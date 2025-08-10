soundcore體驗店信義區限時快閃亮相 睡眠耳機、防水音箱新品搶先曝光
近來耳機市場出現降噪派、開放派兩大極端趨勢，其中兼具舒適配戴與環境感知的開放式耳機，特別受運動族與長時間配戴者青睞。近期主攻開放式耳機產品的soundcore，即日起至8月17日於信義區香堤大道廣場舉辦期間限定「聲感製造所」，展示品牌聲學技術與創新設計，並搶先亮相尚未上市的專業睡眠降噪耳機與防海水藍牙喇叭。
快閃店外觀以藍白配色搭配品牌Logo與LED螢幕，成為信義區打卡新景點；內部以鏡球與鏡貼營造未來感，並設拍貼機，讓民眾在試聽多款耳機之餘拍下潮流照片。
現場主推「AeroClip」，採業界首創不入耳C型星橋耳夾設計，單耳僅5.9克，搭配SoftFit穩固鎖定系統適合全天配戴，除既有3色外，更將於8月11日起曝光新色「霧海藍」，並同步開放線上預購。而支援100多種語言AI即時翻譯的「AeroFit 2 AI」，則是提供面對面翻譯功能，搭配4段式耳掛與雙曲面設計，兼具舒適與穩固。
另外還可體驗搭載新一代Adaptive ANC 3.0自適應降噪技術的「Liberty 5」，人聲隔絕效能較前代提升2倍，並獲Hi-Res Wireless認證，配備9.2mm羊毛紙振膜與雙低音導管，實現劇院級音場。「C40i」同樣採C型耳夾與柔軟TPU材質，搭載12x17mm橢圓驅動單元與20度傾斜喇叭設計，兼顧環境感知與聲音精準度。
更不可錯過的是尚未上市的2款新品，「Sleep A30」專業睡眠降噪耳機，搭載雙麥克風ANC技術，可降低高達30dB低頻噪音，並具耳道自適應功能與打鼾遮蔽系統；機身較上代縮小7%，續航單次9小時、搭配充電盒達45小時。另一亮點「Boom 3i」藍牙喇叭具浮動播放技術與IP68防塵防水，能抗5倍鹽水與防摔，50W輸出搭配BassUp 2.0低音技術，可續航16小時，並支援語音擴音與緊急警報等戶外安全功能。
活動期間，試聽「AeroClip」或「AeroFit 2 AI」並填問卷可參加拍貼或轉盤活動；現場購買指定耳機則贈最高500元折價券，可於線上及實體通路使用。
