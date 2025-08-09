快訊

日常的法式摩登 Boucheron推全新Quatre Grosgrain輕珠寶

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Boucheron Quatre Radiant系列Grosgrain羅緞直線刻紋耳環，黃金、白K金、鑲嵌鑽石，16萬元。圖／Boucheron提供
Boucheron Quatre Radiant系列Grosgrain羅緞直線刻紋耳環，黃金、白K金、鑲嵌鑽石，16萬元。圖／Boucheron提供

看似簡單的幾何，其實開枝散葉廣泛存在人類數學、建築、珠寶設計等不同範疇。法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）近日發表了Quatre系列中以Grosgrain羅緞直線刻紋為主題的輕珠寶，涵蓋項鍊、手環與耳環的多元型態，呈現輕巧隨身的法式摩登。

Boucheron曾在2004年發表首次發表Quatre系列，Quatre即是法文中的四，亦可解讀為透過鑽石圈（Diamond）、雙圈飾紋（Double Godron）、巴黎飾紋（Clou de Paris）與羅緞直線刻紋（Grosgrain），呈現美學與幾何樣式的四重奏。四重紋飾中的羅緞直線刻紋自1860年品牌創立便已存在檔案資料庫中，並散見於高級訂製服裝的布料紋理，同時呼應品牌創辦人Frédéric Boucheron之父為布料商人的背景。

羅緞直線刻紋本次化為了項鍊、手環，以及黃金或白金的精緻耳環，並呈現了理性秩序的象徵，輕巧迷你。該系列平均價位帶約自49,500元至70,000元不等，系列最搶眼的高單價之作則有一對雙色耳環使用黃金與白金並鑲嵌鑽石，雙色貴金屬的冷暖對比並加以鑽石火光閃，因而從耳畔散發出雋永優雅，訂價16萬元，可洽全台Boucheron專賣店。

Grosgrain羅緞直線刻紋出自Quatre系列中的四重紋飾之一，為造型創造出新鮮變化。圖／Boucheron提供
Grosgrain羅緞直線刻紋出自Quatre系列中的四重紋飾之一，為造型創造出新鮮變化。圖／Boucheron提供
Boucheron Quatre系列發表了全新「Grosgrain羅緞直線刻紋」輕珠寶，無分性別。圖／Boucheron提供
Boucheron Quatre系列發表了全新「Grosgrain羅緞直線刻紋」輕珠寶，無分性別。圖／Boucheron提供
Boucheron Quatre系列Grosgrain羅緞直線刻紋黃金手環，49,500元。圖／Boucheron提供
Boucheron Quatre系列Grosgrain羅緞直線刻紋黃金手環，49,500元。圖／Boucheron提供
Boucheron Quatre系列Grosgrain羅緞直線刻紋白金耳環，65,500元。圖／Boucheron提供
Boucheron Quatre系列Grosgrain羅緞直線刻紋白金耳環，65,500元。圖／Boucheron提供

