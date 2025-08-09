快訊

他控屋馬燒肉3280和牛套餐「全是油花」！公司出面回應了

兒童帳戶不再只把壓歲錢存進 從小參與理財建立金錢觀

楊柳颱風威脅、距離多近？ 粉專指它這天將入險區：得看它能否撐過去

皮帶結構再進化！Prada全新Dada包 鬆弛有度的愜意慵懶

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
泰星Tipnaree Weerawatnodom先前曾選用Dada包造型，甜美、別具個性。圖／Prada提供
泰星Tipnaree Weerawatnodom先前曾選用Dada包造型，甜美、別具個性。圖／Prada提供

Prada 2025秋冬女裝以Raw Glamour為主題，強調探索了和諧與失衡、節奏與變奏，以及結構與即興的主題，強調使用複合材質的跨風格場域交疊使用、突破傳統的比例輪廓，同時並發表全新Dada系列包款，延續先前的Buckle包，為包款賦予女性化的魅力與有機的多重風貌。

通常出現在褲裝上的皮帶，除了有固定結構的功能，先前已在Prada轉譯下成為包款的戲劇性裝飾元素。本季Prada進一步以皮帶為元素放肆解構既有包款：細長的窄版皮帶勾勒出了包款的「腰身」線條，進一步也讓人欣賞包款所使用nappa皮革的柔軟，包款整體的概念形似傳統的水桶包，但將抽繩以皮帶替代，在秀場中Dada包款並與睡袍、家居服風格的衣飾搭配，此時服裝上的緞面光潔、家居服的白色滾邊與高腰的束口褲，或無形訴說著Dada包的「潛台詞」：一種鬆弛有度、游刃有餘的愜意自由。

包款先前已陸續為韓星Sana、泰星提娜麗·維拉瓦諾丹（Tipnaree Weerawatnodom） 所配戴，使用nappa皮革更讓包款因窄版皮帶的結構呈現出柔軟、皺摺的多變樣貌，系列新品共有粉色、灰色、淺駝色與黑色，訂價皆為91,000元。

皮帶的結構從褲裝轉移到Prada Dada包款結構上，呈現了戲劇性的裝飾風格。圖／Prada提供
皮帶的結構從褲裝轉移到Prada Dada包款結構上，呈現了戲劇性的裝飾風格。圖／Prada提供
Prada Dada納帕皮革肩背包粉色款，91,000元。圖／Prada提供
Prada Dada納帕皮革肩背包粉色款，91,000元。圖／Prada提供
在秀場上Dada包款並與睡袍家居服風格的衣飾搭配，呈現了鬆弛有度的愜意姿態。圖／Prada提供
在秀場上Dada包款並與睡袍家居服風格的衣飾搭配，呈現了鬆弛有度的愜意姿態。圖／Prada提供
Prada Dada納帕皮革肩背包黑色款，91,000元。圖／Prada提供
Prada Dada納帕皮革肩背包黑色款，91,000元。圖／Prada提供

