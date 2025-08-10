全商務艙Beond航空　2026春節台北直飛馬爾地夫

馬爾地夫首創的全商務艙服務型航空公司Beond Airline今天宣布，明年將以台灣為亞洲首站，預計2月提供台北直飛馬爾地夫首都馬列的航班，可望吸引高端旅客。

Beond Airline於2022年成立，首航米蘭-杜拜-馬爾地夫，一推出短短1個月，訂位量已達到9個月內的航班幾乎客滿。

Beond Airline今天發布新聞稿表示，今年10月再引進1架A321同樣採全機68席商務艙規格，來拓展亞洲市場，並預計明年農曆春節期間首次飛抵台灣，開啟亞洲市場的嶄新篇章，這將是Beond在亞洲地區的首次商業航班營運，也象徵其全球拓展計畫正式邁入新階段。

Beond Airline是全球少數採取「全艙商務座位」配置的航空公司，航機由空中巴士A319與A321客機構成，全機僅設計為商務艙等級，座椅採平躺式設計。

Beond Airline指出，選擇台灣作為亞洲首站，不僅代表對台灣高端旅遊市場的重視，更展現其進軍東亞地區的戰略眼光，首航預計將於2026年2月（農曆春節假期）起飛，提供台北直飛馬爾地夫首都馬列（MLE）的航班，預計將吸引大量渴望在寒冬中前往印度洋度假天堂的旅客。

Beond Airline指出，未來計劃持續拓展亞洲航網，將馬爾地夫與亞洲主要城市直接連結，並將與台灣10家優質旅行社業者合作，每家每班僅提供6席機位並共同推出春節極致奢華全新直飛馬爾地夫渡假商品。

除了豪華航空即將來台外，旅天下及雄獅旅遊日前發布新聞稿宣布包機日本天馬航空（SkymarkAirlines）首航國際航線桃園–神戶，推出今年10月4日至6日出發行程，搶攻秋季關西旅遊商機。

商品推薦