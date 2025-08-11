快訊

盧秀燕考慮不選…為何國民黨主席是令人卻步的職缺？關鍵在14個字

中職／遭富邦悍將註銷 富藍戈首吐心聲 「我的心告訴我，我會回來」

「百斬車手」獎金高雄8人抱走40萬 車手露餡運匠誘吃美食報警狠賺5萬

聽新聞
0:00 / 0:00

超商搶攻娃寶娃包熱潮 7-ELEVEN開夾娃娃機遊戲店 全家開賣夯番薯娃包

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
歡慶夯番薯18周年，「夯番薯造型包」及實用又可愛的限量周邊「夯番薯娃包」強勢登場。圖／全家便利商店提供
歡慶夯番薯18周年，「夯番薯造型包」及實用又可愛的限量周邊「夯番薯娃包」強勢登場。圖／全家便利商店提供

療癒娃寶商機夯，連超商也加入夾娃娃機、遊戲機台市場。位於高雄三民區7-ELEVEN清華門市，打造全台首間「娃寶歡樂世界OPEN! PLAZA」，以複合店經營模式結合超商與遊戲娛樂空間，吸引親子與年輕族群。

店內空間明亮舒適，鄰接門市並設通道方便往來，匯集30台娃寶機，提供正版授權玩偶、可愛小物、零食飲品等夾取商品，其中融入CITY CAFE、思樂冰等自有品牌，顧客夾到對應杯子即可現場兌換飲品。店鋪內另設有盒玩智FUN機、Pokémon Ga-Olé、三國幻戰卡片機、太鼓達人、冰球機等互動設備，滿足不同年齡層娛樂需求。

即日起至8月14日舉辦「娃寶獵人禮券爭奪大賽」，憑娃寶機夾取戰利品參賽，最高可得8,000元統一超商禮券，總獎金高達3萬元，另推出「閃動格子挑戰賽」及「幸運抽獎」等活動，增添互動與中獎機會。

7-ELEVEN近年積極掌握停留商機，在觀光景點與交通樞紐設置人生飲料機、盒玩智FUN機、人生四格照拍貼機等特色機台，累計吸引近40萬人次體驗。今年再引進夯遍全台的娃寶機，占地不到1坪即可導入，單店導入後平均帶動人流成長逾1成，坪效更勝傳統貨架，並計畫持續拓展至全台商圈。

全家便利商店歡慶夯番薯18周年，搭上療癒娃包熱潮推出限量「夯番薯娃包」，可愛造型附可拆式扣環，方便吊掛收藏，推出後已在網路掀起曬娃熱潮。9月2日前購買夯番薯或夯番薯造型包，加價29元即可入手。同場加映全新「紫玉番薯」，選用瓜瓜園台農73號紫玉品種，低熱量高營養，口感綿密似霜淇淋，與夯番薯享第2件8折優惠，另推「夯番薯造型包」，以「夯總」IP為包子造型，內餡為滑順紫薯，奶素可食，兼具營養與話題。

