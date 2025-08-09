聽新聞
0:00 / 0:00
點餐不燒腦！高雄港邊LAB PIER2餐酒館 一站喝遍南部三大酒吧特調
近年餐飲趨勢吹起「不矯揉造作」風潮，消費者逐漸對繁複講究的 Fine Dining 感到疲倦，取而代之的是保留精湛廚藝、卻更自在無拘的 Neo Bistro 文化。這股潮流，如今也在高雄駁二藝術特區落地生根。
高雄知名咖啡餐飲品牌 LAB，繼 AMPM 美術館店與 FE21 大遠百店後，重磅推出全新餐酒館「LAB PIER2 駁二店」。主廚團隊以「重新詮釋」為核心，將經典料理加以改造延伸，打造專屬於港邊的獨特風味。菜單涵蓋麵包、前菜、義大利麵、主餐、甜點等約 22 道料理，平均每人消費約千元，並主打可輕鬆分享的分量。
其中，「帕瑪森香蒜軟法」以自製維也納麵包包裹特調蒜味奶油與帕達諾起司，香濃酥軟；「爐烤櫛瓜烏魚子沙拉」則以鷹嘴豆泥與烏魚子點綴清爽水潤的櫛瓜；視覺吸睛的「酥炸洋蔥花」外酥內脆，搭配酸奶與是拉差醬別有風味。肉類主餐如 8oz／12oz 美國 Prime 翼板牛排、酪乳炸半雞佐比士吉肉汁等，都份量十足，適合分食。
更特別的是與南部三大酒吧 Bar Dip、gin mind、Bar Home 合作推出的汲飲雞尾酒，讓客人即使不入店用餐，也能外帶調酒感受港都海風。
即日起至 8 月 31 日，用餐點任一酒精飲品贈炸物乙份，點主餐加 288 元可享每日限定「酥炸軟殼蟹鮮蝦杯」。8 月 9 日起，消費滿千元再送專屬帆布袋，數量有限，送完為止。
◎LAB PIER2駁二店
．營業時間：週三～日11:00～22:00（週一、二公休，週五、六延長至23:00）
．電話：（07）521-9459
．地址：高雄市鹽埕區大義街2-1號大義倉庫C7-5
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言