快訊

0050正二持有一年停利5.8％！存股哥嘆「個性不搭」轉戰高股息：反人性抄底真做不到

楊柳颱風恐通過台灣 氣象署：不排除周二海陸警齊發

MLB／大谷翔平第40轟出爐 連3季達標再拚國聯全壘打王

上班族七夕約會熱門景點 大稻埕煙火奪冠

中央社／ 台北10日電

根據調查，上班族在七夕情人節約會活動，主要為浪漫晚餐、散步看夜景、看煙火等；熱門景點則為大稻埕夏日節、淡水老街、澎湖花火節、貓空纜車、陽明山夜景等。

台灣觀光創新協會與1111人力銀行今天共同發布新聞稿，公布上班族七夕情人節約會調查，深入了解上班族的約會偏好、浪漫指數與消費習慣。

根據調查結果，七夕活動類型前5名為浪漫餐廳晚餐、散步看夜景/水岸走走、看煙火、飯店/汽車旅館獨享兩人時光及逛夜市。

適合七夕約會的景點跟活動，則為大稻埕夏日節、淡水老街與夕陽、澎湖花火節、北投溫泉/日式小旅行、陽明山擎天崗/夜景、台北101觀景台、貓空纜車、烏來溫泉、象山夜景及九份老街。

在消費趨勢方面，調查顯示，過去不少人認為情人節可能需要「砸錢」製造驚喜，但今年理性消費成為趨勢，有將近7成受訪者認為預算落在新台幣3000元以內，僅有1成3左右願意花費超過5000元，整體約會平均預算為2225元。

至於全台哪個縣市浪漫指數最高，根據調查，上班族心目中的前3名為台北市、新北市及高雄市，原因為交通便利適合安排約會、有許多適合約會的特色景點、有水岸和夕陽等景色，以及活動、展演或節慶多元。

台灣觀光創新協會理事長李奇嶽說，台北市在景點中占了6名，又是浪漫指數最高的城市，顯示台北市完美結合「多元景點」與「高度便利性」2大優勢。

李奇嶽分析，台北市的約會選擇包含陽明山、大稻埕、信義區等，能滿足不同情侶的喜好與預算，且交通的便利性讓民眾可以輕鬆串連行程。

上班族七夕情人節約會調查，針對全台上班族進行立意抽樣，調查時間為7月21日到7月29日，總計回收1176份。

約會 情人節

延伸閱讀

8月玩翻台北！ 大稻埕夏日節《玩具總動員》打卡熱點全攻略　5米高胡迪、三眼怪陪你看3煙火到月底

2025大稻埕夏日節首日登場 300秒主題煙火秀綻放

影／「87煙火」慶生代價超高…消防局認是專業煙火 最高罰150萬

苗可麗突襲開罵動力火車 Uber快閃鬧劇笑翻大稻埕夏日節

相關新聞

Lenovo電競快閃店熱血登場 體驗最新電競筆電 周末與人氣實況主同樂

暑假哪裡去？即日起至8月17日，Lenovo於松菸文創園區「光一一個時間」咖啡廳打造「Lenovo Gaming Day...

情人節要不要下水去看海星？Tissot Seastar腕表掀38毫米中性新浪潮

東方的七夕情人節將在八月底來臨，天上的流星一閃而過不易捕捉，但如果是下水浮潛一探海底世界的可愛海星？瑞士品牌天梭表（TI...

JAMEI CHEN「另空間」改裝亮相 以威尼斯為靈感 將品味自信穿戴上身

台灣設計師品牌JAMEI CHEN是由創辦人資深服裝設計師陳季敏所創立，位於中山北路六段的JAMEI CHEN「另空間」...

元初豆坊打造精品級「豆奶茶」 官網消費滿額送「500甜點派對」門票

甜點，不只是飯後的一抹甜，更是深植於台灣人記憶中，充滿溫暖與療癒的印記。從巷口飄香的紅豆餅、夜市裡的豆花，到精緻的法式蛋...

AD Cafe 聯名性格咖啡豆熱銷破萬包 攜手「500甜」滿額贈派對門票

在社群媒體的時代，咖啡不只是提神飲品，更是一種生活語言。人氣咖啡自媒體 AD Cafe 以生活、美學與香氣感受串聯咖啡風...

余文樂、彭于晏、王陽明都是常客 基隆路吉利串燒月底謝幕遷址

位於台北市基隆路巷弄內、包括影視名人余文樂、彭于晏、王陽明等都曾是常客的「吉利串燒」，宣告在現址營運至8月25日為止。店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。