現場另有「盒玩智FUN機」、Pokémon Ga-Olé、三國幻戰卡片遊戲機、音樂格子機、太鼓達人、冰球機、搖搖馬等互動型設備，滿足各年齡層顧客的娛樂需求。圖／7-ELEVEN提供
現場另有「盒玩智FUN機」、Pokémon Ga-Olé、三國幻戰卡片遊戲機、音樂格子機、太鼓達人、冰球機、搖搖馬等互動型設備，滿足各年齡層顧客的娛樂需求。圖／7-ELEVEN提供
現場另有「盒玩智FUN機」、Pokémon Ga-Olé、三國幻戰卡片遊戲機、音樂格子機、太鼓達人、冰球機、搖搖馬等互動型設備，滿足各年齡層顧客的娛樂需求。圖／7-ELEVEN提供
現場另有「盒玩智FUN機」、Pokémon Ga-Olé、三國幻戰卡片遊戲機、音樂格子機、太鼓達人、冰球機、搖搖馬等互動型設備，滿足各年齡層顧客的娛樂需求。圖／7-ELEVEN提供
遊樂新商機，7-ELEVEN首創複合「娃寶歡樂世界OPEN!PLAZA」。圖／7-ELEVEN提供
遊樂新商機，7-ELEVEN首創複合「娃寶歡樂世界OPEN!PLAZA」。圖／7-ELEVEN提供
「娃寶機」提供正版授權肖像玩偶、可愛小物及流行零食、飲品等夾取商品，夾到對應杯子即可至7-ELEVEN門市兌換現做飲品，為圖／7-ELEVEN提供
「娃寶機」提供正版授權肖像玩偶、可愛小物及流行零食、飲品等夾取商品，夾到對應杯子即可至7-ELEVEN門市兌換現做飲品，為圖／7-ELEVEN提供
現場另有「盒玩智FUN機」、Pokémon Ga-Olé、三國幻戰卡片遊戲機、音樂格子機、太鼓達人、冰球機、搖搖馬等互動型設備，滿足各年齡層顧客的娛樂需求。圖／7-ELEVEN提供
現場另有「盒玩智FUN機」、Pokémon Ga-Olé、三國幻戰卡片遊戲機、音樂格子機、太鼓達人、冰球機、搖搖馬等互動型設備，滿足各年齡層顧客的娛樂需求。圖／7-ELEVEN提供
即日起位於高雄三民區7-ELEVEN清華門市、超商首間「娃寶歡樂世界OPEN!PLAZA」正式開幕。圖／7-ELEVEN提供
即日起位於高雄三民區7-ELEVEN清華門市、超商首間「娃寶歡樂世界OPEN!PLAZA」正式開幕。圖／7-ELEVEN提供

超商 人生 夾娃娃機

延伸閱讀

東風日產天籟 Nissan Teana 中期改款亮相　承襲中國電動房車設計語彙

廉世彬慌張找鏡頭萌翻 古典芭蕾女伶造型驚艷球場

Lily罕曬姊妹合照！Elly金髮造型驚豔回歸　網讚「大小S接班人」

偷夾娃娃機Labubu等32隻公仔 港裝修工累犯判囚1年

相關新聞

超商搶攻娃寶娃包熱潮 7-ELEVEN開夾娃娃機遊戲店 全家開賣夯番薯娃包

療癒娃寶商機夯，連超商也加入夾娃娃機、遊戲機台市場。位於高雄三民區7-ELEVEN清華門市，打造全台首間「娃寶歡樂世界O...

全商務艙Beond航空 2026春節台北直飛馬爾地夫

馬爾地夫首創的全商務艙服務型航空公司Beond Airline今天宣布，明年將以台灣為亞洲首站，預計2月提供台北直飛馬爾...

有行旅／日光中禪寺湖 皇室賞楓名所

日本栃木縣日光國立公園，外交使館別墅聚集，也是賞楓勝地。有行旅將帶領旅人走訪賞楓名所中禪寺湖、別名「紅葉坂」的伊呂波山道...

剛柔並濟遇上隨性優雅 Maje與Sandro帶來2025秋冬新風貌

來自法國的時尚品牌Maje與同集團的SANDRO，近日帶來2025年秋冬系列預覽，Maje以全新的視角重新詮釋其巴黎精髓...

soundcore體驗店信義區限時快閃亮相 睡眠耳機、防水音箱新品搶先曝光

近來耳機市場出現降噪派、開放派兩大極端趨勢，其中兼具舒適配戴與環境感知的開放式耳機，特別受運動族與長時間配戴者青睞。近期...

Lenovo電競快閃店熱血登場 體驗最新電競筆電 周末與人氣實況主同樂

暑假哪裡去？即日起至8月17日，Lenovo於松菸文創園區「光一一個時間」咖啡廳打造「Lenovo Gaming Day...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。