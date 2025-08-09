邊吃邊玩！中秋禮盒變身桌遊、拼圖 團圓夜更有趣

月餅不只好吃，也能玩！今年月餅比拼角度更多元，就連月餅外盒、盒內附件都成角力重點，像是變身桌遊、3D拼圖，讓團聚的月圓之夜更有趣。

天成飯店集團即日起至10月6日集結旗下台北天成飯店、台北花園酒店、天成世貿國際會館、天成文旅華山町，以及桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店共同推出精緻傳統的「聚寶映月廣式月餅禮盒」、強強聯手的「雙冠映月中秋酥餅禮盒」，以及與世界麵包冠軍王鵬傑獨家聯名的創意食玩「玩遊嬉月流心酥餅禮盒」。

「玩遊嬉月」流心酥餅禮盒還可變身童趣十足的天成餐旅大亨桌遊，邊吃邊玩闔家團圓桌上益智，凡掃碼「天成餐旅大亨」產品包裝內的QR Code，每盒還可報名一位參加「天成餐旅大亨挑戰賽」，有機會獲得瑞穗天合酒店一泊二食的住宿券。

意舍酒店的廚藝團隊則是結合傳統手工與創新元素，打造「玉兔抱月中秋禮盒」，開啟禮盒就像跟著玉兔來一場月球探索之旅，內含6款美味桃山皮月餅，禮盒內更附有中秋節吉祥物「玉兔3D拼圖」，以及台灣鐵觀音茶葉鐵盒、6000元意舍酷FUN現金抵用券。同樣開盒即有驚喜，還可以邊吃、邊喝、邊玩。