元初豆坊打造精品級「豆奶茶」 官網消費滿額送「500甜點派對」門票

甜點，不只是飯後的一抹甜，更是深植於台灣人記憶中，充滿溫暖與療癒的印記。從巷口飄香的紅豆餅、夜市裡的豆花，到精緻的法式蛋糕，每一口都承載著不同的情感與故事。主辦過「500盤」、「500碗」兩大指標性美食評鑑活動的《500輯》，今年為了完整台灣美食拼圖，正式宣布推出最新力作—「500甜」，首度以台灣人的觀點，評選全台最佳甜點，打造一份專屬於台灣的甜點推薦指南。

《500輯》始終致力於發掘台灣土地上的美味，用全新的視角詮釋在地飲食文化。今年，他們將目光聚焦在甜蜜世界，透過專業評審的視角，從傳統點心到創新甜點，將這些隱藏在街頭巷尾的美味甜點推薦給大家，讓更多人能一同感受舌尖上的幸福。

提到台灣的甜點文化，近年來「豆製品」也逐漸在甜點界嶄露頭角。像是以手搖飲「珍珠豆奶茶」起家的元初豆坊，便成功地將豆漿從早餐飲品提升至精品等級，不僅讓豆漿與茶飲、甜點擦出新火花，更以「乳品等級」的堅持，重新定義豆漿的價值。

創辦人因本身對乳糖不耐，便致力於研發出口感如鮮乳般香醇濃郁的豆漿，從而催生出品牌的經典之作——「豆奶茶」。這款飲品顛覆了大眾對傳統豆漿紅茶的印象，以獨特的黃金比例調配，將紅茶茶香與濃醇豆香完美融合，成功打造出最像奶茶的豆漿紅茶，也讓大家看見台灣豆乳文化在甜點與飲品應用上的無限可能。元初豆坊不僅專注於產品研發，也積極參與台灣在地永續發展企劃，透過與農民契作，支持台灣黃豆與黑豆產業，讓品嘗美味的同時，也能對土地盡一份心力。

為了讓大家能親身體驗這份甜蜜，感受台灣甜點文化的魅力，《500輯》特別於8月15日至8月17日期間，打造一場盛大的「500甜｜甜點派對」。這場派對匯集了眾多知名排隊甜點名店，讓甜點愛好者們能一次購足、大飽口福。其中，Le Ruban Pâtisserie法朋烘焙甜點坊是人氣長年居高不下的指標性店家，其草莓大福蛋糕、老奶奶檸檬蛋糕等甜點，更是每年都吸引大批甜點控排隊搶購；以專精巧克力聞名的Yu Chocolatier畬室法式巧克力甜點創作，創辦人鄭畬室曾於法國名店鑽研巧克力工藝，其店內頂級巧克力蛋糕與法式巧克力系列商品，是許多巧克力迷心中唯一的甜點推薦；而僅供外帶的寶藏店Quelques Pâtisseries某某甜點，也將難得現身，為市集帶來其獨特的甜點風采，其聖多諾黑與各式水果塔，以清爽不甜膩的風格獲得無數好評。這些名店的參與，無疑是這場甜點派對的一大亮點。

在生活節奏快速的現代，甜點不僅是味蕾的享受，更是一種自我療癒的方式。一份美味的甜點推薦，可以為平凡的日子增添色彩，也能在疲憊時給予溫暖的力量。500甜評鑑指南的誕生，正是希望透過這些精心挑選的甜點，將這份甜蜜與療癒傳遞給每一位台灣人。《500輯》期望繼「500盤」、「500碗」之後，再次透過「500甜」，引領大家一同探索台灣甜點文化的更多面向。

即日起，在元初豆坊官網消費任意商品滿千，即可獲得「500甜｜甜點派對」單日單人實體入場券乙張，數量有限，送完為止，「500甜｜甜點派對」8月15～17日將在BELLAVITA寶麗廣塲B1登場。

如果你也想同時一探「豆奶茶」的魅力與台灣甜點文化的最新浪潮，感受這股溫柔的療癒力量，不妨把握機會，前往「500甜｜甜點派對」，讓味蕾來一場最甜蜜的旅程。在這裡，你將能一次品嚐到眾多知名排隊甜點，並親身感受台灣甜點職人對美味的堅持與熱情。活動頁面及購買：https://dauling.cc/pg72p。