「明星養老院」2.0 11月高雄見

聯合報／ 本報訊
「明星養老院」2.0將於11月8日、9日在高雄文化中心至德堂演出。圖／金星文創提供
「明星養老院」2.0將於11月8日、9日在高雄文化中心至德堂演出。圖／金星文創提供

由金星文創與聯合數位文創主辦，衛山集團獨家贊助的舞台劇「明星養老院」2.0，將於11月8日、9日在高雄文化中心至德堂演出，監製王偉忠表示，「明星養老院」時隔3年才有機會再度巡演，因為演員檔期超滿，能湊在一起真不容易。

看著老戰友方文琳、楊烈、洪都拉斯、泰國娘娘、黃嘉千及新加入的羅美玲，他發現有人變老了，也有人變年輕了！王偉忠笑說，歡迎觀眾11月到高雄看「明星養老院」，當自己的大明星。

「明星養老院」談明星也談人生，方文琳、楊烈、郎祖筠、黃嘉千、洪都拉斯、陳漢典、羅美玲、黃浩詠、泰國娘娘等人在劇中都有精彩歌舞演出，尤其這是方文琳在身體康復之後，首度開嗓唱歌，許多歌迷相當期待。目前推出早鳥票優惠，購票請洽udn售票網。

高雄市 方文琳 郎祖筠 黃嘉千

