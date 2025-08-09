情人節要不要下水去看海星？Tissot Seastar腕表掀38毫米中性新浪潮

東方的七夕情人節將在八月底來臨，天上的流星一閃而過不易捕捉，但如果是下水浮潛一探海底世界的可愛海星？瑞士品牌天梭表（TISSOT）近日發表全新Seastar海星系列表款，以38毫米的中性尺寸結合300米防水性能，兩萬有找的甜甜價，讓情人節贈禮荷包無痛、戀人甜蜜有感！

1853年創立的天梭表（TISSOT）其Seastar系列是在1952年正式註冊、並在2018年發表Seastar 1000系列，主打1000英呎（換算約為300公尺）的中高價位帶所具備的優秀防水性能。全新Seastar海星系列除聚焦在38毫米的中性尺寸、石英機芯與300米防水深度，並一次呈現全白、松石綠、黑色、雙色金等六種色彩與材質配置，訂價範圍在16,900元至19,300元之間，可成為運動風格的情人節對表之選。

同時天梭表另推薦多樣式時計選擇：包含太陽能為動力的PRC 100 Solar腕表，34毫米搭配粉色面盤、萬元有找的PR100系列石英表、清爽冰藍色面盤的PRX自動機械表，以及運用Powermatic 80自動上鍊機芯的40毫米Seastar海星自動機械表，滿足小尺寸、機械、太陽能充電等不同主題。