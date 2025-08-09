米其林一星INITA首登新加坡！攜手BUTCHER’S BLOCK打造兩晚限定菜單

新加坡萊佛士酒店內的Butcher’s Block將和台灣首間米其林當代義式餐廳INITA的主廚萩本郡大（Kunihiro Hagimoto）聯手，於8月22日至23日獻上兩晚限定的美食饗宴「FIRE & WATER」。

「FIRE & WATER」為萩本主廚在新加坡的初登場，此次與Butcher’s Block主廚Jordan Keao合作，共同設計出內含8道料理的限定菜單，巧妙融合細緻優雅的「水」與強烈奔放的「火」於兩位主廚的料理概念中，以精心規劃的料理敘事與出超的廚藝技法烹調，邀請賓客一同在舌尖體驗精緻與原始、傳承與創新之間的絕妙平衡。

Butcher’s Block以原始的炭火料理聞名，主廚Jordan Keao來自夏威夷，將太平洋島嶼的自然精神靈活運用於傳統柴火的炙燒手法，並在永續、零浪費的概念之上，善用肉類、再挑選符合季節時令的食材，料理出最合時宜的新鮮美味，完美詮釋炭烤、煙燻與焦香交織的風味體驗。

台灣首間且唯一一間獲得米其林殊榮的當代義式餐廳INITA，以細膩、感性與精湛的現代義式料理聞名。主廚萩本郡大來自大阪，遠赴義大利打磨廚藝20年，並曾擔任米其林一星餐廳Tokuyoshi的副主廚。2022年創立INITA，結合義式料理概念、日式料理文化與台灣在地食材，展現深厚技藝與對時令食材的尊重，風格細膩且極具個人色彩。

其中，「Suchi-Gherita」結合日式壽司與義式瑪格麗特披薩，體現INITA融合兩種文化的理念，為晚宴揭開序幕。「Taiwanese Fermented Chili Chicken Soup」源於台灣餐前的暖胃習慣，辣椒雞湯以濃郁酸辣的風味喚醒味覺。

「Dorayki e Tartare」則是Butcher’s Block的經典炭火技藝注入INITA招牌銅鑼燒中，並以日本和牛升級呈現，為經典風味注入嶄新層次。「Acqua Pazza」以傳統義大利料理為靈感，主廚Jordan以炙烤及油浴方式處理甘鯛魚，創造外酥內嫩的口感；再由萩本主廚在桌邊淋上Acqua Pazza醬汁，成就飽含工藝與美味的精緻料理。

此外，「Pasta “Fatto a Mano」是萩本主廚的招牌手工義大利麵首次於新加坡登場。「That’s Amore」甜點靈感來自經典歌曲「That’s Amore」，以炭燒義式冰淇淋搭配火烤草莓，融合香氣濃郁的黑松露，為晚宴畫下華麗句點。