點餐不燒腦！高雄港邊LAB PIER2餐酒館 一站喝遍南部三大酒吧特調

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「LAB PIER2 駁二店」位於高雄駁二藝術特區。圖／LAB PIER2 駁二店提供
「LAB PIER2 駁二店」位於高雄駁二藝術特區。圖／LAB PIER2 駁二店提供

近年餐飲趨勢吹起「不矯揉造作」風潮，消費者逐漸對繁複講究的 Fine Dining 感到疲倦，取而代之的是保留精湛廚藝、卻更自在無拘的 Neo Bistro 文化。這股潮流，如今也在高雄駁二藝術特區落地生根。

高雄知名咖啡餐飲品牌 LAB，繼 AMPM 美術館店與 FE21 大遠百店後，重磅推出全新餐酒館「LAB PIER2 駁二店」。主廚團隊以「重新詮釋」為核心，將經典料理加以改造延伸，打造專屬於港邊的獨特風味。菜單涵蓋麵包、前菜、義大利麵、主餐、甜點等約 22 道料理，平均每人消費約千元，並主打可輕鬆分享的分量。

其中，「帕瑪森香蒜軟法」以自製維也納麵包包裹特調蒜味奶油與帕達諾起司，香濃酥軟；「爐烤櫛瓜烏魚子沙拉」則以鷹嘴豆泥與烏魚子點綴清爽水潤的櫛瓜；視覺吸睛的「酥炸洋蔥花」外酥內脆，搭配酸奶與是拉差醬別有風味。肉類主餐如 8oz／12oz 美國 Prime 翼板牛排、酪乳炸半雞佐比士吉肉汁等，都份量十足，適合分食。

更特別的是與南部三大酒吧 Bar Dip、gin mind、Bar Home 合作推出的汲飲雞尾酒，讓客人即使不入店用餐，也能外帶調酒感受港都海風。

即日起至 8 月 31 日，用餐點任一酒精飲品贈炸物乙份，點主餐加 288 元可享每日限定「酥炸軟殼蟹鮮蝦杯」。8 月 9 日起，消費滿千元再送專屬帆布袋，數量有限，送完為止。

◎LAB PIER2駁二店

．營業時間：週三～日11:00～22:00（週一、二公休，週五、六延長至23:00）

．電話：（07）521-9459

．地址：高雄市鹽埕區大義街2-1號大義倉庫C7-5

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

帕瑪森香蒜軟法180元。圖／LAB PIER2 駁二店提供
帕瑪森香蒜軟法180元。圖／LAB PIER2 駁二店提供
LAB PIER2 駁二店與南部三大酒吧 Bar Dip、gin mind、Bar Home合作，推出多款汲飲雞尾酒。圖／LAB PIER2 駁二店提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
LAB PIER2 駁二店與南部三大酒吧 Bar Dip、gin mind、Bar Home合作，推出多款汲飲雞尾酒。圖／LAB PIER2 駁二店提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
美國Prime翼板牛排，8盎司980元、12盎司1,500元。圖／LAB PIER2 駁二店提供
美國Prime翼板牛排，8盎司980元、12盎司1,500元。圖／LAB PIER2 駁二店提供
爐烤櫛瓜烏魚子沙拉320元。圖／LAB PIER2 駁二店提供
爐烤櫛瓜烏魚子沙拉320元。圖／LAB PIER2 駁二店提供
菜單包括麵包、前菜、義大利麵、主餐、甜點，共約 22 道餐點，個人均消約千元左右，落實真正的輕鬆用餐。圖／LAB PIER2 駁二店提供
菜單包括麵包、前菜、義大利麵、主餐、甜點，共約 22 道餐點，個人均消約千元左右,落實真正的輕鬆用餐。圖／LAB PIER2 駁二店提供

駁二 櫛瓜 麵包包

