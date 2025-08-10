Lenovo電競快閃店熱血登場 體驗最新電競筆電 周末與人氣實況主同樂

暑假哪裡去？即日起至8月17日，Lenovo於松菸文創園區「光一一個時間」咖啡廳打造「Lenovo Gaming Day」限定電競快閃店，以「競無止境，開機即開戰」為主題，邀請親子、好友與電競粉絲體驗沉浸式遊戲魅力。現場完成指定任務可獲品牌好禮與聯名飲品；周末加碼超人氣KOL實況主ZOD粒鷗滴、Xargon殺梗、BrosBond對決，夜間時段還有Mocktail積分挑戰賽，有機會將電競大禮包與多項獎品帶回家。

活動期間平日開放體驗Legion電競筆電系列，感受搭載Intel Core Ultra處理器與NVIDIA GeForce RTX 50系列顯卡的旗艦效能，完成體驗可獲限量禮品、夏日競涼飲品與抽獎券，現場參加8月17日限定抽獎，有機會帶回Legion H410電競耳機、Legion RGB電競滑鼠等好禮。

周末活動升級為互動賽事場域，結合任務挑戰、觀戰區與技術亮點展示，適合親子與玩家同樂。現場設有4大體驗區，完成3大任務可兌換「Lenovo輕食點心組」，親子同行再加贈神秘小禮。

活動期間不限現場購機優惠，凡於任一通路購買Lenovo Legion電競筆電，即贈Legion M410 RGB電競滑鼠、Legion GB900後背包與Legion H410耳機ˇ大好禮。

Lenovo Gaming Day集結最新第10代Legion Pro 5與Legion 7主打陣容，皆搭載RTX 50系列顯示卡與Intel Core Ultra處理器，結合Coldfront Hyper散熱系統與AI Engine+智慧調校技術，應對3A大作與創作負載毫不費力，其中Legion 7全金屬冰川白輕薄外型更成吸睛亮點。 即日起至8月17日，Lenovo打造暑期限定電競快閃咖啡廳。圖／Lenovo提供 Lenovo Gaming Day快閃咖啡廳平日輕鬆體驗電競系列全套設備，周末則加碼升級成為沉浸式互動賽事場域。圖／Lenovo提供 周末活動升級為互動賽事場域，完成指定任務還可兌換「Lenovo輕食點心組」。圖／Lenovo提供

