巧克力杯」，選用八種產地巧克力，呈獻巧克力多變的迷人樣包括蛋糕、脆餅、慕斯、甘那許、純巧克力，完全由不同可可風味構建而成。土然Terra推出「Cacao: From Fruit to Flavor可可風味三重奏」，以可可的全應用為概念，結合可可果汁、豆碎跟巧克力。

COFE 喫茶咖啡則與甜點名店珠寶盒聯名，獨家推出「COTE台茶夾心巧克力餅乾」，輕咬即碎，能品嘗細緻的茶巧克力甘納許，滑順融化於舌尖。

畬室Yu Chocolatier主廚鄭畬軒為500甜獨家設計限定甜點「恰巧融心巧克力杯」。圖／畬室提供

土然Terra推出「Cacao: From Fruit to Flavor可可風味三重奏」。圖／土然提供

COFE 喫茶咖啡則與甜點名店珠寶盒聯名，獨家推出「COTE台茶夾心巧克力餅乾」。圖／COFE 喫茶咖啡提供

水蜜桃系甜點開賣 消暑甜品必嘗

當紅的法式甜點名店Le Ruban Pâtisserie 法朋烘焙甜點坊，則在500甜現場獨家開賣眾多「水蜜桃系列甜點」，包括水蜜桃大福、水蜜桃鮮奶油蛋糕與水蜜桃馬卡龍等，可先上法朋官網預購，500甜現場取貨。Quelques Pâtisseries 某某｡甜點也特別推出「500甜限定帕菲杯」，超美型造型與裝飾，讓人一看就想拍又想吃。

當紅名店法朋在500甜獨賣水蜜桃系列甜點。圖／法朋提供

限定8月16日出攤的SEASON Cuisine Pâtissiartism推出超級蒙布朗。圖／SEASON提供

將法式甜點與台灣在地食材結合的Brillante Pâtisserie 星忱甜點，現場推出限定台灣茶口味蕾絲夾心餅、台灣香草焦糖蕾絲夾心餅。義式冰淇淋品牌Double V，也在500甜現場推出獨賣口味，包括香草升級版的「艾許香草」，將超乎期待，以及當紅的「開心果」口味。

精緻盤式甜點 獨家療癒品相曝光

3大盤式甜點也接連出攤，15日周五由預約制以台灣食材作為主題菜單的「栗林裏」打頭陣，16日周六由板前盤飾甜點品牌akeruE Dessert接力，推出限定豆花口味，此次豆花會有三種口味：原味、櫻花、毛豆，並加入調酒師Nick Wu特調的酒，成為一道特別的調酒甜點。

Quelques Pâtisseries 某某｡甜點也推出500甜限定帕菲杯。圖／某某提供

17日周日由SEASON Cuisine Pâtissiartism現身，將推出「超級蒙布朗、春季千層」，帶領大家展開一場與春天水果的對話，結合三品種的蘋果及工法：薄切果片、蘋果醬、蘋果泥，並以千層酥皮的酥脆為底，交織出口感、香氣與結構的對比。

好喝好玩好好拍 甜點派對不能錯過

最紅的興波咖啡Simple Kaffa也會現身，以「甜點的最佳夥伴」為出發點，精選三款風味各異的咖啡。當紅清酒酒吧「丘香Sake bar」將推出三款七夕戀人特調─白晝之月、夜夏、樟木洛神，是可從白晝喝到夜晚的愛情絮語；台南布朗尼傳奇「堯平」現場呈獻「500甜限定弗勞爾巧克力布朗尼」，以黑色布朗尼為畫布，融合白巧克力與天然植物色素，展現限定主題色的藝術。

當紅清酒酒吧丘香Sake bar推出限定樟木洛神。圖／丘香提供

台灣首創圓可頌的獻烘焙，將當紅千層捲捲酥與蛋捲合組禮盒現場販售；義式甜甜圈Chubby Doo也推出七夕限定組合；春美冰菓室帶來活動限定黑糖麵茶冰， 芒果凍杏仁豆腐。

台南布朗尼傳奇堯平現場呈獻500甜限定弗勞爾巧克力布朗尼。圖／堯平提供

其他還有似顏繪hahasarah，將有3種客製化口味的甜點繪畫風格可供挑選；寫情書的人則有專為螞蟻人推出的限定商品，包括似顏繪、螞蟻人商品；提普西花店將帶來甜點造型的鮮花；Library Angte 紅茶圖圕館將有首次販售中秋限定禮盒「Country Road」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

500甜2025甜點派對 活動日期：2025年8月15-17日（周五至日） 開放時間： 8/15（五）17:00-20:00、8/16（六）13:00-20:00、8/17（日）13:00-17:00 活動地點：BELLAVITA 寶麗廣場 - B1 藝文空間（台北市信義區松仁路28號B1） 票價說明：單日票150元、三日暢遊票300元，禮盒套票即將公開 購票網址：https://tour.ibon.com.tw/event/e25060000011pdb ＊相關補充規定請參見「500甜」官方網站與《500輯》Facebook粉絲專頁 公告，主辦單位保留票務與活動內容之最終解釋與調整權利 ＊敬請鎖定官方帳號，確保喜愛品牌的出席時段

500甜 The First Taiwan Dessert Guide #500甜 #500甜2025 #台灣第一份甜點指南 主辦單位：500輯 指定用酒：麥卡倫單一麥芽威士忌 指定用車：CITROEN BERLINGO 布丁狗 指定手機：三星Galaxy系列 合作夥伴：HITACHI、福樂 贊助夥伴：Feeling18、Cheers氣泡水、月之戀人、牧質調、滋粒冰菓室、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）

商品推薦