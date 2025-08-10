快訊

MLB／大谷生涯4次40轟現役最強 道奇痛宰美聯王者藍鳥

「超商最頂微波食品」 網激推這款義大利麵：已連吃三天

美日預估楊柳颱風恐成「西北颱」 氣象署說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

Lenovo電競快閃店熱血登場 體驗最新電競筆電 周末與人氣實況主同樂

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Lenovo Gaming Day快閃咖啡廳周末推出超人氣KOL實況主對決與Mocktail積分挑戰賽，競逐電競大禮包與多項好禮。圖／Lenovo提供
Lenovo Gaming Day快閃咖啡廳周末推出超人氣KOL實況主對決與Mocktail積分挑戰賽，競逐電競大禮包與多項好禮。圖／Lenovo提供

暑假哪裡去？即日起至8月17日，Lenovo於松菸文創園區「光一一個時間」咖啡廳打造「Lenovo Gaming Day」限定電競快閃店，以「競無止境，開機即開戰」為主題，邀請親子、好友與電競粉絲體驗沉浸式遊戲魅力。現場完成指定任務可獲品牌好禮與聯名飲品；周末加碼超人氣KOL實況主ZOD粒鷗滴、Xargon殺梗、BrosBond對決，夜間時段還有Mocktail積分挑戰賽，有機會將電競大禮包與多項獎品帶回家。

活動期間平日開放體驗Legion電競筆電系列，感受搭載Intel Core Ultra處理器與NVIDIA GeForce RTX 50系列顯卡的旗艦效能，完成體驗可獲限量禮品、夏日競涼飲品與抽獎券，現場參加8月17日限定抽獎，有機會帶回Legion H410電競耳機、Legion RGB電競滑鼠等好禮。

周末活動升級為互動賽事場域，結合任務挑戰、觀戰區與技術亮點展示，適合親子與玩家同樂。現場設有4大體驗區，完成3大任務可兌換「Lenovo輕食點心組」，親子同行再加贈神秘小禮。

活動期間不限現場購機優惠，凡於任一通路購買Lenovo Legion電競筆電，即贈Legion M410 RGB電競滑鼠、Legion GB900後背包與Legion H410耳機ˇ大好禮。

Lenovo Gaming Day集結最新第10代Legion Pro 5與Legion 7主打陣容，皆搭載RTX 50系列顯示卡與Intel Core Ultra處理器，結合Coldfront Hyper散熱系統與AI Engine+智慧調校技術，應對3A大作與創作負載毫不費力，其中Legion 7全金屬冰川白輕薄外型更成吸睛亮點。

即日起至8月17日，Lenovo打造暑期限定電競快閃咖啡廳。圖／Lenovo提供
即日起至8月17日，Lenovo打造暑期限定電競快閃咖啡廳。圖／Lenovo提供
Lenovo Gaming Day快閃咖啡廳平日輕鬆體驗電競系列全套設備，周末則加碼升級成為沉浸式互動賽事場域。圖／Lenovo提供
Lenovo Gaming Day快閃咖啡廳平日輕鬆體驗電競系列全套設備，周末則加碼升級成為沉浸式互動賽事場域。圖／Lenovo提供
周末活動升級為互動賽事場域，完成指定任務還可兌換「Lenovo輕食點心組」。圖／Lenovo提供
周末活動升級為互動賽事場域，完成指定任務還可兌換「Lenovo輕食點心組」。圖／Lenovo提供

RTX 親子 咖啡廳

延伸閱讀

長者作伙打電動！新北推銀髮電競課程

潮流教父NIGO咖哩品牌「CURRY UP」首登台 新光三越A11快閃店獨家商品搶先看

電競名將ET征戰EVO 格鬥天王XV奪冠、餓狼傳說亞軍

超擬真立體《怪獸 8 號》震撼登場！北高同步主題快閃店來襲

相關新聞

Lenovo電競快閃店熱血登場 體驗最新電競筆電 周末與人氣實況主同樂

暑假哪裡去？即日起至8月17日，Lenovo於松菸文創園區「光一一個時間」咖啡廳打造「Lenovo Gaming Day...

情人節要不要下水去看海星？Tissot Seastar腕表掀38毫米中性新浪潮

東方的七夕情人節將在八月底來臨，天上的流星一閃而過不易捕捉，但如果是下水浮潛一探海底世界的可愛海星？瑞士品牌天梭表（TI...

JAMEI CHEN「另空間」改裝亮相 以威尼斯為靈感 將品味自信穿戴上身

台灣設計師品牌JAMEI CHEN是由創辦人資深服裝設計師陳季敏所創立，位於中山北路六段的JAMEI CHEN「另空間」...

元初豆坊打造精品級「豆奶茶」 官網消費滿額送「500甜點派對」門票

甜點，不只是飯後的一抹甜，更是深植於台灣人記憶中，充滿溫暖與療癒的印記。從巷口飄香的紅豆餅、夜市裡的豆花，到精緻的法式蛋...

AD Cafe 聯名性格咖啡豆熱銷破萬包 攜手「500甜」滿額贈派對門票

在社群媒體的時代，咖啡不只是提神飲品，更是一種生活語言。人氣咖啡自媒體 AD Cafe 以生活、美學與香氣感受串聯咖啡風...

余文樂、彭于晏、王陽明都是常客 基隆路吉利串燒月底謝幕遷址

位於台北市基隆路巷弄內、包括影視名人余文樂、彭于晏、王陽明等都曾是常客的「吉利串燒」，宣告在現址營運至8月25日為止。店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。