JAMEI CHEN「另空間」改裝亮相 以威尼斯為靈感 將品味自信穿戴上身

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
透過涵蓋家具、藝術品陳列以致新一季服裝的亮相，JAMEI CHEN天母「另空間」回歸生活，傳遞義式的自信生活風格。圖／JAMEI CHEN提供
透過涵蓋家具、藝術品陳列以致新一季服裝的亮相，JAMEI CHEN天母「另空間」回歸生活，傳遞義式的自信生活風格。圖／JAMEI CHEN提供

台灣設計師品牌JAMEI CHEN是由創辦人資深服裝設計師陳季敏所創立，位於中山北路六段的JAMEI CHEN「另空間」日前甫以義大利威斯為靈感改裝完成，除邀請大提琴家陳世霖於現場表演並舉行了午后茶會，並透過從家具、軟性裝潢、藝術品陳列以致新一季服裝的亮相，傳遞義式的自信與愜意生活風格。

大提琴家陳世霖的悠揚樂聲為當日午後揭開了序幕，同時在不同樂曲間陳世霖也向貴賓們細細闡述了樂理、歷史，甚至是18世紀以降琴弓、提琴結構、樂譜的誕生與變革，妙語如珠搭配悠長琴聲的午後時光，令人深刻沈浸在古典樂的氣質世界。

近日全新亮相的JAMEI CHEN天母「另空間」最早於2012年開設，2017年時曾歷經改裝，時隔八年後的2025再度以嶄新面貌迎向公眾。常年於歐陸旅行的資深服裝設計師陳季敏並對義大利的威尼斯情有獨鍾，因此成為了本次的改裝靈感泉源。

「這次完全是從義大利人生活的自在、整體、飲食、音樂重新出發，我想從生活品味切入，而不只是講服裝設計。」陳季敏並分享觀察，亞洲人常常穿戴的是品牌，而「歐洲人出門帶的是自信跟品味」，因此她選擇空間內的濕壁畫風格壁紙，搭配改造如拱門結構的櫥窗，從氛圍上宛如前往義大利威尼斯的聖馬可廣場，並帶出空間由Gallery Boutique改造為Sala Da Venezia（威尼斯的客廳）背後的美學核心變幻。

陳季敏為此並選擇與義大利頂級品牌CASSINA合作，她表示CASSINA的風格不追逐短暫的潮流，即使數十年前的設計至今依然優雅不過時，正是本次其邀請CASSINA參與空間創作的原因；此外長形空間中段樓梯的鏤空不僅讓梯體結構完整展現，並將前中後不同區塊予以串連，讓人在空間中的感受更為開闊，視覺亦更富穿透性。

當談及2025秋冬服裝的設計亮點時，陳季敏則回應她常思考的是如何讓服裝成為經典，成為一個人真正的品味；包含俐落的質感、氣質與自信都是JAMEI CHEN服裝中的一以貫之，同時品牌本季並使用較多的皮革與異材質結合，最終嘗試讓服裝真正走入（出）生活，也讓人出門時將品味與自信、隨身穿戴。

JAMEI CHEN秋冬發表並邀請到大提琴家陳世霖現場演出。圖／JAMEI CHEN提供
JAMEI CHEN秋冬發表並邀請到大提琴家陳世霖現場演出。圖／JAMEI CHEN提供
加以宛如歐式濕壁畫的空間內，營造出古城威尼斯的古典浪漫。圖／JAMEI CHEN提供
加以宛如歐式濕壁畫的空間內，營造出古城威尼斯的古典浪漫。圖／JAMEI CHEN提供
JAMEI CHEN創辦人、資深服裝設計師陳季敏。圖／JAMEI CHEN提供
JAMEI CHEN創辦人、資深服裝設計師陳季敏。圖／JAMEI CHEN提供
2025秋冬使用了大量皮革，形塑優雅的歐式雋永。圖／JAMEI CHEN提供
2025秋冬使用了大量皮革，形塑優雅的歐式雋永。圖／JAMEI CHEN提供

