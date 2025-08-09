AD Cafe 聯名性格咖啡豆熱銷破萬包 攜手「500甜」滿額贈派對門票

在社群媒體的時代，咖啡不只是提神飲品，更是一種生活語言。人氣咖啡自媒體 AD Cafe 以生活、美學與香氣感受串聯咖啡風味與日常儀式，成為許多咖啡新手與資深愛好者信賴的內容平台。

AD Cafe 持續在 Instagram、YouTube 等社群平台上，以深入淺出的方式分享精品咖啡、飲食觀察的觀點，透過分享與交流，與觀眾一起探索咖啡的多元性，找出每一個人喜歡的風格、享受探索過程的樂趣。AD Cafe也致力於彌平咖啡產業、與咖啡愛好者之間的資訊落差，讓市場的喜好向產業的上游傳遞，也讓所有的咖啡愛好者有可信賴的資訊來源、找到各自認同的生產者、享受喜歡的咖啡。

2024年，AD Cafe 首度與台中知名咖啡廳 Phase Coffee Roasters 合作，融合香氣與風味、象徵不同性格，打造出兼具識別性與日常性的一對人氣咖啡豆聯名組合─ E 人咖啡豆「煦煦（Extrovert）」，以及 I 人咖啡豆「默默（Introvert）」。Phase Coffee 善於將多樣化的風味轉譯成親切易懂的飲食，是國內外咖啡愛好者、旅客的熱門據點。

這對聯名組合在 2024 年臺灣國際咖啡展首發亮相就掀起風潮，四天熱銷超過千包，等同於超過一萬杯的咖啡；2025 年展開 「遍地開花｜環島跑店計畫」，超過千人一同參與；也登上香港利東街市「啡凡週末」，成為當周的銷量冠軍；半年多來售出超過 5000 杯咖啡、破萬包咖啡豆及濾掛，展現跨社群與實體的驚人擴散力。

用風味具象化性格的特質，這兩款個性咖啡豆自推出以來好評不斷，收穫各自的擁護者。 I 人咖啡豆「默默（Introvert）」為淺中焙，由梔子花、鳳梨、水果軟糖與香檳葡萄組合成的花果糖調性，風味低調、層次多，適合喜歡溫柔香氣、細膩風味的咖啡愛好者。E 人咖啡豆「煦煦（Extrovert）」為中焙，有著明確的甜桃風味，搭配莓果、蜂蜜、東方美人茶的襯托，活潑鮮亮、陽光感十足，在咖啡的大眾市場中收到廣泛好評。

延續品牌對風味體驗的想像，AD Cafe 與「500甜」合作，串聯甜點與咖啡的味覺記憶，除了品嚐屬於自己的咖啡，也接著探索台灣的甜點文化。

由《500輯》策劃、以台灣甜點文化為主軸的年度盛會「500甜」甜點派對將於今年首度亮相，在8月15日至17日於台北 BELLAVITA寶麗廣塲B1 登場。

不論你是每天一杯的 I 人，或偶爾來點提振精神的 E 人，即日起至8月14日中午12點止，凡於 AD Cafe 官網購買個性咖啡豆「煦煦」或「默默」，消費滿1,000元，即加贈「500甜」甜點派對單日票券乙張（價值150元），數量有限，贈完為止。

這次買豆不只能喝咖啡，還能走進「500甜」甜點派對，別錯過這段把「咖啡控」與「甜點迷」一次滿足的限時合作。活動詳情與購買：https://shop.adcafe.com.tw/category。