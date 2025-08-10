剛柔並濟遇上隨性優雅　Maje與Sandro帶來2025秋冬新風貌

來自法國的時尚品牌Maje與同集團的SANDRO，近日帶來2025年秋冬系列預覽，Maje以全新的視角重新詮釋其巴黎精髓，為優雅注入自信無畏的氣息；SANDRO以展現自我為設計主題，重新定義套裝概念。

Maje 2025秋冬系列呈現剛柔並濟的女性美學，標誌性元素被重新定義，品牌經典的結構感剪裁，與流動感的垂墜布料融合，創造出立體輪廓。大廓形外套在腰部收斂的剪裁手法，塑造出修身效果；深色與中性色調對話、精美細節與皮革交匯，呈現出兼具雕塑感與細膩柔美的設計。

另外，Maje標誌性的Miss M系列手袋，以全新超大版型重新詮釋，寬鬆剪裁勾勒出優雅廓形，演繹本季時尚風格。M TOTE搭載嶄新抽繩設計，包款造型可隨心調整，展現收放自如的自由，也呈現時尚實用主義美學，系列包款精選復古黑皮革與醇紅波爾多色調。

SANDRO 2025秋冬系列，經典的麻花針織毛衣和百褶裙被重新設計，打造出充滿立體感的泡泡廓形，並同時融入80年代工裝風格，夾克成為焦點，以帆布、羊毛或牛仔布重新打造。帶有懷舊氣息的復古棕色皮革為系列增添層次感。商務裝的正式感也重新被改寫，灰色為主打色調，低調中散發出氣場。

SANDRO Homme男裝部分，注入隨性優雅的經典學院風格，材質在設計中占據主導地位，大理石紋理羊絨、原紡羊毛、復古皮革、科技功能面料、酒椰葉編織以及絨面皮革交織碰撞，在輕盈與結構之間建立和諧對比。 Maje Miss M系列手袋，以全新超大版型重新詮釋，18,590元。圖／Maje提供 SANDRO 2025秋冬女裝系列，商務裝的正式感重新被改寫，灰色為主打色調。圖／SANDRO提供 Maje 2025秋冬系列呈現剛柔並濟的女性美學。圖／Maje提供 SANDRO 2025秋冬女裝系列，夾克是一大焦點。圖／SANDRO提供 SANDRO 2025秋冬男裝系列，注入隨性優雅的經典學院風格。圖／SANDRO提供

商品推薦