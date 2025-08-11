全商務艙Beond航空 2026春節台北直飛馬爾地夫

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
馬爾地夫首創的全商務艙服務型航空公司Beond Airline將以台灣為亞洲首站，提供台北直飛馬爾地夫首都瑪萊（MLE）的航班，預計2026年2月首航。圖／Beond Airline提供
馬爾地夫首創的全商務艙服務型航空公司Beond Airline今天宣布，明年將以台灣為亞洲首站，預計2月提供台北直飛馬爾地夫首都馬列的航班，可望吸引高端旅客。民進黨立委吳琪銘表示，樂見Beond的進駐為台灣市場注入嶄新能量。

Beond Airline於2022年成立，首航米蘭-杜拜-馬爾地夫，一推出1個月，訂位量已達到9個月內的航班幾乎客滿。Beond Airline指出，今年10月再引進1架A321同樣採全機68席商務艙規格，來拓展亞洲市場，並預計明年農曆春節期間首次飛抵台灣，開啟亞洲市場的嶄新篇章，這將是Beond在亞洲地區的首次商業航班營運，也象徵其全球拓展計畫正式邁入新階段。

Beond Airline是全球少數採取「全艙商務座位」配置的航空公司，航機由空中巴士A319與A321客機構成，全機僅設計為商務艙等級，座椅採平躺式設計。

Beond Airline表示，選擇台灣作為亞洲首站，不僅代表對台灣高端旅遊市場的重視，更展現其進軍東亞地區的戰略眼光，首航預計將於2026年2月（農曆春節假期）起飛，提供台北直飛馬爾地夫首都馬列（MLE）的航班。

Beond Airline指出，未來計畫持續拓展亞洲航網，將馬爾地夫與亞洲主要城市直接連結，並將與台灣10家旅行社業者合作，每家每班僅提供6席機位並共同推出春節全新直飛馬爾地夫渡假航線。

吳琪銘表示，他近年爭取了多條國際航線，前後拜訪多家航空公司，且從質詢到最直接的溝通、協調都都親自參與，這不光是嘴上喊喊、坐在辦公室發文而已，而是一步一腳印走訪了解航空市場積極協助爭取。

