邊吃邊玩！中秋禮盒變身桌遊、拼圖 團圓夜更有趣

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
天成飯店集團「玩遊嬉月」流心酥餅禮盒，售價1,680元。創意食玩以饒富童趣的天成餐旅大亨桌遊，闔家團圓還可邊吃邊玩。圖/天成飯店集團提供
天成飯店集團「玩遊嬉月」流心酥餅禮盒，售價1,680元。創意食玩以饒富童趣的天成餐旅大亨桌遊，闔家團圓還可邊吃邊玩。圖/天成飯店集團提供

月餅不只好吃，也能玩！今年月餅比拼角度更多元，就連月餅外盒、盒內附件都成角力重點，像是變身桌遊、3D拼圖，讓團聚的月圓之夜更有趣。

天成飯店集團即日起至10月6日集結旗下台北天成飯店、台北花園酒店、天成世貿國際會館、天成文旅華山町，以及桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店共同推出精緻傳統的「聚寶映月廣式月餅禮盒」、強強聯手的「雙冠映月中秋酥餅禮盒」，以及與世界麵包冠軍王鵬傑獨家聯名的創意食玩「玩遊嬉月流心酥餅禮盒」。

「玩遊嬉月」流心酥餅禮盒還可變身童趣十足的天成餐旅大亨桌遊，邊吃邊玩闔家團圓桌上益智，凡掃碼「天成餐旅大亨」產品包裝內的QR Code，每盒還可報名一位參加「天成餐旅大亨挑戰賽」，有機會獲得瑞穗天合酒店一泊二食的住宿券。

意舍酒店的廚藝團隊則是結合傳統手工與創新元素，打造「玉兔抱月中秋禮盒」，開啟禮盒就像跟著玉兔來一場月球探索之旅，內含6款美味桃山皮月餅，禮盒內更附有中秋節吉祥物「玉兔3D拼圖」，以及台灣鐵觀音茶葉鐵盒、6000元意舍酷FUN現金抵用券。同樣開盒即有驚喜，還可以邊吃、邊喝、邊玩。

知名連鎖烘焙品牌聖保羅的中秋禮盒，以「和樂融融，團圓中秋」為設計理念，禮盒上蓋採用創新設計，可完全拆解成真正的拼圖。盒內有兩款節慶美點：獲獎連連的「聖保羅經典Q餅」及融合東西風味的「雲霧茶酥」，賞月當日還可一起拼出團圓家鄉的味道，溫暖有趣。

意舍酒店推出繽紛多彩的中秋月餅禮盒，禮盒內含月餅、3D立體拼圖與台灣茶葉，好吃好喝又好玩。圖/意舍酒店提供
意舍酒店推出繽紛多彩的中秋月餅禮盒，禮盒內含月餅、3D立體拼圖與台灣茶葉，好吃好喝又好玩。圖/意舍酒店提供
聖保羅的中秋禮盒，禮盒上蓋可完全拆解成真正的拼圖。圖/聖保羅提供
聖保羅的中秋禮盒，禮盒上蓋可完全拆解成真正的拼圖。圖/聖保羅提供

禮盒 月餅 中秋節

