日常的法式摩登 Boucheron推全新Quatre Grosgrain輕珠寶

看似簡單的幾何，其實開枝散葉廣泛存在人類數學、建築、珠寶設計等不同範疇。法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）近日發表了Quatre系列中以Grosgrain羅緞直線刻紋為主題的輕珠寶，涵蓋項鍊、手環與耳環的多元型態，呈現輕巧隨身的法式摩登。

Boucheron曾在2004年發表首次發表Quatre系列，Quatre即是法文中的四，亦可解讀為透過鑽石圈（Diamond）、雙圈飾紋（Double Godron）、巴黎飾紋（Clou de Paris）與羅緞直線刻紋（Grosgrain），呈現美學與幾何樣式的四重奏。四重紋飾中的羅緞直線刻紋自1860年品牌創立便已存在檔案資料庫中，並散見於高級訂製服裝的布料紋理，同時呼應品牌創辦人Frédéric Boucheron之父為布料商人的背景。