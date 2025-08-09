快訊

捲不倫戀及醫療爭議 小港醫院透露副院長馮明珠「身心遭重創」

男「肝炎變肝癌」闖診間施暴毆打醫生 台大醫院發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

情人節要不要下水去看海星？Tissot Seastar腕表掀38毫米中性新浪潮

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
TISSOT Seastar海星系列石英計時碼表，精鋼、PVD金色處理、38毫米、石英機芯、時間與計時碼表功能，19,300元。圖／天梭表提供
TISSOT Seastar海星系列石英計時碼表，精鋼、PVD金色處理、38毫米、石英機芯、時間與計時碼表功能，19,300元。圖／天梭表提供

東方的七夕情人節將在八月底來臨，天上的流星一閃而過不易捕捉，但如果是下水浮潛一探海底世界的可愛海星？瑞士品牌天梭表（TISSOT）近日發表全新Seastar海星系列表款，以38毫米的中性尺寸結合300米防水性能，兩萬有找的甜甜價，讓情人節贈禮荷包無痛、戀人甜蜜有感！

1853年創立的天梭表（TISSOT）其Seastar系列是在1952年正式註冊、並在2018年發表Seastar 1000系列，主打1000英呎（換算約為300公尺）的中高價位帶所具備的優秀防水性能。全新Seastar海星系列除聚焦在38毫米的中性尺寸、石英機芯與300米防水深度，並一次呈現全白、松石綠、黑色、雙色金等六種色彩與材質配置，訂價範圍在16,900元至19,300元之間，可成為運動風格的情人節對表之選。

同時天梭表另推薦多樣式時計選擇：包含太陽能為動力的PRC 100 Solar腕表，34毫米搭配粉色面盤、萬元有找的PR100系列石英表、清爽冰藍色面盤的PRX自動機械表，以及運用Powermatic 80自動上鍊機芯的40毫米Seastar海星自動機械表，滿足小尺寸、機械、太陽能充電等不同主題。

天梭表並推出快閃活動，只要購買任一機械表款，還將獲贈原廠快拆表帶一條，活動僅至8月10日（日）為止，僅在品牌全台直營專賣店中、限時舉辦。

TISSOT PRC 100 Solar太陽能腕表以太陽能機芯隨時隨地為手表充電，精準掌握生活節奏，14,700元。圖／天梭表提供
TISSOT PRC 100 Solar太陽能腕表以太陽能機芯隨時隨地為手表充電，精準掌握生活節奏，14,700元。圖／天梭表提供
TISSOT Seastar海星系列自動機械表，精鋼、40毫米、自動上鍊機械機芯、時間與日期顯示、300米防水，23,600元。圖／天梭表提供
TISSOT Seastar海星系列自動機械表，精鋼、40毫米、自動上鍊機械機芯、時間與日期顯示、300米防水，23,600元。圖／天梭表提供
TISSOT PR100系列石英表，34毫米表殼搭配粉色面盤、輕巧時髦，9,800元。圖／天梭表提供
TISSOT PR100系列石英表，34毫米表殼搭配粉色面盤、輕巧時髦，9,800元。圖／天梭表提供
PRX系列自動機械表可在透明底蓋中近距離欣賞機械結構。圖／天梭表提供
PRX系列自動機械表可在透明底蓋中近距離欣賞機械結構。圖／天梭表提供

情人節

延伸閱讀

影／大雨狂下也要摸蛤蜊 逾百人苦中作樂齊聚下水

下水後就失蹤...男子疑被沖往高屏溪出海口 消防出動無人機搜尋未果

朗格「貓頭鷹」換新色 Zeitwerk Date腕表玫瑰金配灰 典雅氣質

疑下水撿石頭橫越溪流…滿州佳樂水沙灘遊客失聯 消防急救援

相關新聞

情人節要不要下水去看海星？Tissot Seastar腕表掀38毫米中性新浪潮

東方的七夕情人節將在八月底來臨，天上的流星一閃而過不易捕捉，但如果是下水浮潛一探海底世界的可愛海星？瑞士品牌天梭表（TI...

JAMEI CHEN「另空間」改裝亮相 以威尼斯為靈感 將品味自信穿戴上身

台灣設計師品牌JAMEI CHEN是由創辦人資深服裝設計師陳季敏所創立，位於中山北路六段的JAMEI CHEN「另空間」...

元初豆坊打造精品級「豆奶茶」 官網消費滿額送「500甜點派對」門票

甜點，不只是飯後的一抹甜，更是深植於台灣人記憶中，充滿溫暖與療癒的印記。從巷口飄香的紅豆餅、夜市裡的豆花，到精緻的法式蛋...

AD Cafe 聯名性格咖啡豆熱銷破萬包 攜手「500甜」滿額贈派對門票

在社群媒體的時代，咖啡不只是提神飲品，更是一種生活語言。人氣咖啡自媒體 AD Cafe 以生活、美學與香氣感受串聯咖啡風...

余文樂、彭于晏、王陽明都是常客 基隆路吉利串燒月底謝幕遷址

位於台北市基隆路巷弄內、包括影視名人余文樂、彭于晏、王陽明等都曾是常客的「吉利串燒」，宣告在現址營運至8月25日為止。店...

出國網卡怎麼選？十大eSIM品牌排行榜揭曉

誰說只能選擇SIM卡、Wi-Fi機或國際漫遊？趕快來看看熱門的eSIM品牌有哪些，讓你即買即用，再也不受換卡困擾！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。