點餐不燒腦！高雄港邊LAB PIER2餐酒館 一站喝遍南部三大酒吧特調

近年餐飲趨勢吹起「不矯揉造作」風潮，消費者逐漸對繁複講究的 Fine Dining 感到疲倦，取而代之的是保留精湛廚藝、卻更自在無拘的 Neo Bistro 文化。這股潮流，如今也在高雄駁二藝術特區落地生根。

高雄知名咖啡餐飲品牌 LAB，繼 AMPM 美術館店與 FE21 大遠百店後，重磅推出全新餐酒館「LAB PIER2 駁二店」。主廚團隊以「重新詮釋」為核心，將經典料理加以改造延伸，打造專屬於港邊的獨特風味。菜單涵蓋麵包、前菜、義大利麵、主餐、甜點等約 22 道料理，平均每人消費約千元，並主打可輕鬆分享的分量。

其中，「帕瑪森香蒜軟法」以自製維也納麵包包裹特調蒜味奶油與帕達諾起司，香濃酥軟；「爐烤櫛瓜烏魚子沙拉」則以鷹嘴豆泥與烏魚子點綴清爽水潤的櫛瓜；視覺吸睛的「酥炸洋蔥花」外酥內脆，搭配酸奶與是拉差醬別有風味。肉類主餐如 8oz／12oz 美國 Prime 翼板牛排、酪乳炸半雞佐比士吉肉汁等，都份量十足，適合分食。

更特別的是與南部三大酒吧 Bar Dip、gin mind、Bar Home 合作推出的汲飲雞尾酒，讓客人即使不入店用餐，也能外帶調酒感受港都海風。

即日起至 8 月 31 日，用餐點任一酒精飲品贈炸物乙份，點主餐加 288 元可享每日限定「酥炸軟殼蟹鮮蝦杯」。8 月 9 日起，消費滿千元再送專屬帆布袋，數量有限，送完為止。

◎LAB PIER2駁二店

．營業時間：週三～日11:00～22:00（週一、二公休，週五、六延長至23:00）

．電話：（07）521-9459

．地址：高雄市鹽埕區大義街2-1號大義倉庫C7-5

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康