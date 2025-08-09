快訊

余文樂、彭于晏、王陽明都是常客 基隆路吉利串燒月底謝幕遷址

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
王陽明（中）蔡詩芸（右）夫婦也是「吉利串燒」座上賓。圖／摘自吉利串燒FB
王陽明（中）蔡詩芸（右）夫婦也是「吉利串燒」座上賓。圖／摘自吉利串燒FB

位於台北市基隆路巷弄內、包括影視名人余文樂、彭于晏、王陽明等都曾是常客的「吉利串燒」，宣告在現址營運至8月25日為止。店家表示，「歡迎大家有空來店裡胡鬧聊天，向過去的吉利告別，接下來讓我們再一起走下去。」

「吉利串燒」於2015年8月開業，營業邁入第10個年頭，「承接了很多人的歡樂及哀傷，更經歷過疫情封城後，我們持續在原地努力工作。」原本「吉利串燒」每年週年慶都會舉辦週年暢飲活動，「但今年我們不舉辦週年暢飲活動，而是將調整店業型態，並決定於近期將本店遷移至新的地點。」

「吉利串燒」表示，新店舖無論硬體裝修、Logo視覺、餐點服務，都將提升、進化，也期待與粉絲在未來重逢。「我們有一群很棒的顧客，經常會回來陪我們喝喝酒聊天，無論是在台北以及從各個城市過來，都讓我們有更強大的動力，讓這家店能持續走下去。」

「吉利串燒」以12 年老醬汁調味出來的肉串，多年來人氣不墜。圖／摘自吉利串燒FB
「吉利串燒」以12 年老醬汁調味出來的肉串，多年來人氣不墜。圖／摘自吉利串燒FB
「吉利串燒」於2015年8月開業。圖／摘自吉利串燒FB
「吉利串燒」於2015年8月開業。圖／摘自吉利串燒FB

