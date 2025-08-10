快訊

不是因為父親節！童玩節倒數引爆國5塞車3小時 宜蘭夜市人潮「多到可怕」

凌晨搭車返家遭撞！新北少女拋飛車外亡 家屬圍毆運將火爆場面曝光

全商務艙Beond航空　2026春節台北直飛馬爾地夫

中央社／ 台北10日電

馬爾地夫首創的全商務艙服務型航空公司Beond Airline今天宣布，明年將以台灣為亞洲首站，預計2月提供台北直飛馬爾地夫首都馬列的航班，可望吸引高端旅客。

Beond Airline於2022年成立，首航米蘭-杜拜-馬爾地夫，一推出短短1個月，訂位量已達到9個月內的航班幾乎客滿。

Beond Airline今天發布新聞稿表示，今年10月再引進1架A321同樣採全機68席商務艙規格，來拓展亞洲市場，並預計明年農曆春節期間首次飛抵台灣，開啟亞洲市場的嶄新篇章，這將是Beond在亞洲地區的首次商業航班營運，也象徵其全球拓展計畫正式邁入新階段。

Beond Airline是全球少數採取「全艙商務座位」配置的航空公司，航機由空中巴士A319與A321客機構成，全機僅設計為商務艙等級，座椅採平躺式設計。

Beond Airline指出，選擇台灣作為亞洲首站，不僅代表對台灣高端旅遊市場的重視，更展現其進軍東亞地區的戰略眼光，首航預計將於2026年2月（農曆春節假期）起飛，提供台北直飛馬爾地夫首都馬列（MLE）的航班，預計將吸引大量渴望在寒冬中前往印度洋度假天堂的旅客。

Beond Airline指出，未來計劃持續拓展亞洲航網，將馬爾地夫與亞洲主要城市直接連結，並將與台灣10家優質旅行社業者合作，每家每班僅提供6席機位並共同推出春節極致奢華全新直飛馬爾地夫渡假商品。

除了豪華航空即將來台外，旅天下及雄獅旅遊日前發布新聞稿宣布包機日本天馬航空（SkymarkAirlines）首航國際航線桃園–神戶，推出今年10月4日至6日出發行程，搶攻秋季關西旅遊商機。

航班 春節 行程 航線 旅行社 馬爾地夫 航空公司 空中巴士

延伸閱讀

陸高鐵商務車廂「低人一等座」 讓人尷尬、坐著也不舒服

亞洲盃男籃／看過凌晨4點的洛杉磯 高錦瑋談讓商務艙非首次

籃球／高錦瑋太暖！願交換商務艙給團隊成員

台中通用戶破286萬 市府攜手星宇抽神戶商務艙機票

相關新聞

剛柔並濟遇上隨性優雅　Maje與Sandro帶來2025秋冬新風貌

來自法國的時尚品牌Maje與同集團的SANDRO，近日帶來2025年秋冬系列預覽，Maje以全新的視角重新詮釋其巴黎精髓...

soundcore體驗店信義區限時快閃亮相 睡眠耳機、防水音箱新品搶先曝光

近來耳機市場出現降噪派、開放派兩大極端趨勢，其中兼具舒適配戴與環境感知的開放式耳機，特別受運動族與長時間配戴者青睞。近期...

Lenovo電競快閃店熱血登場 體驗最新電競筆電 周末與人氣實況主同樂

暑假哪裡去？即日起至8月17日，Lenovo於松菸文創園區「光一一個時間」咖啡廳打造「Lenovo Gaming Day...

情人節要不要下水去看海星？Tissot Seastar腕表掀38毫米中性新浪潮

東方的七夕情人節將在八月底來臨，天上的流星一閃而過不易捕捉，但如果是下水浮潛一探海底世界的可愛海星？瑞士品牌天梭表（TI...

JAMEI CHEN「另空間」改裝亮相 以威尼斯為靈感 將品味自信穿戴上身

台灣設計師品牌JAMEI CHEN是由創辦人資深服裝設計師陳季敏所創立，位於中山北路六段的JAMEI CHEN「另空間」...

元初豆坊打造精品級「豆奶茶」 官網消費滿額送「500甜點派對」門票

甜點，不只是飯後的一抹甜，更是深植於台灣人記憶中，充滿溫暖與療癒的印記。從巷口飄香的紅豆餅、夜市裡的豆花，到精緻的法式蛋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。